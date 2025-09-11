 2025-09-10T07:23:22.987Z

Allgemeines
FuPa-Expertentipp mit Mateo Drljo (SGV Freiberg)

Der Torhüter des SGV Freiberg tippt den 7. Spieltag der Regionalliga Südwest

Regionalliga Südwest
Sandhausen
Mainz 05 II
SC Freiburg II
FSV Frankf.

Auch in der Saison 2025/2026 lassen wir einen Experten oder eine Expertin die Partien des Spieltags seiner/ihrer Liga tippen. Dabei wechselt die Liga - von der Regionalliga bis zur Kreisliga.

Du bist Spieler oder Spielerin eines Teams aus dem Gebiet von FuPa Württemberg und möchtest auch mal tippen? Kein Problem. Schreibe uns eine E-Mail mit Deinem Namen, dem Link von Deinem FuPa-Profil, dem Namen deiner Mannschaft und Deiner Liga an h.schmidt@fupa.net. Wir melden uns dann bei dir, wenn du an der Reihe bist.

Pro Spieltag gibt es einen FuPa-Expertentipp, der allerdings aufgrund der unterschiedlichen Anzahl der Spiele in den verschiedenen Ligen vorerst nicht ausgewertet wird.

Torhüter Mateo Drljo vom SGV Freiberg tippt den 7. Spieltag der Regionalliga Südwest.

Sa., 13.09.2025, 14:00 Uhr
SV Sandhausen
SV SandhausenSandhausen
TSG Balingen
TSG BalingenTSG Balingen
14:00

Mateo Drljo: "Beide Teams sind nicht so gut in die Saison gestartet. Ich denke aber, dass Sandhausen durch seine individuelle Qualität das Ding für sich entschieden wird."
⚽ mein Tipp: 3:1

---

Sa., 13.09.2025, 14:00 Uhr
SGV Freiberg
SGV FreibergFreiberg
Bahlinger SC
Bahlinger SCBahlinger SC
14:00live

---

So., 14.09.2025, 14:00 Uhr
FSV Frankfurt
FSV FrankfurtFSV Frankf.
SV Eintracht Trier 05
SV Eintracht Trier 05Eintr. Trier
14:00live

Mateo Drljo: "Frankfurt ist sehr gut in die Saison gestartet. Ich denke aber, dass Trier ein ekliger Gegner ist und ihnen Paroli bieten wird und es unentschieden ausgehen wird."
⚽ mein Tipp: 2:2

---

Sa., 13.09.2025, 14:00 Uhr
SV Stuttgarter Kickers
SV Stuttgarter KickersStg. Kickers
SC Freiburg
SC FreiburgSC Freiburg II
14:00live

Mateo Drljo: "Ich denke, dass die Kickers das Spiel für sich entscheiden werden, vor allem mit ihren starken Fans im Rücken."
⚽ mein Tipp: 2:0

---

Sa., 13.09.2025, 14:00 Uhr
FC 08 Homburg
FC 08 HomburgFC Homburg
TSV Steinbach Haiger
TSV Steinbach HaigerTSV Steinbach Haiger
14:00live

Mateo Drljo: "Ich denke, dass es ein hart umkämptes Duell in Homburg geben wird. Beide Teams trennen sich mit 1 Punkt."
⚽ mein Tipp: 1:1

---

Sa., 13.09.2025, 14:00 Uhr
SG Barockstadt Fulda Lehnerz
SG Barockstadt Fulda LehnerzBarockstadt
FC-Astoria Walldorf
FC-Astoria WalldorfFCA Walldorf
14:00

Mateo Drljo: "Ich denke, es sind 2 Mannschaften auf Augenhöhe. Sie werden sich ein umkämptes Spiel liefern. Am Ende wird Walldorf das Spiel knapp für sich entscheiden."
⚽ mein Tipp: 1:2

---

Sa., 13.09.2025, 14:00 Uhr
TSV Schott Mainz
TSV Schott MainzSchott Mainz
KSV Hessen Kassel
KSV Hessen KasselKSV Hessen
14:00live

Mateo Drljo: "Da Mainz auf Kunstrasen spielt, ist es für alle Mannschaften eine Umstellung. Ich denke, dass Kassel sich trotzdem durchsetzen wird."
⚽ mein Tipp: 1:3

---

Morgen, 19:00 Uhr
SG Sonnenhof Großaspach
SG Sonnenhof GroßaspachGroßaspach
Kickers Offenbach
Kickers OffenbachOffenbach
19:00live

Mateo Drljo: "Da Aspach heimstark ist und sehr gut in die Saison gestartet ist, denke ich, dass sie mit 2:1 knapp gewinnen werden."
⚽ mein Tipp: 2:1

---

Sa., 13.09.2025, 14:00 Uhr
Bayern Alzenau
Bayern AlzenauBayern Alzenau
FSV Mainz 05
FSV Mainz 05Mainz 05 II
14:00

Mateo Drljo: "Ich denke, dass Mainz solide in die Saison gestartet ist und das Spiel für sich entscheidet"
⚽ mein Tipp: 0:2

