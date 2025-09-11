FuPa-Expertentipp mit Mateo Drljo (SGV Freiberg)

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Torhüter Mateo Drljo vom SGV Freiberg tippt den 7. Spieltag der Regionalliga Südwest.

Sa., 13.09.2025, 14:00 Uhr SV Sandhausen Sandhausen TSG Balingen TSG Balingen 14:00 PUSH

Mateo Drljo: "Beide Teams sind nicht so gut in die Saison gestartet. Ich denke aber, dass Sandhausen durch seine individuelle Qualität das Ding für sich entschieden wird."

⚽ mein Tipp: 3:1 ---

Sa., 13.09.2025, 14:00 Uhr SGV Freiberg Freiberg Bahlinger SC Bahlinger SC 14:00 live PUSH

⚽ mein Tipp: - ---

Mateo Drljo: "Frankfurt ist sehr gut in die Saison gestartet. Ich denke aber, dass Trier ein ekliger Gegner ist und ihnen Paroli bieten wird und es unentschieden ausgehen wird."

⚽ mein Tipp: 2:2 ---

Mateo Drljo: "Ich denke, dass die Kickers das Spiel für sich entscheiden werden, vor allem mit ihren starken Fans im Rücken."

⚽ mein Tipp: 2:0 ---

Sa., 13.09.2025, 14:00 Uhr FC 08 Homburg FC Homburg TSV Steinbach Haiger TSV Steinbach Haiger 14:00 live PUSH

Mateo Drljo: "Ich denke, dass es ein hart umkämptes Duell in Homburg geben wird. Beide Teams trennen sich mit 1 Punkt."

⚽ mein Tipp: 1:1 ---

Mateo Drljo: "Ich denke, es sind 2 Mannschaften auf Augenhöhe. Sie werden sich ein umkämptes Spiel liefern. Am Ende wird Walldorf das Spiel knapp für sich entscheiden."

⚽ mein Tipp: 1:2 ---

Sa., 13.09.2025, 14:00 Uhr TSV Schott Mainz Schott Mainz KSV Hessen Kassel KSV Hessen 14:00 live PUSH

Mateo Drljo: "Da Mainz auf Kunstrasen spielt, ist es für alle Mannschaften eine Umstellung. Ich denke, dass Kassel sich trotzdem durchsetzen wird."

⚽ mein Tipp: 1:3 ---

Morgen, 19:00 Uhr SG Sonnenhof Großaspach Großaspach Kickers Offenbach Offenbach 19:00 live PUSH

Mateo Drljo: "Da Aspach heimstark ist und sehr gut in die Saison gestartet ist, denke ich, dass sie mit 2:1 knapp gewinnen werden."

⚽ mein Tipp: 2:1 ---

Sa., 13.09.2025, 14:00 Uhr Bayern Alzenau Bayern Alzenau FSV Mainz 05 Mainz 05 II 14:00 PUSH