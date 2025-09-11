FuPa-Expertentipp mit Mateo Drljo (SGV Freiberg)

Auch in der Saison 2025/2026 lassen wir einen Experten oder eine Expertin die Partien des Spieltags seiner/ihrer Liga tippen. Dabei wechselt die Liga - von der Regionalliga bis zur Kreisliga.
Du bist Spieler oder Spielerin eines Teams aus dem Gebiet von FuPa Württemberg und möchtest auch mal tippen? Kein Problem. Schreibe uns eine E-Mail mit Deinem Namen, dem Link von Deinem FuPa-Profil, dem Namen deiner Mannschaft und Deiner Liga an h.schmidt@fupa.net. Wir melden uns dann bei dir, wenn du an der Reihe bist.
Pro Spieltag gibt es einen FuPa-Expertentipp, der allerdings aufgrund der unterschiedlichen Anzahl der Spiele in den verschiedenen Ligen vorerst nicht ausgewertet wird.
Torhüter Mateo Drljo vom SGV Freiberg tippt den 7. Spieltag der Regionalliga Südwest.
Mateo Drljo: "Beide Teams sind nicht so gut in die Saison gestartet. Ich denke aber, dass Sandhausen durch seine individuelle Qualität das Ding für sich entschieden wird."
⚽ mein Tipp: 3:1
---
⚽ mein Tipp: -
---
Mateo Drljo: "Frankfurt ist sehr gut in die Saison gestartet. Ich denke aber, dass Trier ein ekliger Gegner ist und ihnen Paroli bieten wird und es unentschieden ausgehen wird."
⚽ mein Tipp: 2:2
---
Mateo Drljo: "Ich denke, dass die Kickers das Spiel für sich entscheiden werden, vor allem mit ihren starken Fans im Rücken."
⚽ mein Tipp: 2:0
---
Mateo Drljo: "Ich denke, dass es ein hart umkämptes Duell in Homburg geben wird. Beide Teams trennen sich mit 1 Punkt."
⚽ mein Tipp: 1:1
---
Mateo Drljo: "Ich denke, es sind 2 Mannschaften auf Augenhöhe. Sie werden sich ein umkämptes Spiel liefern. Am Ende wird Walldorf das Spiel knapp für sich entscheiden."
⚽ mein Tipp: 1:2
---
Mateo Drljo: "Da Mainz auf Kunstrasen spielt, ist es für alle Mannschaften eine Umstellung. Ich denke, dass Kassel sich trotzdem durchsetzen wird."
⚽ mein Tipp: 1:3
---
Mateo Drljo: "Da Aspach heimstark ist und sehr gut in die Saison gestartet ist, denke ich, dass sie mit 2:1 knapp gewinnen werden."
⚽ mein Tipp: 2:1
---
Mateo Drljo: "Ich denke, dass Mainz solide in die Saison gestartet ist und das Spiel für sich entscheidet"
⚽ mein Tipp: 0:2