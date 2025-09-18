 2025-09-18T06:43:20.841Z

Allgemeines
FuPa-Expertentipp mit Marco Jacob (SV Germania Peickwitz)

LK Süd Brandenburg
Kolkwitz
SG Burg
Friedersdorf
Großräschen

Die Partien des 4.⁠ ⁠Spieltags der Landesklasse Süd tippt der Spieler des SV Germania Peickwitz im Expertentipp von FuPa.

Sa., 20.09.2025, 15:00 Uhr
Kolkwitzer SV 1896
Kolkwitzer SV 1896Kolkwitz
SV Motor Saspow
SV Motor SaspowMotor Saspow
15:00

Marco Jacob: "Kolkwitz, die wohl unangenehmste Truppe der Saison spielt gegen eine der spielstärksten Mannschaften aus Saspow. Durch die agile Offensive und stabile Defensive wird Saspow hier die 3 Punkte holen."
⚽ mein Tipp: 0:3

---

Sa., 20.09.2025, 15:00 Uhr
SG Groß Gaglow
SG Groß GaglowGroß Gaglow
SV Germania Peickwitz
SV Germania PeickwitzPeickwitz
15:00

Marco Jacob: "Gaglow ist dieses Jahr erneut Aufstiegsfavorit. Peickwitz hat extremes Pech mit Verletzungen dieses Jahr. Dieses Wochenende fehlen ihnen 8 der wohlmöglichen Stammspieler. Dementsprechend wird es ein harter Fight, jedoch wohl am Ende ein Sieg gegen die SG aus Gaglow."
⚽ mein Tipp: 3:1

---

Sa., 20.09.2025, 15:00 Uhr
SV Lausitz Forst
SV Lausitz ForstSV Forst
FC Bad Liebenwerda
FC Bad LiebenwerdaLiebenwerda
15:00

Marco Jacob: "Forst ist mit ihrer Spielstärke eine Mannschaft aus dem oberen Drittel. Mit ihrer guten Offensive und ihren beiden spielstarken 6ern werden sie die Punkte gegen Liebenwerda zu Hause lassen."
⚽ mein Tipp: 4:0

---

Sa., 20.09.2025, 15:00 Uhr
SC Spremberg 1896
SC Spremberg 1896SC Spremberg
VfB Herzberg 68
VfB Herzberg 68VfB Herzberg
15:00

Marco Jacob: "Der SC Spremberg ist immer eine unbequeme Mannschaft. Hier rechne ich mit einem harten Fight und vielen Karten. Am Ende werden die Spremberger das Ding ziehen."
⚽ mein Tipp: 3:1

---

Sa., 20.09.2025, 15:00 Uhr
SG Eintracht Peitz
SG Eintracht PeitzSG Peitz
SG Friedersdorf
SG FriedersdorfFriedersdorf
15:00

Marco Jacob: "Peitz ist aktuell mit voller Punkteausbeute wieder auf einem guten Weg nach oben. Friedersdorf hingegen wird sich wieder im unteren Drittel der Saison einpegeln, demzufolge nach denke ich, wird es ein klarer Sieg für die SG aus Peitz."
⚽ mein Tipp: 3:1

---

Sa., 20.09.2025, 15:00 Uhr
SV Großräschen
SV GroßräschenGroßräschen
TSV 1878 Schlieben
TSV 1878 SchliebenSchlieben
15:00

Marco Jacob: "Aktuell hat Großräschen ein Torwartproblem. Die junge Truppe aus Großräschen ist offensiv stark und wild, jedoch durch das Torwartproblem sehr anfällig. Damit wird die Mannschaft um die Gebrüder Dehne wissen, wie sie ihren Sieg einfahren werden."
⚽ mein Tipp: 1:4

---

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr
SG Burg
SG BurgSG Burg
SG Sielow
SG SielowSG Sielow
15:00

Marco Jacob: "Sielow hat den Fahrtwind durch den Aufstieg mitgenommen und prügelt aktuell alles nieder, was sich denen in den Weg stellt. Ich bin gespannt, ob sie es die Saison so durchhalten. Sieg für Sielow ist hier erstmal ganz eindeutig."
⚽ mein Tipp: 1:3

---

Morgen, 17:30 Uhr
Spremberger SV 1862
Spremberger SV 1862Spremberg
FSV Rot-Weiß Luckau
FSV Rot-Weiß LuckauLuckau
17:30

Marco Jacob: "Spielerisch ist der SSV nicht zu unterschätzen. Sie haben offensive Qualität, jedoch defensiv ihre Schwächen. Luckau hingegen als Aufsteiger ist in der ersten Saison das Überraschungspferd. Jedoch denke ich, dass die Erfahrung des SSV ausreichend ist für einen Sieg."
⚽ mein Tipp: 2:1

___________

