FuPa-Expertentipp mit Marco Jacob (SV Germania Peickwitz)

In der Saison 2025/2026 lassen wir einen Experten oder eine Expertin die Partien des Spieltags seiner/ihrer Liga tippen. Dabei wechselt die Liga - von der 3. Liga bis zur 2. Kreisklasse.
Du bist Spieler oder Spielerin eines Teams aus dem Gebiet von FuPa Brandenburg und möchtest auch mal tippen? Kein Problem. Schreibe uns eine E-Mail mit Deinem Namen, dem Link von Deinem FuPa-Profil, dem Namen deiner Mannschaft und Deiner Liga an brandenburg@fupa.net. Wir melden uns dann bei dir, wenn du an der Reihe bist.
Pro Spieltag gibt es einen FuPa-Expertentipp, der allerdings aufgrund der unterschiedlichen Anzahl der Spiele in den verschiedenen Ligen vorerst nicht ausgewertet wird.
Die Partien des 4. Spieltags der Landesklasse Süd tippt der Spieler des SV Germania Peickwitz im Expertentipp von FuPa.
Marco Jacob: "Kolkwitz, die wohl unangenehmste Truppe der Saison spielt gegen eine der spielstärksten Mannschaften aus Saspow. Durch die agile Offensive und stabile Defensive wird Saspow hier die 3 Punkte holen."
⚽ mein Tipp: 0:3
Marco Jacob: "Gaglow ist dieses Jahr erneut Aufstiegsfavorit. Peickwitz hat extremes Pech mit Verletzungen dieses Jahr. Dieses Wochenende fehlen ihnen 8 der wohlmöglichen Stammspieler. Dementsprechend wird es ein harter Fight, jedoch wohl am Ende ein Sieg gegen die SG aus Gaglow."
⚽ mein Tipp: 3:1
Marco Jacob: "Forst ist mit ihrer Spielstärke eine Mannschaft aus dem oberen Drittel. Mit ihrer guten Offensive und ihren beiden spielstarken 6ern werden sie die Punkte gegen Liebenwerda zu Hause lassen."
⚽ mein Tipp: 4:0
Marco Jacob: "Der SC Spremberg ist immer eine unbequeme Mannschaft. Hier rechne ich mit einem harten Fight und vielen Karten. Am Ende werden die Spremberger das Ding ziehen."
⚽ mein Tipp: 3:1
Marco Jacob: "Peitz ist aktuell mit voller Punkteausbeute wieder auf einem guten Weg nach oben. Friedersdorf hingegen wird sich wieder im unteren Drittel der Saison einpegeln, demzufolge nach denke ich, wird es ein klarer Sieg für die SG aus Peitz."
⚽ mein Tipp: 3:1
Marco Jacob: "Aktuell hat Großräschen ein Torwartproblem. Die junge Truppe aus Großräschen ist offensiv stark und wild, jedoch durch das Torwartproblem sehr anfällig. Damit wird die Mannschaft um die Gebrüder Dehne wissen, wie sie ihren Sieg einfahren werden."
⚽ mein Tipp: 1:4
Marco Jacob: "Sielow hat den Fahrtwind durch den Aufstieg mitgenommen und prügelt aktuell alles nieder, was sich denen in den Weg stellt. Ich bin gespannt, ob sie es die Saison so durchhalten. Sieg für Sielow ist hier erstmal ganz eindeutig."
⚽ mein Tipp: 1:3
Marco Jacob: "Spielerisch ist der SSV nicht zu unterschätzen. Sie haben offensive Qualität, jedoch defensiv ihre Schwächen. Luckau hingegen als Aufsteiger ist in der ersten Saison das Überraschungspferd. Jedoch denke ich, dass die Erfahrung des SSV ausreichend ist für einen Sieg."
⚽ mein Tipp: 2:1
