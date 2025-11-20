FuPa-Expertentipp mit Marco Bühler (1. FC Eislingen)

Auch in der Saison 2025/2026 lassen wir einen Experten oder eine Expertin die Partien des Spieltags seiner/ihrer Liga tippen. Dabei wechselt die Liga - von der Regionalliga bis zur Kreisliga.
Du bist Spieler oder Spielerin eines Teams aus dem Gebiet von FuPa Württemberg und möchtest auch mal tippen? Kein Problem. Schreibe uns eine E-Mail mit Deinem Namen, dem Link von Deinem FuPa-Profil, dem Namen deiner Mannschaft und Deiner Liga an h.schmidt@fupa.net. Wir melden uns dann bei dir, wenn du an der Reihe bist.
Pro Spieltag gibt es einen FuPa-Expertentipp, der allerdings aufgrund der unterschiedlichen Anzahl der Spiele in den verschiedenen Ligen vorerst nicht ausgewertet wird.
Abwehrspieler Marco Bühler vom 1. FC Eislingen tippt den 15. Spieltag der Landesliga, Staffel 2.
Marco Bühler: "Sontheim spielt zu Hause und hat nach dem bitteren letzten Ergebnis Punkte verdient."
⚽ mein Tipp: 2:1
---
Marco Bühler: "Beide Mannschaften sind spielerisch richtig gut, das wird hoffentlich ein tolles und ausgeglichenes Spiel."
⚽ mein Tipp: 2:2
---
Marco Bühler: "Ich hoffe natürlich, dass wir unsere Siegesserie fortsetzen."
⚽ mein Tipp: 0:2
---
Marco Bühler: "Köngen ist zu Hause extrem unangenehm zu bespielen."
⚽ mein Tipp: 3:1
---
Marco Bühler: "Geislingen hat zuletzt gut gepunktet, aber in Waldstetten zu spielen ist vor allem zu dieser Jahreszeit unangenehm."
⚽ mein Tipp: 2:1
---
Marco Bühler: "Ehningen spielt richtig guten Fußball, während Waldhausen vor allem bei Standards gefährlich ist. Wird ein interessantes Spiel."
⚽ mein Tipp: 3:2
---
Marco Bühler: "Bernhausen ist derzeit in guter Form und wirkt sehr stabil."
⚽ mein Tipp: 0:2
---
Marco Bühler: "Echterdingen sollte man nicht unterschätzen, aber ich glaube trotzdem, dass Boll das Spiel für sich entscheidet."
⚽ mein Tipp: 0:1