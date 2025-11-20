 2025-11-18T09:22:12.436Z

Allgemeines
Foto: Carsten Trebuth / FuPa-Grafik
Foto: Carsten Trebuth / FuPa-Grafik

FuPa-Expertentipp mit Marco Bühler (1. FC Eislingen)

Der Abwehrspieler des 1. FC Eislingen tippt den 15. Spieltag der Landesliga, Staffel 2

Verlinkte Inhalte

LL Württemberg St. 2
FV Sontheim
TSV Köngen
1.FC Eislin.
Echterdingen

Auch in der Saison 2025/2026 lassen wir einen Experten oder eine Expertin die Partien des Spieltags seiner/ihrer Liga tippen. Dabei wechselt die Liga - von der Regionalliga bis zur Kreisliga.

Du bist Spieler oder Spielerin eines Teams aus dem Gebiet von FuPa Württemberg und möchtest auch mal tippen? Kein Problem. Schreibe uns eine E-Mail mit Deinem Namen, dem Link von Deinem FuPa-Profil, dem Namen deiner Mannschaft und Deiner Liga an h.schmidt@fupa.net. Wir melden uns dann bei dir, wenn du an der Reihe bist.

Pro Spieltag gibt es einen FuPa-Expertentipp, der allerdings aufgrund der unterschiedlichen Anzahl der Spiele in den verschiedenen Ligen vorerst nicht ausgewertet wird.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________

Abwehrspieler Marco Bühler vom 1. FC Eislingen tippt den 15. Spieltag der Landesliga, Staffel 2.

Sa., 22.11.2025, 14:00 Uhr
FV Sontheim/Brenz
FV Sontheim/BrenzFV Sontheim
GSV Maichingen
GSV MaichingenMaichingen
14:00

Marco Bühler: "Sontheim spielt zu Hause und hat nach dem bitteren letzten Ergebnis Punkte verdient."
⚽ mein Tipp: 2:1

---

Sa., 22.11.2025, 14:00 Uhr
SV Böblingen
SV BöblingenSV Böblingen
VfL Sindelfingen
VfL SindelfingenSindelfingen
14:00

Marco Bühler: "Beide Mannschaften sind spielerisch richtig gut, das wird hoffentlich ein tolles und ausgeglichenes Spiel."
⚽ mein Tipp: 2:2

---

Sa., 22.11.2025, 14:30 Uhr
TSVgg Plattenhardt
TSVgg PlattenhardtPlattenhardt
1. FC Eislingen
1. FC Eislingen1.FC Eislin.
14:30

Marco Bühler: "Ich hoffe natürlich, dass wir unsere Siegesserie fortsetzen."
⚽ mein Tipp: 0:2

---

Sa., 22.11.2025, 14:30 Uhr
TSV Köngen
TSV KöngenTSV Köngen
MTV Stuttgart
MTV StuttgartMTV Stgt
14:30

Marco Bühler: "Köngen ist zu Hause extrem unangenehm zu bespielen."
⚽ mein Tipp: 3:1

---

Sa., 22.11.2025, 14:30 Uhr
TSGV Waldstetten
TSGV WaldstettenWaldstetten
SC Geislingen
SC GeislingenSC Geisling.
14:30

Marco Bühler: "Geislingen hat zuletzt gut gepunktet, aber in Waldstetten zu spielen ist vor allem zu dieser Jahreszeit unangenehm."
⚽ mein Tipp: 2:1

---

Sa., 22.11.2025, 14:30 Uhr
TSV Ehningen
TSV EhningenTSV Ehningen
SV Waldhausen
SV WaldhausenSV Waldhsn.
14:30

Marco Bühler: "Ehningen spielt richtig guten Fußball, während Waldhausen vor allem bei Standards gefährlich ist. Wird ein interessantes Spiel."
⚽ mein Tipp: 3:2

---

Sa., 22.11.2025, 14:30 Uhr
FV Spfr Neuhausen
FV Spfr NeuhausenFV Spfr Neuh
TSV Bernhausen
TSV BernhausenTSV Bernhsn
14:30

Marco Bühler: "Bernhausen ist derzeit in guter Form und wirkt sehr stabil."
⚽ mein Tipp: 0:2

---

So., 23.11.2025, 15:00 Uhr
TV Echterdingen
TV EchterdingenEchterdingen
TSV Bad Boll
TSV Bad BollTSV Bad Boll
15:00

Marco Bühler: "Echterdingen sollte man nicht unterschätzen, aber ich glaube trotzdem, dass Boll das Spiel für sich entscheidet."
⚽ mein Tipp: 0:1

Aufrufe: 020.11.2025, 18:00 Uhr
redAutor