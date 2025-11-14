 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
Foto: Noah Röger / FuPa-Grafik
Foto: Noah Röger / FuPa-Grafik

FuPa-Expertentipp mit Luka Petrovic (SG Schorndorf)

Der Abwehrspieler der SG Schorndorf tippt den 14. Spieltag der Landesliga, Staffel 1

Auch in der Saison 2025/2026 lassen wir einen Experten oder eine Expertin die Partien des Spieltags seiner/ihrer Liga tippen. Dabei wechselt die Liga - von der Regionalliga bis zur Kreisliga.

Du bist Spieler oder Spielerin eines Teams aus dem Gebiet von FuPa Württemberg und möchtest auch mal tippen? Kein Problem. Schreibe uns eine E-Mail mit Deinem Namen, dem Link von Deinem FuPa-Profil, dem Namen deiner Mannschaft und Deiner Liga an h.schmidt@fupa.net. Wir melden uns dann bei dir, wenn du an der Reihe bist.

Pro Spieltag gibt es einen FuPa-Expertentipp, der allerdings aufgrund der unterschiedlichen Anzahl der Spiele in den verschiedenen Ligen vorerst nicht ausgewertet wird.

Abwehrspieler Luka Petrovic von der SG Schorndorf tippt den 14. Spieltag der Landesliga, Staffel 1.

Morgen, 14:00 Uhr
TSV Crailsheim
TSV CrailsheimCrailsheim
TSV Ilshofen
TSV IlshofenIlshofen
14:00

Luka Petrovic: "Ilshofen zeigt seit dem Trainerwechsel einen positiven Trend und Crailsheim ist eine sehr starke Heimmannschaft."
⚽ mein Tipp: 1:1

---

Morgen, 14:30 Uhr
GSV Pleidelsheim
GSV PleidelsheimPleidelsheim
TSV Heimerdingen 1910
TSV Heimerdingen 1910Heimerdingen
14:30

Luka Petrovic: "Pleidelsheim erholt sich so langsam vom Saisonstart und wird Heimerdingen vor Probleme stellen."
⚽ mein Tipp: 1:0

---

Morgen, 14:30 Uhr
SpVgg Satteldorf
SpVgg SatteldorfSatteldorf
TV Oeffingen
TV OeffingenOeffingen
14:30live

Luka Petrovic: "Oeffingen ist eines der formstärksten Teams und gewinnt in einem Spiel mit vielen Chancen auf beiden Seiten."
⚽ mein Tipp: 0:2

---

Morgen, 14:30 Uhr
SV Leonberg/Eltingen
SV Leonberg/EltingenSV Leo/Elt
TSG Öhringen
TSG ÖhringenÖhringen
14:30

Luka Petrovic: "2 Teams auf Augenhöhe, die als Aufsteiger eine starke Saison spielen."
⚽ mein Tipp: 2:2

---

Morgen, 14:30 Uhr
SSV Schwäbisch Hall
SSV Schwäbisch HallSSV Schw.-Ha
SKV Rutesheim
SKV RutesheimRutesheim
14:30live

Luka Petrovic: "Rutesheim hat aufgrund der bisherigen Saisonleistungen und der stabilen Gesamtbilanz leichte Vorteile."
⚽ mein Tipp: 1:2

---

Morgen, 15:00 Uhr
FV Löchgau
FV LöchgauFV Löchgau
SV Kaisersbach
SV KaisersbachKaisersbach
15:00

Luka Petrovic: "Löchgau ist für mich die stärkste Mannschaft der Liga und wird einen klaren Sieg einfahren."
⚽ mein Tipp: 4:0

---

So., 16.11.2025, 14:30 Uhr
SGM Krumme Ebene am Neckar
SGM Krumme Ebene am NeckarSGM Ebene
SG Weinstadt
SG WeinstadtSG Weinstadt
14:30

Luka Petrovic: "Die Offensivpower der Weinstädter Mannschaft wird den Unterschied machen."
⚽ mein Tipp: 1:3

---

So., 16.11.2025, 15:30 Uhr
SG Schorndorf
SG SchorndorfSG Schorndo.
Sport-Union Neckarsulm
Sport-Union NeckarsulmNeckarsulm
15:30

Luka Petrovic: "Schorndorf findet nach den letzten Niederlagen wieder in die Spur und gewinnt in einem engen Spiel."
⚽ mein Tipp: 2:1

