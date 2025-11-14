FuPa-Expertentipp mit Luka Petrovic (SG Schorndorf)

Auch in der Saison 2025/2026 lassen wir einen Experten oder eine Expertin die Partien des Spieltags seiner/ihrer Liga tippen. Dabei wechselt die Liga - von der Regionalliga bis zur Kreisliga.
Du bist Spieler oder Spielerin eines Teams aus dem Gebiet von FuPa Württemberg und möchtest auch mal tippen? Kein Problem. Schreibe uns eine E-Mail mit Deinem Namen, dem Link von Deinem FuPa-Profil, dem Namen deiner Mannschaft und Deiner Liga an h.schmidt@fupa.net. Wir melden uns dann bei dir, wenn du an der Reihe bist.
Pro Spieltag gibt es einen FuPa-Expertentipp, der allerdings aufgrund der unterschiedlichen Anzahl der Spiele in den verschiedenen Ligen vorerst nicht ausgewertet wird.
Abwehrspieler Luka Petrovic von der SG Schorndorf tippt den 14. Spieltag der Landesliga, Staffel 1.
Luka Petrovic: "Ilshofen zeigt seit dem Trainerwechsel einen positiven Trend und Crailsheim ist eine sehr starke Heimmannschaft."
⚽ mein Tipp: 1:1
---
Luka Petrovic: "Pleidelsheim erholt sich so langsam vom Saisonstart und wird Heimerdingen vor Probleme stellen."
⚽ mein Tipp: 1:0
---
Luka Petrovic: "Oeffingen ist eines der formstärksten Teams und gewinnt in einem Spiel mit vielen Chancen auf beiden Seiten."
⚽ mein Tipp: 0:2
---
Luka Petrovic: "2 Teams auf Augenhöhe, die als Aufsteiger eine starke Saison spielen."
⚽ mein Tipp: 2:2
---
Luka Petrovic: "Rutesheim hat aufgrund der bisherigen Saisonleistungen und der stabilen Gesamtbilanz leichte Vorteile."
⚽ mein Tipp: 1:2
---
Luka Petrovic: "Löchgau ist für mich die stärkste Mannschaft der Liga und wird einen klaren Sieg einfahren."
⚽ mein Tipp: 4:0
---
Luka Petrovic: "Die Offensivpower der Weinstädter Mannschaft wird den Unterschied machen."
⚽ mein Tipp: 1:3
---
Luka Petrovic: "Schorndorf findet nach den letzten Niederlagen wieder in die Spur und gewinnt in einem engen Spiel."
⚽ mein Tipp: 2:1