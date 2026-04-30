FuPa-Expertentipp mit Luca Bäcker (Breesener SV Guben Nord)

In der Saison 2025/2026 lassen wir einen Experten oder eine Expertin die Partien des Spieltags seiner/ihrer Liga tippen. Dabei wechselt die Liga - von der 3. Liga bis zur 2. Kreisklasse.
Du bist Spieler oder Spielerin eines Teams aus dem Gebiet von FuPa Brandenburg und möchtest auch mal tippen? Kein Problem. Schreibe uns eine E-Mail mit Deinem Namen, dem Link von Deinem FuPa-Profil, dem Namen deiner Mannschaft und Deiner Liga an brandenburg@fupa.net. Wir melden uns dann bei dir, wenn du an der Reihe bist.
Pro Spieltag gibt es einen FuPa-Expertentipp, der allerdings aufgrund der unterschiedlichen Anzahl der Spiele in den verschiedenen Ligen vorerst nicht ausgewertet wird.
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Luca Bäcker: "Fürstenwalde setzt sich klar durch, aufgrund der niedrigen Torgefahr von Admira und den letzten sechs Niederlagen am Stück."
⚽ mein Tipp: 3:0
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Luca Bäcker: "Ein umkämpftes Topspiel mit dem besseren Ende für Frankfurt II. Frankfurt bleibt oben dran."
⚽ mein Tipp: 3:2
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Luca Bäcker: "Ein enges, wildes Spiel, wie im Hinspiel. Guben gewinnt endlich wieder zu Hause."
⚽ mein Tipp: 3:2
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Luca Bäcker: "Schöneiche baut seinen Lauf von sieben Spielen ohne Niederlage aus."
⚽ mein Tipp: 1:3
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Luca Bäcker: "Großbeeren setzt sich mit souveränen drei Punkten ein Stück weit von unten ab, Zossen bleibt harmlos."
⚽ mein Tipp: 0:2
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Luca Bäcker: "Briesen gewinnt knapp gegen ein starkes Eisenhüttenstadt; es reicht in den letzten Minuten nicht mehr zum Punkt."
⚽ mein Tipp: 2:1
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Luca Bäcker: "Ein knapper Auswärtssieg; Dahlewitz trifft in den letzten Minuten zum Siegtreffer."
⚽ mein Tipp: 1:2
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Luca Bäcker: "Schulzendorf macht den Ausrutscher von letzter Woche wieder gut und gewinnt gegen ein formstarkes KW."
⚽ mein Tipp: 4:1
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