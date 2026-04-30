 2026-04-29T13:32:52.058Z

Allgemeines

FuPa-Expertentipp mit Luca Bäcker (Breesener SV Guben Nord)

Die Partien des 24. Spieltags der Landesklasse Ost tippt der Spieler des Breesener SV Guben Nord im Expertentipp von FuPa.

von red · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser
Foto: Kenny Fuhrmann / FuPa-Grafik
Foto: Kenny Fuhrmann / FuPa-Grafik

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Guben Nord

In der Saison 2025/2026 lassen wir einen Experten oder eine Expertin die Partien des Spieltags seiner/ihrer Liga tippen. Dabei wechselt die Liga - von der 3. Liga bis zur 2. Kreisklasse.

Du bist Spieler oder Spielerin eines Teams aus dem Gebiet von FuPa Brandenburg und möchtest auch mal tippen? Kein Problem. Schreibe uns eine E-Mail mit Deinem Namen, dem Link von Deinem FuPa-Profil, dem Namen deiner Mannschaft und Deiner Liga an brandenburg@fupa.net. Wir melden uns dann bei dir, wenn du an der Reihe bist.

Pro Spieltag gibt es einen FuPa-Expertentipp, der allerdings aufgrund der unterschiedlichen Anzahl der Spiele in den verschiedenen Ligen vorerst nicht ausgewertet wird.

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Die Partien des 24. Spieltags der Landesklasse Ost tippt der Spieler des Breesener SV Guben Nord im Expertentipp von FuPa.

Sa., 02.05.2026, 12:30 Uhr
FSV Union Fürstenwalde
FSV Union FürstenwaldeFSV Union II
FSV Admira 2016
FSV Admira 2016FSV Admira
12:30live

Luca Bäcker: "Fürstenwalde setzt sich klar durch, aufgrund der niedrigen Torgefahr von Admira und den letzten sechs Niederlagen am Stück."

⚽ mein Tipp: 3:0

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Sa., 02.05.2026, 12:30 Uhr
1. FC Frankfurt (Oder)
1. FC Frankfurt (Oder)1.FC Frankf. II
Teltower FV 1913
Teltower FV 1913Teltower FV
12:30live

Luca Bäcker: "Ein umkämpftes Topspiel mit dem besseren Ende für Frankfurt II. Frankfurt bleibt oben dran."

⚽ mein Tipp: 3:2

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Sa., 02.05.2026, 13:00 Uhr
Breesener SV Guben Nord
Breesener SV Guben NordGuben Nord
MTV Wünsdorf 1910
MTV Wünsdorf 1910Wünsdorf
13:00

Luca Bäcker: "Ein enges, wildes Spiel, wie im Hinspiel. Guben gewinnt endlich wieder zu Hause."

⚽ mein Tipp: 3:2

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Sa., 02.05.2026, 15:00 Uhr
SV Blau-Weiss Markendorf
SV Blau-Weiss MarkendorfMarkendorf
SV Germania 90 Schöneiche
SV Germania 90 SchöneicheSV Schöne. II
15:00

Luca Bäcker: "Schöneiche baut seinen Lauf von sieben Spielen ohne Niederlage aus."

⚽ mein Tipp: 1:3

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Sa., 02.05.2026, 15:00 Uhr
MSV Zossen 07
MSV Zossen 07MSV Zossen
SV Grün-Weiß Großbeeren
SV Grün-Weiß GroßbeerenGroßbeeren
15:00

Luca Bäcker: "Großbeeren setzt sich mit souveränen drei Punkten ein Stück weit von unten ab, Zossen bleibt harmlos."

⚽ mein Tipp: 0:2

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Sa., 02.05.2026, 15:00 Uhr
FV Blau-Weiß 90 Briesen
FV Blau-Weiß 90 BriesenFV Blau-Weiß
FSV Dynamo Eisenhüttenstadt
FSV Dynamo EisenhüttenstadtFSV Dynamo
15:00

Luca Bäcker: "Briesen gewinnt knapp gegen ein starkes Eisenhüttenstadt; es reicht in den letzten Minuten nicht mehr zum Punkt."

⚽ mein Tipp: 2:1

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Sa., 02.05.2026, 15:00 Uhr
SV Grün-Weiß Union Bestensee
SV Grün-Weiß Union BestenseeSV Bestensee
SV Blau-Weiß Dahlewitz
SV Blau-Weiß DahlewitzDahlewitz
15:00

Luca Bäcker: "Ein knapper Auswärtssieg; Dahlewitz trifft in den letzten Minuten zum Siegtreffer."

⚽ mein Tipp: 1:2

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Sa., 02.05.2026, 15:00 Uhr
SG Schulzendorf 1931
SG Schulzendorf 1931Schulzendorf
FSV Eintracht 1910 Königs Wusterhausen
FSV Eintracht 1910 Königs WusterhausenFSV 1910 KW
15:00

Luca Bäcker: "Schulzendorf macht den Ausrutscher von letzter Woche wieder gut und gewinnt gegen ein formstarkes KW."

⚽ mein Tipp: 4:1

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