FuPa-Expertentipp mit Leonard Pries (TSG Rot-Weiß Fredersdorf)

In der Saison 2025/2026 lassen wir einen Experten oder eine Expertin die Partien des Spieltags seiner/ihrer Liga tippen. Dabei wechselt die Liga - von der 3. Liga bis zur 2. Kreisklasse.
Du bist Spieler oder Spielerin eines Teams aus dem Gebiet von FuPa Brandenburg und möchtest auch mal tippen? Kein Problem. Schreibe uns eine E-Mail mit Deinem Namen, dem Link von Deinem FuPa-Profil, dem Namen deiner Mannschaft und Deiner Liga an brandenburg@fupa.net. Wir melden uns dann bei dir, wenn du an der Reihe bist.
Pro Spieltag gibt es einen FuPa-Expertentipp, der allerdings aufgrund der unterschiedlichen Anzahl der Spiele in den verschiedenen Ligen vorerst nicht ausgewertet wird.
---
Leonard Pries: "Beide Teams sind richtig gut in die Saison gestartet und haben bisher sehr gute Ergebnisse erzielt. Ich würde die Hypothese aufstellen, dass es ein enges Spiel wird, welches das bessere Ende für Prötzel haben wird."
⚽ mein Tipp: 1:3
---
Leonard Pries: "Wir haben einen guten Start erwischt und schauen von Spiel zu Spiel, sind in der Offensive gut aufgestellt und stehen hinten sehr sicher! Bruchmühle bekommt immer wieder Unterstützung von der starken ersten, weshalb sie aktuell wieder starke Ergebnisse einfahren, es wird in jedem Fall ein hart umkämpftes Derby auf schwierigen Platzverhältnissen in Fredersdorf."
⚽ mein Tipp: 4:1
---
Leonard Pries: "Reichenberg ist eine heimstarke Mannschaft, die es jedem Gegner auf ihrem riesigen Platz schwer macht. Gosen hat gute individuelle Spieler, die solche Spiele mit starken Einzelaktionen entscheiden können."
⚽ mein Tipp: 1:2
---
Leonard Pries: "Rauen ist eine sehr heimstarke und körperliche Truppe, die tief steht und in Umschaltaktionen ihre Stärken ausspielen wird und so das Spiel gewinnen wird."
⚽ mein Tipp: 4:2
---
Leonard Pries: "Neutrebbin ist zwar heimstark, aber die junge Mannschaft aus Gartenstadt wird mit ihrer individuellen Stärke das Spiel für sich entscheiden."
⚽ mein Tipp: 2:5
---
Leonard Pries: "Zwei Teams mit einer guten Mischung aus jungen und erfahrenen Spielern. Am Ende wird es vermutlich sehr eng und ich denke, dass Seelow mit ihrem Heimvorteil das Ding gewinnen wird."
⚽ mein Tipp: 2:1
---
Leonard Pries: "Bad Saarow ist eine gute Einheit, die gut zusammen passt. Zeschdorf war gegen uns relativ ungefährlich im Spiel nach vorne, hatte aber immer wieder gute Aktionen durch ihre individuelle Klasse. Ich denke, es wird enger, als man denken würde."
⚽ mein Tipp: 1:4
___________
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
__________________________________________________________________________________________________