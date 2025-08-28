 2025-08-28T05:22:00.927Z

Allgemeines
– Foto: privat/FuPa-Grafik

FuPa-Expertentipp mit Kevin Daboci (Sportfreunde Lorch)

Der Trainer der Sportfreunde Lorch tippt den 3. Spieltag der Bezirksliga Ostwürttemberg.

Auch in der Saison 2025/2026 lassen wir einen Experten oder eine Expertin die Partien des Spieltags seiner/ihrer Liga tippen. Dabei wechselt die Liga - von der Regionalliga bis zur Kreisliga.

Du bist Spieler oder Spielerin eines Teams aus dem Gebiet von FuPa Württemberg und möchtest auch mal tippen? Kein Problem. Schreibe uns eine E-Mail mit Deinem Namen, dem Link von Deinem FuPa-Profil, dem Namen deiner Mannschaft und Deiner Liga an h.schmidt@fupa.net. Wir melden uns dann bei dir, wenn du an der Reihe bist.

Pro Spieltag gibt es einen FuPa-Expertentipp, der allerdings aufgrund der unterschiedlichen Anzahl der Spiele in den verschiedenen Ligen vorerst nicht ausgewertet wird.

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Kevin Daboci, Trainer der Sportfreunde Lorch, tippt den 3. Spieltag der Bezirksliga Ostwürttemberg.

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr
TSG Hofherrnweiler-Unterrombach
TSG Hofherrnweiler-UnterrombachHofherrnw. II
Sportfreunde Lorch
Sportfreunde LorchSF Lorch
15:00live

Kevin Daboci: "Nach einer deutlichen Leistungssteigerung gegen Durlangen nehmen wir den Schwung mit. Meine Jungs sind heiß und holen den Auswärtssieg in Hofherrnweiler."
⚽ mein Tipp: 1:2

---

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr
FC Durlangen
FC DurlangenDurlangen
1. FC Germania Bargau
1. FC Germania BargauGerm. Bargau
15:00

Kevin Daboci: "Trotz Pokalbelastung ist Bargau individuell zu stark. Die Germanen setzen sich am Ende klar durch."
⚽ mein Tipp: 1:3

---

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr
TSG Nattheim
TSG NattheimNattheim
SG Bettringen
SG BettringenBettringen
15:00

Kevin Daboci: "Auf dem Papier ist der Favorit Bettringen, aber wer weiß. Ein Punktgewinn für die TSG ist drin."
⚽ mein Tipp: 1:1

---

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr
TV Neuler
TV NeulerTV Neuler
TSV Hüttlingen
TSV HüttlingenHüttlingen
15:00live

Kevin Daboci: "Neuler hatte ein schweres Auftaktprogramm. Jetzt der Befreiungsschlag mit dem ersten Dreier."
⚽ mein Tipp: 1:0

---

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr
SSV Aalen
SSV AalenSSV Aalen
TSG Schnaitheim
TSG SchnaitheimSchnaitheim
15:00

Kevin Daboci: "Duell der Aufsteiger auf Augenhöhe. Keiner will verlieren, beide teilen sich die Punkte."
⚽ mein Tipp: 1:1

---

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr
Sportfreunde Dorfmerkingen
Sportfreunde DorfmerkingenDorfmerking. II
DJK Schwabsberg-Buch
DJK Schwabsberg-BuchSchwabsberg
15:00

Kevin Daboci: "Die DJK bleibt in Form und feiert auch in Dorfmerkingen einen Auswärtssieg."
⚽ mein Tipp: 1:2

---

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr
FV 08 Unterkochen
FV 08 UnterkochenUnterkochen
SG Heldenfingen/Heuchlingen
SG Heldenfingen/HeuchlingenSG Heldenfingen/Heuchlingen
15:00

Kevin Daboci: "Intensives Spiel mit vielen Zweikämpfen. Am Ende setzt sich Unterkochen knapp durch."
⚽ mein Tipp: 2:1

