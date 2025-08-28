FuPa-Expertentipp mit Kevin Daboci (Sportfreunde Lorch)

Auch in der Saison 2025/2026 lassen wir einen Experten oder eine Expertin die Partien des Spieltags seiner/ihrer Liga tippen. Dabei wechselt die Liga - von der Regionalliga bis zur Kreisliga.
Du bist Spieler oder Spielerin eines Teams aus dem Gebiet von FuPa Württemberg und möchtest auch mal tippen? Kein Problem. Schreibe uns eine E-Mail mit Deinem Namen, dem Link von Deinem FuPa-Profil, dem Namen deiner Mannschaft und Deiner Liga an h.schmidt@fupa.net. Wir melden uns dann bei dir, wenn du an der Reihe bist.
Pro Spieltag gibt es einen FuPa-Expertentipp, der allerdings aufgrund der unterschiedlichen Anzahl der Spiele in den verschiedenen Ligen vorerst nicht ausgewertet wird.
Kevin Daboci, Trainer der Sportfreunde Lorch, tippt den 3. Spieltag der Bezirksliga Ostwürttemberg.
Kevin Daboci: "Nach einer deutlichen Leistungssteigerung gegen Durlangen nehmen wir den Schwung mit. Meine Jungs sind heiß und holen den Auswärtssieg in Hofherrnweiler."
⚽ mein Tipp: 1:2
---
Kevin Daboci: "Trotz Pokalbelastung ist Bargau individuell zu stark. Die Germanen setzen sich am Ende klar durch."
⚽ mein Tipp: 1:3
---
Kevin Daboci: "Auf dem Papier ist der Favorit Bettringen, aber wer weiß. Ein Punktgewinn für die TSG ist drin."
⚽ mein Tipp: 1:1
---
Kevin Daboci: "Neuler hatte ein schweres Auftaktprogramm. Jetzt der Befreiungsschlag mit dem ersten Dreier."
⚽ mein Tipp: 1:0
---
Kevin Daboci: "Duell der Aufsteiger auf Augenhöhe. Keiner will verlieren, beide teilen sich die Punkte."
⚽ mein Tipp: 1:1
---
Kevin Daboci: "Die DJK bleibt in Form und feiert auch in Dorfmerkingen einen Auswärtssieg."
⚽ mein Tipp: 1:2
---
Kevin Daboci: "Intensives Spiel mit vielen Zweikämpfen. Am Ende setzt sich Unterkochen knapp durch."
⚽ mein Tipp: 2:1