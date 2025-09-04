 2025-09-04T13:21:47.781Z

Allgemeines
Foto: Bernd Hecker/FuPa-Grafik
Foto: Bernd Hecker/FuPa-Grafik

FuPa-Expertentipp mit Kenneth Lewerenz (RSV Waltersdorf)

Die Partien des 3. Spieltags der Dahme/Fläming-Liga tippt der Spieler des RSV Waltersdorf im Expertentipp von FuPa.

Verlinkte Inhalte

Dahme/Fläming-Liga
Niederlehme
SG Motzen
SG Halbe
BSC Preußen II

In der Saison 2025/2026 lassen wir einen Experten oder eine Expertin die Partien des Spieltags seiner/ihrer Liga tippen. Dabei wechselt die Liga - von der 3. Liga bis zur 2. Kreisklasse.

Du bist Spieler oder Spielerin eines Teams aus dem Gebiet von FuPa Brandenburg und möchtest auch mal tippen? Kein Problem. Schreibe uns eine E-Mail mit Deinem Namen, dem Link von Deinem FuPa-Profil, dem Namen deiner Mannschaft und Deiner Liga an brandenburg@fupa.net. Wir melden uns dann bei dir, wenn du an der Reihe bist.

Pro Spieltag gibt es einen FuPa-Expertentipp, der allerdings aufgrund der unterschiedlichen Anzahl der Spiele in den verschiedenen Ligen vorerst nicht ausgewertet wird.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________

Die Partien des 3. Spieltags der Dahme/Fläming-Liga tippt der Spieler des RSV Waltersdorf im Expertentipp von FuPa.

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
SG Wacker Motzen
SG Wacker MotzenSG Motzen
SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen
SC Eintracht Miersdorf/ZeuthenMiersdorf II
15:00

Kenneth Lewerenz: "Miersdorf ist spielerisch stärker und wird den Sieg souverän nach Hause holen."
⚽ mein Tipp: 0:2

---

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
SV Teupitz/Groß Köris
SV Teupitz/Groß KörisSV Teupitz
SV Zernsdorf
SV ZernsdorfZernsdorf
15:00

Kenneth Lewerenz: "Zernsdorf kommt mit Rückenwind aus dem letzten Spiel und holt sich knapp die nächsten drei Punkte."
⚽ mein Tipp: 1:2

---

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
RSV Waltersdorf 1909
RSV Waltersdorf 1909Waltersdorf
SG Niederlehme 1912
SG Niederlehme 1912Niederlehme
15:00

Kenneth Lewerenz: "Hartes Duell auf Augenhöhe! Am Ende sichern wir uns die ersten drei Punkte – Einsatz, Wille und Leidenschaft entscheiden das Spiel."
⚽ mein Tipp: 1:0

---

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow
BSC Preußen 07 Blankenfelde-MahlowBSC Preußen II
Heideseer Sportverein
Heideseer SportvereinHeideseer SV
15:00

Kenneth Lewerenz: "Heidesee weiß, wie man verteidigt. Sie werden dem Aufstiegsfavoriten kämpferisch alles abverlangen. Der BSC ist aber zu abgezockt und holt die nächsten drei Punkte."
⚽ mein Tipp: 2:0

---

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
SV Siethen 1977
SV Siethen 1977SV Siethen
SV Rangsdorf 28
SV Rangsdorf 28Rangsdorf
15:00

Kenneth Lewerenz: "In Siethen ist es immer hart! Der Heimvorteil macht den Unterschied und Rangsdorf muss kämpfen."
⚽ mein Tipp: 2:0

---

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
Ruhlsdorfer BC 1923
Ruhlsdorfer BC 1923Ruhlsdorf
SG Grün-Weiß Deutsch Wusterhausen
SG Grün-Weiß Deutsch WusterhausenSG De-Wuh
15:00

Kenneth Lewerenz: "Deutsch Wusterhausen will den Bock umstoßen und muss alles reinschmeißen. Das wird ein kampfbetontes Spiel mit einem Sieg für Dotsch."
⚽ mein Tipp: 1:2

---

So., 07.09.2025, 15:30 Uhr
SG Großziethen
SG GroßziethenGroßziethen II
SG Aufbau Halbe
SG Aufbau HalbeSG Halbe
15:30

Kenneth Lewerenz: "Die junge Truppe aus Großziethen ist in der Kreisoberliga angekommen. Zuhause auf deren Kunstrasen haben sie immer einen Vorteil, den sie auch ausnutzen werden."
⚽ mein Tipp: 2:0

---

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
SV Blau-Weiß Dahlewitz
SV Blau-Weiß DahlewitzDahlewitz II
Ludwigsfelder FC
Ludwigsfelder FCLudwigsfelde II
15:00

Kenneth Lewerenz: "Gegen Ludwigsfelde wird Dahlewitz es ganz ganz schwer haben. Der LFC II wird das Spiel kontrollieren und den Sieg mit nach Hause nehmen."
⚽ mein Tipp: 0:3

___________

Zum Spielerprofil hier klicken.

Aufrufe: 04.9.2025, 20:00 Uhr
redAutor