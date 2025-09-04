FuPa-Expertentipp mit Kenneth Lewerenz (RSV Waltersdorf)

In der Saison 2025/2026 lassen wir einen Experten oder eine Expertin die Partien des Spieltags seiner/ihrer Liga tippen. Dabei wechselt die Liga - von der 3. Liga bis zur 2. Kreisklasse.
Du bist Spieler oder Spielerin eines Teams aus dem Gebiet von FuPa Brandenburg und möchtest auch mal tippen? Kein Problem. Schreibe uns eine E-Mail mit Deinem Namen, dem Link von Deinem FuPa-Profil, dem Namen deiner Mannschaft und Deiner Liga an brandenburg@fupa.net. Wir melden uns dann bei dir, wenn du an der Reihe bist.
Pro Spieltag gibt es einen FuPa-Expertentipp, der allerdings aufgrund der unterschiedlichen Anzahl der Spiele in den verschiedenen Ligen vorerst nicht ausgewertet wird.
__________________________________________________________________________________________________
Die Partien des 3. Spieltags der Dahme/Fläming-Liga tippt der Spieler des RSV Waltersdorf im Expertentipp von FuPa.
Kenneth Lewerenz: "Miersdorf ist spielerisch stärker und wird den Sieg souverän nach Hause holen."
⚽ mein Tipp: 0:2
---
Kenneth Lewerenz: "Zernsdorf kommt mit Rückenwind aus dem letzten Spiel und holt sich knapp die nächsten drei Punkte."
⚽ mein Tipp: 1:2
---
Kenneth Lewerenz: "Hartes Duell auf Augenhöhe! Am Ende sichern wir uns die ersten drei Punkte – Einsatz, Wille und Leidenschaft entscheiden das Spiel."
⚽ mein Tipp: 1:0
---
Kenneth Lewerenz: "Heidesee weiß, wie man verteidigt. Sie werden dem Aufstiegsfavoriten kämpferisch alles abverlangen. Der BSC ist aber zu abgezockt und holt die nächsten drei Punkte."
⚽ mein Tipp: 2:0
---
Kenneth Lewerenz: "In Siethen ist es immer hart! Der Heimvorteil macht den Unterschied und Rangsdorf muss kämpfen."
⚽ mein Tipp: 2:0
---
Kenneth Lewerenz: "Deutsch Wusterhausen will den Bock umstoßen und muss alles reinschmeißen. Das wird ein kampfbetontes Spiel mit einem Sieg für Dotsch."
⚽ mein Tipp: 1:2
---
Kenneth Lewerenz: "Die junge Truppe aus Großziethen ist in der Kreisoberliga angekommen. Zuhause auf deren Kunstrasen haben sie immer einen Vorteil, den sie auch ausnutzen werden."
⚽ mein Tipp: 2:0
---
Kenneth Lewerenz: "Gegen Ludwigsfelde wird Dahlewitz es ganz ganz schwer haben. Der LFC II wird das Spiel kontrollieren und den Sieg mit nach Hause nehmen."
⚽ mein Tipp: 0:3
___________