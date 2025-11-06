 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
Foto: Michel Grabowski / FuPa-Grafik
FuPa-Expertentipp mit Joshua Bateman (FSV Optik Rathenow)

Die Partien des 12. Spieltags der NOFV-Oberliga Nord tippt der Spieler des FSV Optik Rathenow im Expertentipp von FuPa.

In der Saison 2025/2026 lassen wir einen Experten oder eine Expertin die Partien des Spieltags seiner/ihrer Liga tippen. Dabei wechselt die Liga - von der 3. Liga bis zur 2. Kreisklasse.

Du bist Spieler oder Spielerin eines Teams aus dem Gebiet von FuPa Brandenburg und möchtest auch mal tippen? Kein Problem. Schreibe uns eine E-Mail mit Deinem Namen, dem Link von Deinem FuPa-Profil, dem Namen deiner Mannschaft und Deiner Liga an brandenburg@fupa.net. Wir melden uns dann bei dir, wenn du an der Reihe bist.

Pro Spieltag gibt es einen FuPa-Expertentipp, der allerdings aufgrund der unterschiedlichen Anzahl der Spiele in den verschiedenen Ligen vorerst nicht ausgewertet wird.

Die Partien des 12. Spieltags der NOFV-Oberliga Nord tippt der Spieler des FSV Optik Rathenow im Expertentipp von FuPa.

Morgen, 19:00 Uhr
SV Lichtenberg 47
SV Lichtenberg 47Lichtenberg
SG Union 1919 Klosterfelde
SG Union 1919 KlosterfeldeKlosterfelde
19:00

Joshua Bateman: "Lichtenberg 47 ist seit zwei Saisons eine der stärksten Mannschaften in der Oberliga. Klosterfelde hat zwar die letzten zwei Spiele gewonnen, aber gegen die heimstarken Lichtenberger wird es schwer."
⚽ mein Tipp: 2:0

Sa., 08.11.2025, 13:30 Uhr
FSV Optik Rathenow
FSV Optik RathenowRathenow
Tennis Borussia Berlin
Tennis Borussia BerlinTeBe Berlin
13:30

Joshua Bateman: "Ich glaube, es wird ein sehr enges Spiel mit wenigen Toren. Es wird nicht einfach gegen TeBe, aber ich denke, mit einer guten Leistung können wir die drei Punkte holen."
⚽ mein Tipp: 1:0

Sa., 08.11.2025, 13:30 Uhr
SV Siedenbollentin
SV SiedenbollentinSV Siedenb.
FC Viktoria 1889 Berlin
FC Viktoria 1889 BerlinFC Viktoria
13:30

Joshua Bateman: "Siedenbollentin hat als Aufsteiger schon viele Punkte gesammelt, und ich glaube, sie machen so weiter gegen Viktoria."
⚽ mein Tipp: 2:0

So., 09.11.2025, 13:30 Uhr
SV Sparta Lichtenberg
SV Sparta LichtenbergSV Sparta
FC Anker Wismar
FC Anker WismarAnker Wismar
13:30

Joshua Bateman: "Für mich sind sowohl Sparta als auch Wismar starke Mannschaften, die einen guten Ball spielen. Aber ich glaube, dass Sparta auf ihrem Kunstrasenplatz zu Hause den Vorteil hat."
⚽ mein Tipp: 3:2

So., 09.11.2025, 13:30 Uhr
SV Tasmania Berlin
SV Tasmania BerlinTasmania
TSG Neustrelitz
TSG NeustrelitzTSG Neustre.
13:30

Joshua Bateman: "Tasmania steht aktuell auf dem ersten Platz und spielt zu Hause, daher sehe ich sie als Favoriten. Aber Neustrelitz ist eine unangenehme Mannschaft, die es Tasmania schwer machen wird."
⚽ mein Tipp: 2:0

So., 09.11.2025, 13:30 Uhr
S.D. Croatia Berlin
S.D. Croatia BerlinS.D. Croatia
Berliner AK
Berliner AKBerliner AK
13:30

Joshua Bateman: "Der Berliner AK hat eine sehr gute, junge Mannschaft, die spielerisch stark ist. Aber ich glaube, dass Croatia mit durch Körperlichkeit und Zweikampfe den BAK ärgern kann."
⚽ mein Tipp: 1:1

So., 09.11.2025, 13:30 Uhr
F.C. Hansa Rostock
F.C. Hansa RostockF.C. Hansa II
SG Dynamo Schwerin
SG Dynamo SchwerinDyn.Schwerin
13:30

Joshua Bateman: "Dynamo Schwerin hat bisher eine sehr starke Hinrunde gespielt, aber ich sehe Hansa Rostock II zu Hause als Favoriten."
⚽ mein Tipp: 2:0

So., 09.11.2025, 13:30 Uhr
BSV Eintracht Mahlsdorf
BSV Eintracht MahlsdorfMahlsdorf
TuS Makkabi Berlin
TuS Makkabi BerlinMakkabi
13:30

Joshua Bateman: "Ich glaube, das wird ein sehr enges Spiel, in dem beide Mannschaften gewinnen können."
⚽ mein Tipp: 2:2

