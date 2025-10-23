 2025-10-15T11:43:40.576Z

Allgemeines
– Foto: Verein / FuPa-Grafik

FuPa-Expertentipp mit Jonas Gabler (Teltower FV)

Die Partien des 8.⁠ ⁠Spieltags der Landesklasse Ost tippt der Spieler des Teltower FV im Expertentipp von FuPa.

In der Saison 2025/2026 lassen wir einen Experten oder eine Expertin die Partien des Spieltags seiner/ihrer Liga tippen. Dabei wechselt die Liga - von der 3. Liga bis zur 2. Kreisklasse.

Du bist Spieler oder Spielerin eines Teams aus dem Gebiet von FuPa Brandenburg und möchtest auch mal tippen? Kein Problem. Schreibe uns eine E-Mail mit Deinem Namen, dem Link von Deinem FuPa-Profil, dem Namen deiner Mannschaft und Deiner Liga an brandenburg@fupa.net. Wir melden uns dann bei dir, wenn du an der Reihe bist.

Pro Spieltag gibt es einen FuPa-Expertentipp, der allerdings aufgrund der unterschiedlichen Anzahl der Spiele in den verschiedenen Ligen vorerst nicht ausgewertet wird.

---

Die Partien 8.⁠ ⁠Spieltags der Landesklasse Ost tippt der Spieler des Teltower FV im Expertentipp von FuPa.

Sa., 25.10.2025, 12:30 Uhr
1. FC Frankfurt (Oder)
1. FC Frankfurt (Oder)1.FC Frankf. II
FSV Eintracht 1910 Königs Wusterhausen
FSV Eintracht 1910 Königs WusterhausenFSV 1910 KW
12:30

Jonas Gabler: "Frankfurt wird zuhause nichts anbrennen lassen, um oben dranzubleiben."
⚽ mein Tipp: 3:0

---

Sa., 25.10.2025, 12:30 Uhr
FSV Union Fürstenwalde
FSV Union FürstenwaldeFSV Union II
SV Blau-Weiß Dahlewitz
SV Blau-Weiß DahlewitzDahlewitz
12:30

Jonas Gabler: "Dahlewitz wird den guten Lauf weiterführen und drei Punkte aus Fürstenwalde mitnehmen."
⚽ mein Tipp: 1:2

---

Sa., 25.10.2025, 15:00 Uhr
SV Grün-Weiß Union Bestensee
SV Grün-Weiß Union BestenseeSV Bestensee
Teltower FV 1913
Teltower FV 1913Teltower FV
15:00

Jonas Gabler: "Die Teltower werden sich nach dem Unentschieden zu Hause gegen Fürstenwalde wieder steigern und auswärts gewinnen."
⚽ mein Tipp: 0:2

---

Sa., 25.10.2025, 15:00 Uhr
FSV Admira 2016
FSV Admira 2016FSV Admira
SV Germania 90 Schöneiche
SV Germania 90 SchöneicheSV Schöne. II
15:00

Jonas Gabler: "Es wird ein enges und umkämpftes Spiel, in dem es keinen Sieger geben wird."
⚽ mein Tipp: 2:2

---

Sa., 25.10.2025, 15:00 Uhr
FV Blau-Weiß 90 Briesen
FV Blau-Weiß 90 BriesenFV Blau-Weiß
SV Blau-Weiss Markendorf
SV Blau-Weiss MarkendorfMarkendorf
15:00live

Jonas Gabler: "Briesen und Markendorf genügen noch nicht ihrem eigenen Anspruch. Zuhause wird Briesen dieses Duell für sich entscheiden."
⚽ mein Tipp: 2:1

---

Sa., 25.10.2025, 15:00 Uhr
MSV Zossen 07
MSV Zossen 07MSV Zossen
FSV Dynamo Eisenhüttenstadt
FSV Dynamo EisenhüttenstadtFSV Dynamo
15:00

Jonas Gabler: "Das Duell der beiden bisher punktlosen Teams wird Eisenhüttenstadt knapp gewinnen und den ersten Sieg feiern."
⚽ mein Tipp: 1:2

---

Sa., 25.10.2025, 15:00 Uhr
Breesener SV Guben Nord
Breesener SV Guben NordGuben Nord
SV Grün-Weiß Großbeeren
SV Grün-Weiß GroßbeerenGroßbeeren
15:00

Jonas Gabler: "Guben ist gut drauf und die Partie verspricht einige Tore auf beiden Seiten. Die Grün-Weißen werden am Ende knapp das Nachsehen haben."
⚽ mein Tipp: 3:2

---

Sa., 25.10.2025, 15:00 Uhr
SG Schulzendorf 1931
SG Schulzendorf 1931Schulzendorf
MTV Wünsdorf 1910
MTV Wünsdorf 1910Wünsdorf
15:00

Jonas Gabler: "Das Topspiel in Schulzendorf wird der Spitzenreiter für sich entscheiden, auch wenn es Wünsdorf der Heimmannschaft schwer machen wird."
⚽ mein Tipp: 2:1

