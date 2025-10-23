FuPa-Expertentipp mit Jonas Gabler (Teltower FV)

In der Saison 2025/2026 lassen wir einen Experten oder eine Expertin die Partien des Spieltags seiner/ihrer Liga tippen. Dabei wechselt die Liga - von der 3. Liga bis zur 2. Kreisklasse.
Du bist Spieler oder Spielerin eines Teams aus dem Gebiet von FuPa Brandenburg und möchtest auch mal tippen? Kein Problem. Schreibe uns eine E-Mail mit Deinem Namen, dem Link von Deinem FuPa-Profil, dem Namen deiner Mannschaft und Deiner Liga an brandenburg@fupa.net. Wir melden uns dann bei dir, wenn du an der Reihe bist.
Pro Spieltag gibt es einen FuPa-Expertentipp, der allerdings aufgrund der unterschiedlichen Anzahl der Spiele in den verschiedenen Ligen vorerst nicht ausgewertet wird.
---
Jonas Gabler: "Frankfurt wird zuhause nichts anbrennen lassen, um oben dranzubleiben."
⚽ mein Tipp: 3:0
---
Jonas Gabler: "Dahlewitz wird den guten Lauf weiterführen und drei Punkte aus Fürstenwalde mitnehmen."
⚽ mein Tipp: 1:2
---
Jonas Gabler: "Die Teltower werden sich nach dem Unentschieden zu Hause gegen Fürstenwalde wieder steigern und auswärts gewinnen."
⚽ mein Tipp: 0:2
---
Jonas Gabler: "Es wird ein enges und umkämpftes Spiel, in dem es keinen Sieger geben wird."
⚽ mein Tipp: 2:2
---
Jonas Gabler: "Briesen und Markendorf genügen noch nicht ihrem eigenen Anspruch. Zuhause wird Briesen dieses Duell für sich entscheiden."
⚽ mein Tipp: 2:1
---
Jonas Gabler: "Das Duell der beiden bisher punktlosen Teams wird Eisenhüttenstadt knapp gewinnen und den ersten Sieg feiern."
⚽ mein Tipp: 1:2
---
Jonas Gabler: "Guben ist gut drauf und die Partie verspricht einige Tore auf beiden Seiten. Die Grün-Weißen werden am Ende knapp das Nachsehen haben."
⚽ mein Tipp: 3:2
---
Jonas Gabler: "Das Topspiel in Schulzendorf wird der Spitzenreiter für sich entscheiden, auch wenn es Wünsdorf der Heimmannschaft schwer machen wird."
⚽ mein Tipp: 2:1
___________
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
__________________________________________________________________________________________________