FuPa-Expertentipp mit Johannes Pfeiffer (Trainer, TSV Ehningen)

Auch in der Saison 2025/2026 lassen wir einen Experten oder eine Expertin die Partien des Spieltags seiner/ihrer Liga tippen. Dabei wechselt die Liga - von der Regionalliga bis zur Kreisliga.
Du bist Spieler oder Spielerin eines Teams aus dem Gebiet von FuPa Württemberg und möchtest auch mal tippen? Kein Problem. Schreibe uns eine E-Mail mit Deinem Namen, dem Link von Deinem FuPa-Profil, dem Namen deiner Mannschaft und Deiner Liga an h.schmidt@fupa.net. Wir melden uns dann bei dir, wenn du an der Reihe bist.
Pro Spieltag gibt es einen FuPa-Expertentipp, der allerdings aufgrund der unterschiedlichen Anzahl der Spiele in den verschiedenen Ligen vorerst nicht ausgewertet wird.
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
__________________________________________________________________________________________________
In dieser Woche tippt Johannes Pfeiffer, Trainer des TSV Ehningen, den 8. Spieltag der Landesliga Württemberg, Staffel 2.
---
Johannes Pfeiffer: Sindelfingen holt gegen Geislingen den 3. Sieg in Folge. Erneut durch einen späten Siegtreffer.
⚽ Mein Tipp: 3:2
---
Johannes Pfeiffer: Der Aufsteiger aus Eislingen behält gegen den FV Neuhausen die Oberhand. Trotzdem ein knappes Spiel.
⚽ Mein Tipp: 2:1
---
Johannes Pfeiffer: Nach der knappen Niederlage gegen Köngen holt sich der TVE im Derby einen Auswärtspunkt.
⚽ Mein Tipp: 2:2
---
Johannes Pfeiffer: Der bisher ungeschlagene Tabellenführer aus Köngen muss die erste Saisonniederlage in Kauf nehmen.
⚽ Mein Tipp: 1:2
---
Johannes Pfeiffer: Nach der Niederlage gegen Böblingen ist Waldstetten auf Wiedergutmachung aus. Diese gelingt in Sontheim ungefährdet.
⚽ Mein Tipp: 0:5
---
Johannes Pfeiffer: Böblingen hat in Waldstetten gut Selbstvertrauen getankt. Nach Rückstand dreht der Gastgeber die Partie.
⚽ Mein Tipp: 3:1
---
Johannes Pfeiffer: Nach dem Sieg gegen Eislingen wird der TSV auch in Stuttgart dreifach punkten. Trotzdem eine sehr umkämpfte Partie.
⚽ Mein Tipp: 0:1