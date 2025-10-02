 2025-10-02T08:44:29.515Z

Allgemeines
– Foto: TSV Ehningen / FuPa-Grafik

FuPa-Expertentipp mit Johannes Pfeiffer (Trainer, TSV Ehningen)

In dieser Woche tippt Johannes Pfeiffer, Trainer des TSV Ehningen, den 8. Spieltag der Landesliga Württemberg, Staffel 2.

Verlinkte Inhalte

LL Württemberg St. 2
FV Sontheim
TSV Köngen
1.FC Eislin.
Echterdingen

Auch in der Saison 2025/2026 lassen wir einen Experten oder eine Expertin die Partien des Spieltags seiner/ihrer Liga tippen. Dabei wechselt die Liga - von der Regionalliga bis zur Kreisliga.

Du bist Spieler oder Spielerin eines Teams aus dem Gebiet von FuPa Württemberg und möchtest auch mal tippen? Kein Problem. Schreibe uns eine E-Mail mit Deinem Namen, dem Link von Deinem FuPa-Profil, dem Namen deiner Mannschaft und Deiner Liga an h.schmidt@fupa.net. Wir melden uns dann bei dir, wenn du an der Reihe bist.

Pro Spieltag gibt es einen FuPa-Expertentipp, der allerdings aufgrund der unterschiedlichen Anzahl der Spiele in den verschiedenen Ligen vorerst nicht ausgewertet wird.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________

In dieser Woche tippt Johannes Pfeiffer, Trainer des TSV Ehningen, den 8. Spieltag der Landesliga Württemberg, Staffel 2.

Sa., 04.10.2025, 14:00 Uhr
GSV Maichingen
GSV MaichingenMaichingen
SV Waldhausen
SV WaldhausenSV Waldhsn.
14:00

Johannes Pfeiffer: Das auf und ab beim GSV Maichingen geht weiter. Waldhausen gewinnt auswärts.
⚽ Mein Tipp: 1:3

---

Sa., 04.10.2025, 15:30 Uhr
VfL Sindelfingen
VfL SindelfingenSindelfingen
SC Geislingen
SC GeislingenSC Geisling.
15:30

Johannes Pfeiffer: Sindelfingen holt gegen Geislingen den 3. Sieg in Folge. Erneut durch einen späten Siegtreffer.
⚽ Mein Tipp: 3:2

---

Sa., 04.10.2025, 15:30 Uhr
1. FC Eislingen
1. FC Eislingen1.FC Eislin.
FV Spfr Neuhausen
FV Spfr NeuhausenFV Spfr Neuh
15:30

Johannes Pfeiffer: Der Aufsteiger aus Eislingen behält gegen den FV Neuhausen die Oberhand. Trotzdem ein knappes Spiel.
⚽ Mein Tipp: 2:1

---

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
TSVgg Plattenhardt
TSVgg PlattenhardtPlattenhardt
TV Echterdingen
TV EchterdingenEchterdingen
15:00

Johannes Pfeiffer: Nach der knappen Niederlage gegen Köngen holt sich der TVE im Derby einen Auswärtspunkt.
⚽ Mein Tipp: 2:2

---

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
TSV Köngen
TSV KöngenTSV Köngen
TSV Ehningen
TSV EhningenTSV Ehningen
15:00

Johannes Pfeiffer: Der bisher ungeschlagene Tabellenführer aus Köngen muss die erste Saisonniederlage in Kauf nehmen.
⚽ Mein Tipp: 1:2

---

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
FV Sontheim/Brenz
FV Sontheim/BrenzFV Sontheim
TSGV Waldstetten
TSGV WaldstettenWaldstetten
15:00

Johannes Pfeiffer: Nach der Niederlage gegen Böblingen ist Waldstetten auf Wiedergutmachung aus. Diese gelingt in Sontheim ungefährdet.
⚽ Mein Tipp: 0:5

---

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
SV Böblingen
SV BöblingenSV Böblingen
TSV Bernhausen
TSV BernhausenTSV Bernhsn
15:00

Johannes Pfeiffer: Böblingen hat in Waldstetten gut Selbstvertrauen getankt. Nach Rückstand dreht der Gastgeber die Partie.
⚽ Mein Tipp: 3:1

---

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
MTV Stuttgart
MTV StuttgartMTV Stgt
TSV Bad Boll
TSV Bad BollTSV Bad Boll
15:00

Johannes Pfeiffer: Nach dem Sieg gegen Eislingen wird der TSV auch in Stuttgart dreifach punkten. Trotzdem eine sehr umkämpfte Partie.
⚽ Mein Tipp: 0:1

Aufrufe: 02.10.2025, 19:00 Uhr
Nicolas BläseAutor