FuPa-Expertentipp mit Johannes Paul (SGM Aufheim Holzschwang)

Auch in der Saison 2025/2026 lassen wir einen Experten oder eine Expertin die Partien des Spieltags seiner/ihrer Liga tippen. Dabei wechselt die Liga - von der Regionalliga bis zur Kreisliga.
Du bist Spieler oder Spielerin eines Teams aus dem Gebiet von FuPa Württemberg und möchtest auch mal tippen? Kein Problem. Schreibe uns eine E-Mail mit Deinem Namen, dem Link von Deinem FuPa-Profil, dem Namen deiner Mannschaft und Deiner Liga an h.schmidt@fupa.net. Wir melden uns dann bei dir, wenn du an der Reihe bist.
Pro Spieltag gibt es einen FuPa-Expertentipp, der allerdings aufgrund der unterschiedlichen Anzahl der Spiele in den verschiedenen Ligen vorerst nicht ausgewertet wird.
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
In dieser Woche tippt Johannes Paul, Trainer der SGM Aufheim Holzschwang, den 4. Spieltag der Bezirksliga Donau/Iller.
Johannes Paul: Freitagabend zuhause könnte Jungingen leichten Vorteil bringen – jedoch denke ich, dass SW Donau so langsam in die Spur findet und ein Remis ergattert.
⚽ Mein Tipp: 1:1
---
Johannes Paul: Beide Mannschaften sind gut in die Saison gestartet. Beide Teams sind gespickt mit individuell sehr guten Spielern. Das Topspiel zwischen Offenhausen und Westerheim geht aus meiner Sicht knapp mit 2:1 an die Heimelf.
⚽ Mein Tipp: 2:1
---
Johannes Paul: Guter Saisonstart der Heimmannschaft. In den bisherigen Partien hat Asch-Sonderbuch deutlichere Ergebnisse erzielt, sie sind oft zu Hause stark & schwer zu bespielen. Daher für mich ein Sieg für Asch-Sonderbuch.
⚽ Mein Tipp: 2:0
---
Johannes Paul: Auf heimischem Platz bekommt Langenau ihre Qualität auf den Platz und gewinnt gegen den Aufsteiger aus Burlafingen.
⚽ Mein Tipp: 3:1
---
Johannes Paul: Konstante Leistung von Hüttisheim bisher. Sehr starker Aufsteiger, der sich aus meiner Sicht knapp gegen die neu aufgestellte Mannschaft aus Ehingen durchsetzen wird.
⚽ Mein Tipp: 2:1
---
Johannes Paul: Sehr schwere Auswärtsaufgabe für Kettershausen, die sich lange gegen die anrennenden Ulmer wehren werden. Leider wird Kettershausen sich am langen Ende mit 1:3 dem Absteiger aus Ulm beugen müssen.
⚽ Mein Tipp: 3:1
---
Johannes Paul: Blaustein hat sich im Vergleich zu letztem Jahr breiter aufgestellt und hat das ein oder andere Mal aufhorchen lassen. Nichtsdestotrotz wollen wir den Aufwärtstrend beibehalten und den ersten Heimsieg der Saison einfahren.
⚽ Mein Tipp: 3:0
---
Johannes Paul: Heimstarker Auftritt erwartet – Senden-Ay kann defensiv stabil sein, aber Öpfingen bringt meist den letzten Punch und gewaltige Offensivpower und Mentalität auf den Platz.
⚽ Mein Tipp: 3:1