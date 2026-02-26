 2026-02-20T12:29:42.904Z

Allgemeines

FuPa-Expertentipp mit Joel Fels (Brandenburger SC Süd 05)

Die Partien des 16. Spieltags der Brandenburgliga tippt der Spieler des Brandenburger SC Süd 05 im Expertentipp von FuPa.

von red · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Verein / FuPa-Grafik

Verlinkte Inhalte

Brandenburgliga
Ludwigsfelde
Miersdorf
BSC Preußen
FSV Union

In der Saison 2025/2026 lassen wir einen Experten oder eine Expertin die Partien des Spieltags seiner/ihrer Liga tippen. Dabei wechselt die Liga - von der 3. Liga bis zur 2. Kreisklasse.

Du bist Spieler oder Spielerin eines Teams aus dem Gebiet von FuPa Brandenburg und möchtest auch mal tippen? Kein Problem. Schreibe uns eine E-Mail mit Deinem Namen, dem Link von Deinem FuPa-Profil, dem Namen deiner Mannschaft und Deiner Liga an brandenburg@fupa.net. Wir melden uns dann bei dir, wenn du an der Reihe bist.

Pro Spieltag gibt es einen FuPa-Expertentipp, der allerdings aufgrund der unterschiedlichen Anzahl der Spiele in den verschiedenen Ligen vorerst nicht ausgewertet wird.

---

Die Partien des 16. Spieltags der Brandenburgliga tippt der Spieler des Brandenburger SC Süd 05 im Expertentipp von FuPa.

Morgen, 19:30 Uhr
FSV Union Fürstenwalde
FSV Union FürstenwaldeFSV Union
SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen
SC Eintracht Miersdorf/ZeuthenMiersdorf
19:30live

Joel Fels: "Miersdorf hat sich als Aufsteiger in der Hinrunde überraschend gut oben gehalten!"

⚽ mein Tipp: 0:2

---

Morgen, 19:30 Uhr
1. FC Frankfurt (Oder)
1. FC Frankfurt (Oder)1.FC Frankf.
Ludwigsfelder FC
Ludwigsfelder FCLudwigsfelde
19:30live

Joel Fels: "Frankfurt spielt mit einer guten Kombination aus Erfahrung und jungen Spielern."

⚽ mein Tipp: 3:1

---

Sa., 28.02.2026, 14:00 Uhr
BSG Stahl Brandenburg
BSG Stahl BrandenburgBSG Stahl
SV Germania 90 Schöneiche
SV Germania 90 SchöneicheSV Schöne.
14:00

Joel Fels: "Stahl hat als Aufsteiger ebenfalls gute Qualitäten."

⚽ mein Tipp: 2:0

---

Sa., 28.02.2026, 15:00 Uhr
BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow
BSC Preußen 07 Blankenfelde-MahlowBSC Preußen
Oranienburger FC Eintracht 1901
Oranienburger FC Eintracht 1901Oranienburg
15:00

Joel Fels: "Preußen ist ein sehr ekelhaft zu bespielender Gegner."

⚽ mein Tipp: 2:2

---

Sa., 28.02.2026, 15:00 Uhr
MSV 1919 Neuruppin
MSV 1919 NeuruppinNeuruppin
TSG Einheit Bernau
TSG Einheit BernauTSG Bernau
15:00

Joel Fels: "Neuruppin zeigt weiterhin eine sehr gute Form."

⚽ mein Tipp: 3:0

---

Sa., 28.02.2026, 15:00 Uhr
Werderaner FC Viktoria 1920
Werderaner FC Viktoria 1920Werder
SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf
SV Blau-Weiß Petershagen/EggersdorfPetershagen
15:00

Joel Fels: "Werder hat den Heimvorteil, die Gäste haben es dort oft schwer."

⚽ mein Tipp: 2:1

---

Sa., 28.02.2026, 15:00 Uhr
TuS 1896 Sachsenhausen
TuS 1896 SachsenhausenTuS 1896
SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde
SV 1908 Grün-Weiss AhrensfeldeAhrensfelde
15:00

Joel Fels: "Sachsenhausen braucht Punkte, Ahrensfelde wird aber absolut nichts schenken."

⚽ mein Tipp: 1:1

---

Sa., 28.02.2026, 15:00 Uhr
SV Altlüdersdorf
SV AltlüdersdorfSV Altlüdersdorf
Brandenburger SC Süd 05
Brandenburger SC Süd 05BSC Süd
15:00

Joel Fels: "Offensiv gute Qualitäten, Siegermentalität und Kampf werden das Spiel entscheiden."

⚽ mein Tipp: 1:3

___________

Zum Spielerprofil hier klicken.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________