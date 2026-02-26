FuPa-Expertentipp mit Joel Fels (Brandenburger SC Süd 05)

In der Saison 2025/2026 lassen wir einen Experten oder eine Expertin die Partien des Spieltags seiner/ihrer Liga tippen. Dabei wechselt die Liga - von der 3. Liga bis zur 2. Kreisklasse.
Du bist Spieler oder Spielerin eines Teams aus dem Gebiet von FuPa Brandenburg und möchtest auch mal tippen? Kein Problem. Schreibe uns eine E-Mail mit Deinem Namen, dem Link von Deinem FuPa-Profil, dem Namen deiner Mannschaft und Deiner Liga an brandenburg@fupa.net. Wir melden uns dann bei dir, wenn du an der Reihe bist.
Pro Spieltag gibt es einen FuPa-Expertentipp, der allerdings aufgrund der unterschiedlichen Anzahl der Spiele in den verschiedenen Ligen vorerst nicht ausgewertet wird.
Joel Fels: "Miersdorf hat sich als Aufsteiger in der Hinrunde überraschend gut oben gehalten!"
⚽ mein Tipp: 0:2
Joel Fels: "Frankfurt spielt mit einer guten Kombination aus Erfahrung und jungen Spielern."
⚽ mein Tipp: 3:1
Joel Fels: "Stahl hat als Aufsteiger ebenfalls gute Qualitäten."
⚽ mein Tipp: 2:0
Joel Fels: "Preußen ist ein sehr ekelhaft zu bespielender Gegner."
⚽ mein Tipp: 2:2
Joel Fels: "Neuruppin zeigt weiterhin eine sehr gute Form."
⚽ mein Tipp: 3:0
Joel Fels: "Werder hat den Heimvorteil, die Gäste haben es dort oft schwer."
⚽ mein Tipp: 2:1
Joel Fels: "Sachsenhausen braucht Punkte, Ahrensfelde wird aber absolut nichts schenken."
⚽ mein Tipp: 1:1
Joel Fels: "Offensiv gute Qualitäten, Siegermentalität und Kampf werden das Spiel entscheiden."
⚽ mein Tipp: 1:3
