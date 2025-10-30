FuPa-Expertentipp mit Jason-Ben Kirchner (BSG Pneumant Fürstenwalde)

In der Saison 2025/2026 lassen wir einen Experten oder eine Expertin die Partien des Spieltags seiner/ihrer Liga tippen. Dabei wechselt die Liga - von der 3. Liga bis zur 2. Kreisklasse.
Du bist Spieler oder Spielerin eines Teams aus dem Gebiet von FuPa Brandenburg und möchtest auch mal tippen? Kein Problem. Schreibe uns eine E-Mail mit Deinem Namen, dem Link von Deinem FuPa-Profil, dem Namen deiner Mannschaft und Deiner Liga an brandenburg@fupa.net. Wir melden uns dann bei dir, wenn du an der Reihe bist.
Pro Spieltag gibt es einen FuPa-Expertentipp, der allerdings aufgrund der unterschiedlichen Anzahl der Spiele in den verschiedenen Ligen vorerst nicht ausgewertet wird.
---
Jason-Ben Kirchner: "Die Hangelsberger sind immer noch durch mehrere Rot-Sperren geschwächt. Trotz des Heimvorteils wird es gegen eine seit 4 Spielen ungeschlagene Mannschaft aus Petershagen nicht reichen."
⚽ mein Tipp: 2:5
---
Jason-Ben Kirchner: "Der MTV aus Altlandsberg wird trotz der Niederlage am letzten Spieltag zu heimstark für die Reitweiner sein."
⚽ mein Tipp: 2:1
---
Jason-Ben Kirchner: "Neuenhagen setzt sich knapp durch ihren Heimvorteil gegen den Tabellennachbarn aus Rehfelde durch."
⚽ mein Tipp: 2:1
---
Jason-Ben Kirchner: "Die Strausberger sind die heimstärkste Mannschaft der Liga und werden der Elf aus Steinhöfel eine kämpferische Leistung abverlangen. Steinhöfel hat auswärts noch nicht seine Form gefunden und wird sich nach einem engen Spiel geschlagen geben müssen."
⚽ mein Tipp: 3:1
---
Jason-Ben Kirchner: "Trotz starker Formkurve der Woltersdorfer aus den letzten 4 Spielen gewinnt die stark aufgelegte SGM. Die Müncheberger wollen den Schwung aus den letzten Spielen mitnehmen und haben bereits auswärts beim Tabellenführer aus Storkow bewiesen, dass sie Spitzenteams auswärts schlagen können."
⚽ mein Tipp: 2:3
---
Jason-Ben Kirchner: "Nachdem sich die Mannschaft aus Tauche in einem umkämpften Spiel am letzten Spieltag beim Tabellenführer nicht belohnen konnte, werden sie nach 3 Niederlagen in Serie beim Schlusslicht aus Frankfurt wieder Punkte einfahren."
⚽ mein Tipp: 1:3
---
Jason-Ben Kirchner: "Der Tabellenführer aus Storkow ist zu Hause zu stark für die Reserve aus Erkner und wird daher einen klaren Sieg einfahren."
⚽ mein Tipp: 4:0
---
Jason-Ben Kirchner: "Nach dem enttäuschenden 0:0 in Erkner am letzten Spieltag möchte die zu Hause noch ungeschlagene BSG Pneumant ihren Trend weiter fortsetzen. Mit der Mannschaft aus Bruchmühle empfangen die Fürstenwalder einen starken Gegner, der ihnen alles abverlangen wird."
⚽ mein Tipp: 1:0
