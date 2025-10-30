 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
– Foto: Ronja K. / FuPa-Grafik

FuPa-Expertentipp mit Jason-Ben Kirchner (BSG Pneumant Fürstenwalde)

Die Partien des 9. Spieltags der Ostbrandenburgliga tippt der Spieler der BSG Pneumant Fürstenwalde im Expertentipp von FuPa.

In der Saison 2025/2026 lassen wir einen Experten oder eine Expertin die Partien des Spieltags seiner/ihrer Liga tippen. Dabei wechselt die Liga - von der 3. Liga bis zur 2. Kreisklasse.

Du bist Spieler oder Spielerin eines Teams aus dem Gebiet von FuPa Brandenburg und möchtest auch mal tippen? Kein Problem. Schreibe uns eine E-Mail mit Deinem Namen, dem Link von Deinem FuPa-Profil, dem Namen deiner Mannschaft und Deiner Liga an brandenburg@fupa.net. Wir melden uns dann bei dir, wenn du an der Reihe bist.

Pro Spieltag gibt es einen FuPa-Expertentipp, der allerdings aufgrund der unterschiedlichen Anzahl der Spiele in den verschiedenen Ligen vorerst nicht ausgewertet wird.

---

Die Partien des 9. Spieltags der Ostbrandenburgliga tippt der Spieler der BSG Pneumant Fürstenwalde im Expertentipp von FuPa.

Sa., 01.11.2025, 14:00 Uhr
SG Hangelsberg 47
SG Hangelsberg 47Hangelsberg
SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf
SV Blau-Weiß Petershagen/EggersdorfPetershagen II
Abgesagt

Jason-Ben Kirchner: "Die Hangelsberger sind immer noch durch mehrere Rot-Sperren geschwächt. Trotz des Heimvorteils wird es gegen eine seit 4 Spielen ungeschlagene Mannschaft aus Petershagen nicht reichen."
⚽ mein Tipp: 2:5

---

Morgen, 20:30 Uhr
MTV 1860 Altlandsberg
MTV 1860 AltlandsbergAltlandsberg
SV Rot-Weiß Reitwein
SV Rot-Weiß ReitweinReitwein
20:30

Jason-Ben Kirchner: "Der MTV aus Altlandsberg wird trotz der Niederlage am letzten Spieltag zu heimstark für die Reitweiner sein."
⚽ mein Tipp: 2:1

---

Sa., 01.11.2025, 14:00 Uhr
FC Neuenhagen 1913
FC Neuenhagen 1913Neuenhagen
SpG Hennickendorf/Rehfelde
SpG Hennickendorf/RehfeldeSpG Hennickendorf/Rehfelde
14:00

Jason-Ben Kirchner: "Neuenhagen setzt sich knapp durch ihren Heimvorteil gegen den Tabellennachbarn aus Rehfelde durch."
⚽ mein Tipp: 2:1

---

Sa., 01.11.2025, 11:15 Uhr
FC Strausberg
FC StrausbergStrausberg II
VfB Steinhöfel
VfB SteinhöfelSteinhöfel
11:15

Jason-Ben Kirchner: "Die Strausberger sind die heimstärkste Mannschaft der Liga und werden der Elf aus Steinhöfel eine kämpferische Leistung abverlangen. Steinhöfel hat auswärts noch nicht seine Form gefunden und wird sich nach einem engen Spiel geschlagen geben müssen."
⚽ mein Tipp: 3:1

---

Sa., 01.11.2025, 14:00 Uhr
SV 1919 Woltersdorf
SV 1919 WoltersdorfWoltersdorf
SG Müncheberg
SG MünchebergMüncheberg
14:00live

Jason-Ben Kirchner: "Trotz starker Formkurve der Woltersdorfer aus den letzten 4 Spielen gewinnt die stark aufgelegte SGM. Die Müncheberger wollen den Schwung aus den letzten Spielen mitnehmen und haben bereits auswärts beim Tabellenführer aus Storkow bewiesen, dass sie Spitzenteams auswärts schlagen können."
⚽ mein Tipp: 2:3

---

Sa., 01.11.2025, 14:00 Uhr
FC Union Frankfurt
FC Union FrankfurtFC Union
SpG Tauche/Ahrensdorf
SpG Tauche/AhrensdorfSpG Tauche/Ahrensdorf
14:00

Jason-Ben Kirchner: "Nachdem sich die Mannschaft aus Tauche in einem umkämpften Spiel am letzten Spieltag beim Tabellenführer nicht belohnen konnte, werden sie nach 3 Niederlagen in Serie beim Schlusslicht aus Frankfurt wieder Punkte einfahren."
⚽ mein Tipp: 1:3

---

Sa., 01.11.2025, 14:00 Uhr
Storkower SC
Storkower SCStorkower SC
FV Erkner 1920
FV Erkner 1920FV Erkner II
14:00

Jason-Ben Kirchner: "Der Tabellenführer aus Storkow ist zu Hause zu stark für die Reserve aus Erkner und wird daher einen klaren Sieg einfahren."
⚽ mein Tipp: 4:0

---

Sa., 01.11.2025, 14:00 Uhr
BSG Pneumant Fürstenwalde
BSG Pneumant FürstenwaldeBSG Pneumant
SG 47 Bruchmühle
SG 47 BruchmühleBruchmühle
14:00

Jason-Ben Kirchner: "Nach dem enttäuschenden 0:0 in Erkner am letzten Spieltag möchte die zu Hause noch ungeschlagene BSG Pneumant ihren Trend weiter fortsetzen. Mit der Mannschaft aus Bruchmühle empfangen die Fürstenwalder einen starken Gegner, der ihnen alles abverlangen wird."
⚽ mein Tipp: 1:0

___________

