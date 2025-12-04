FuPa-Expertentipp mit Jan-Paul Platte (TuS 1896 Sachsenhausen)

 2025-12-03T05:51:34.672Z

Allgemeines
Die Partien des 14. Spieltags der Brandenburgliga tippt der Stürmer des TuS 1896 Sachsenhausen im Expertentipp von FuPa.

In der Saison 2025/2026 lassen wir einen Experten oder eine Expertin die Partien des Spieltags seiner/ihrer Liga tippen. Dabei wechselt die Liga - von der 3. Liga bis zur 2. Kreisklasse.

Du bist Spieler oder Spielerin eines Teams aus dem Gebiet von FuPa Brandenburg und möchtest auch mal tippen? Kein Problem. Schreibe uns eine E-Mail mit Deinem Namen, dem Link von Deinem FuPa-Profil, dem Namen deiner Mannschaft und Deiner Liga an brandenburg@fupa.net. Wir melden uns dann bei dir, wenn du an der Reihe bist.

Pro Spieltag gibt es einen FuPa-Expertentipp, der allerdings aufgrund der unterschiedlichen Anzahl der Spiele in den verschiedenen Ligen vorerst nicht ausgewertet wird.

---

Sa., 06.12.2025, 13:00 Uhr
SV Germania 90 Schöneiche
SV Germania 90 SchöneicheSV Schöne.
1. FC Frankfurt (Oder)
1. FC Frankfurt (Oder)1.FC Frankf.
13:00

Jan-Paul Platte: "Schöneiche wird sich den Sieg zuhause nicht nehmen lassen. Sie stehen nicht da, wo sie hingehören, und mit dem Sieg letzte Woche könnte eine Serie gestartet werden."
⚽ mein Tipp: 3:1

---

Sa., 06.12.2025, 13:00 Uhr
TSG Einheit Bernau
TSG Einheit BernauTSG Bernau
SV Altlüdersdorf
SV AltlüdersdorfSVA
13:00live

Jan-Paul Platte: "Altlüdersdorf wird über den Kampf kommen und 3 Punkte auswärts mitnehmen."
⚽ mein Tipp: 0:2

---

Sa., 06.12.2025, 13:00 Uhr
SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf
SV Blau-Weiß Petershagen/EggersdorfPetershagen
BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow
BSC Preußen 07 Blankenfelde-MahlowBSC Preußen
13:00

Jan-Paul Platte: "Preußen ist gut drauf und vorne sehr gefährlich. Ich denke, das wird eine klare Sache."
⚽ mein Tipp: 1:4

---

Sa., 06.12.2025, 13:00 Uhr
SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen
SC Eintracht Miersdorf/ZeuthenMiersdorf
MSV 1919 Neuruppin
MSV 1919 NeuruppinNeuruppin
13:00

Jan-Paul Platte: "Miersdorf spielt als Aufsteiger eine super Hinrunde und wird das mit einem Punkt gegen den Tabellenführer krönen."
⚽ mein Tipp: 2:2

---

Sa., 06.12.2025, 13:00 Uhr
SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde
SV 1908 Grün-Weiss AhrensfeldeAhrensfelde
Werderaner FC Viktoria 1920
Werderaner FC Viktoria 1920Werder
13:00

Jan-Paul Platte: "Ahrensfelde wird nach der bitteren Niederlage in Neuruppin nichts anbrennen lassen und zuhause wieder punkten."
⚽ mein Tipp: 3:0

---

Sa., 06.12.2025, 13:00 Uhr
Ludwigsfelder FC
Ludwigsfelder FCLudwigsfelde
FSV Union Fürstenwalde
FSV Union FürstenwaldeFSV Union
13:00

Jan-Paul Platte: "Wird ein extremes Kampfspiel ohne Sieger."
⚽ mein Tipp: 1:1

---

Sa., 06.12.2025, 13:00 Uhr
BSG Stahl Brandenburg
BSG Stahl BrandenburgBSG Stahl
TuS 1896 Sachsenhausen
TuS 1896 SachsenhausenTuS 1896
13:00

Jan-Paul Platte: "Sachsenhausen ist in der Pflicht, Punkte zu sammeln und wird diese in Brandenburg mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung erzielen."
⚽ mein Tipp: 1:3

---

Sa., 06.12.2025, 13:30 Uhr
Oranienburger FC Eintracht 1901
Oranienburger FC Eintracht 1901Oranienburg
Brandenburger SC Süd 05
Brandenburger SC Süd 05BSC Süd
13:30

Jan-Paul Platte: "Brandenburg wird Oranienburg nicht in die Erfolgsspur bringen und souverän gewinnen."
⚽ mein Tipp: 0:3

___________

