FuPa-Expertentipp mit Jan-Paul Platte (TuS 1896 Sachsenhausen)

In der Saison 2025/2026 lassen wir einen Experten oder eine Expertin die Partien des Spieltags seiner/ihrer Liga tippen. Dabei wechselt die Liga - von der 3. Liga bis zur 2. Kreisklasse.
Du bist Spieler oder Spielerin eines Teams aus dem Gebiet von FuPa Brandenburg und möchtest auch mal tippen? Kein Problem. Schreibe uns eine E-Mail mit Deinem Namen, dem Link von Deinem FuPa-Profil, dem Namen deiner Mannschaft und Deiner Liga an brandenburg@fupa.net. Wir melden uns dann bei dir, wenn du an der Reihe bist.
Pro Spieltag gibt es einen FuPa-Expertentipp, der allerdings aufgrund der unterschiedlichen Anzahl der Spiele in den verschiedenen Ligen vorerst nicht ausgewertet wird.
Jan-Paul Platte: "Schöneiche wird sich den Sieg zuhause nicht nehmen lassen. Sie stehen nicht da, wo sie hingehören, und mit dem Sieg letzte Woche könnte eine Serie gestartet werden."
⚽ mein Tipp: 3:1
Jan-Paul Platte: "Altlüdersdorf wird über den Kampf kommen und 3 Punkte auswärts mitnehmen."
⚽ mein Tipp: 0:2
Jan-Paul Platte: "Preußen ist gut drauf und vorne sehr gefährlich. Ich denke, das wird eine klare Sache."
⚽ mein Tipp: 1:4
Jan-Paul Platte: "Miersdorf spielt als Aufsteiger eine super Hinrunde und wird das mit einem Punkt gegen den Tabellenführer krönen."
⚽ mein Tipp: 2:2
Jan-Paul Platte: "Ahrensfelde wird nach der bitteren Niederlage in Neuruppin nichts anbrennen lassen und zuhause wieder punkten."
⚽ mein Tipp: 3:0
Jan-Paul Platte: "Wird ein extremes Kampfspiel ohne Sieger."
⚽ mein Tipp: 1:1
Jan-Paul Platte: "Sachsenhausen ist in der Pflicht, Punkte zu sammeln und wird diese in Brandenburg mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung erzielen."
⚽ mein Tipp: 1:3
Jan-Paul Platte: "Brandenburg wird Oranienburg nicht in die Erfolgsspur bringen und souverän gewinnen."
⚽ mein Tipp: 0:3
