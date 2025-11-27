FuPa-Expertentipp mit Ioannis Savvoulidis (SKV Rutesheim)

Auch in der Saison 2025/2026 lassen wir einen Experten oder eine Expertin die Partien des Spieltags seiner/ihrer Liga tippen. Dabei wechselt die Liga - von der Regionalliga bis zur Kreisliga.
Du bist Spieler oder Spielerin eines Teams aus dem Gebiet von FuPa Württemberg und möchtest auch mal tippen? Kein Problem. Schreibe uns eine E-Mail mit Deinem Namen, dem Link von Deinem FuPa-Profil, dem Namen deiner Mannschaft und Deiner Liga an h.schmidt@fupa.net. Wir melden uns dann bei dir, wenn du an der Reihe bist.
Pro Spieltag gibt es einen FuPa-Expertentipp, der allerdings aufgrund der unterschiedlichen Anzahl der Spiele in den verschiedenen Ligen vorerst nicht ausgewertet wird.
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
__________________________________________________________________________________________________
Ioannis Savvoulidis vom SKV Rutesheim tippt den 16. Spieltag der Landesliga, Staffel 1.
Ioannis Savvoulidis: "Es wird ein enges und schweres Spiel. Ich denke, es wird ein 2:1-Sieg für die Eltinger. Beide haben die Durchschlagskraft, aber wenn es drauf ankommt, machen es die Eltinger."
⚽ mein Tipp: 1:2
---
Ioannis Savvoulidis: "Öhringen ist stabil und wird es klar entscheiden. Pleidelsheim sollte man jedoch nicht unterschätzen."
⚽ mein Tipp: 3:1
---
Ioannis Savvoulidis: "Rutesheim ist nach wie vor stark. Der SGM war im Hinspiel gut, aber doch hat es nicht gereicht. Und auch diesmal wird Rutesheim siegen."
⚽ mein Tipp: 3:0
---
Ioannis Savvoulidis: "Heimerdingen steht unter Druck, laut Berichten müssen sie punkten. Neckarsulm ist ein guter Gastgeber, aber nicht unschlagbar, aber ich gehe mit einem 2:2."
⚽ mein Tipp: 2:2
---
Ioannis Savvoulidis: "Löchgau gilt als eine der stärkeren Mannschaften. Ich erwarte, dass sie hier ihre Qualität durchbringen. Hall wird wahrscheinlich kämpfen, aber gegen Löchgau reicht es nicht für einen Sieg."
⚽ mein Tipp: 0:2
---
Ioannis Savvoulidis: "Beide Mannschaften sollte man nicht unterschätzen, aber Weinstadt hat gezeigt, was sie drauf haben."
⚽ mein Tipp: 3:1
---
Ioannis Savvoulidis: "Oeffingen hat Heimvorteil und meiner Einschätzung nach genug Offensive, um Schorndorf zu knacken. Schorndorf wird mutig auftreten, aber ich glaube nicht, dass sie das Spiel dominieren. Knapper Sieg für Oeffingen."
⚽ mein Tipp: 2:1
---
Ioannis Savvoulidis: "Kaisersbach hat Probleme, offensiv als auch defensiv. Crailsheim hat mehr Qualität und dürfte das ausnutzen."
⚽ mein Tipp: 0:3