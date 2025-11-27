 2025-11-24T08:38:42.177Z

Allgemeines
Foto: Nick Henne / FuPa-Grafik
Foto: Nick Henne / FuPa-Grafik

FuPa-Expertentipp mit Ioannis Savvoulidis (SKV Rutesheim)

Der Spieler des SKV Rutesheim tippt den 16. Spieltag der Landesliga, Staffel 1.

Verlinkte Inhalte

LL Württemberg St. 1
SV Leo/Elt
Heimerdingen
SSV Schw.-Ha
Neckarsulm

Ioannis Savvoulidis vom SKV Rutesheim tippt den 16. Spieltag der Landesliga, Staffel 1.

Sa., 29.11.2025, 14:00 Uhr
TSV Ilshofen
TSV IlshofenIlshofen
SV Leonberg/Eltingen
SV Leonberg/EltingenSV Leo/Elt
14:00

Ioannis Savvoulidis: "Es wird ein enges und schweres Spiel. Ich denke, es wird ein 2:1-Sieg für die Eltinger. Beide haben die Durchschlagskraft, aber wenn es drauf ankommt, machen es die Eltinger."
⚽ mein Tipp: 1:2

---

Sa., 29.11.2025, 14:30 Uhr
TSG Öhringen
TSG ÖhringenÖhringen
GSV Pleidelsheim
GSV PleidelsheimPleidelsheim
14:30

Ioannis Savvoulidis: "Öhringen ist stabil und wird es klar entscheiden. Pleidelsheim sollte man jedoch nicht unterschätzen."
⚽ mein Tipp: 3:1

---

Sa., 29.11.2025, 14:30 Uhr
SKV Rutesheim
SKV RutesheimRutesheim
SGM Krumme Ebene am Neckar
SGM Krumme Ebene am NeckarSGM Ebene
14:30

Ioannis Savvoulidis: "Rutesheim ist nach wie vor stark. Der SGM war im Hinspiel gut, aber doch hat es nicht gereicht. Und auch diesmal wird Rutesheim siegen."
⚽ mein Tipp: 3:0

---

Sa., 29.11.2025, 14:30 Uhr
Sport-Union Neckarsulm
Sport-Union NeckarsulmNeckarsulm
TSV Heimerdingen 1910
TSV Heimerdingen 1910Heimerdingen
14:30

Ioannis Savvoulidis: "Heimerdingen steht unter Druck, laut Berichten müssen sie punkten. Neckarsulm ist ein guter Gastgeber, aber nicht unschlagbar, aber ich gehe mit einem 2:2."
⚽ mein Tipp: 2:2

---

So., 30.11.2025, 14:30 Uhr
SSV Schwäbisch Hall
SSV Schwäbisch HallSSV Schw.-Ha
FV Löchgau
FV LöchgauFV Löchgau
14:30

Ioannis Savvoulidis: "Löchgau gilt als eine der stärkeren Mannschaften. Ich erwarte, dass sie hier ihre Qualität durchbringen. Hall wird wahrscheinlich kämpfen, aber gegen Löchgau reicht es nicht für einen Sieg."
⚽ mein Tipp: 0:2

---

So., 30.11.2025, 14:30 Uhr
SG Weinstadt
SG WeinstadtSG Weinstadt
SpVgg Satteldorf
SpVgg SatteldorfSatteldorf
14:30live

Ioannis Savvoulidis: "Beide Mannschaften sollte man nicht unterschätzen, aber Weinstadt hat gezeigt, was sie drauf haben."
⚽ mein Tipp: 3:1

So., 30.11.2025, 14:30 Uhr
TV Oeffingen
TV OeffingenOeffingen
SG Schorndorf
SG SchorndorfSG Schorndo.
14:30

---

Ioannis Savvoulidis: "Oeffingen hat Heimvorteil und meiner Einschätzung nach genug Offensive, um Schorndorf zu knacken. Schorndorf wird mutig auftreten, aber ich glaube nicht, dass sie das Spiel dominieren. Knapper Sieg für Oeffingen."
⚽ mein Tipp: 2:1

---

So., 30.11.2025, 14:30 Uhr
SV Kaisersbach
SV KaisersbachKaisersbach
TSV Crailsheim
TSV CrailsheimCrailsheim
14:30live

Ioannis Savvoulidis: "Kaisersbach hat Probleme, offensiv als auch defensiv. Crailsheim hat mehr Qualität und dürfte das ausnutzen."
⚽ mein Tipp: 0:3

Aufrufe: 027.11.2025, 19:00 Uhr
redAutor