Allgemeines
FuPa-Expertentipp mit Finn Scheuing (TSV RSK Esslingen)

Der Spieler des TSV RSK Esslingen tippt den 16. Spieltag der Bezirksliga Neckar/Fils.

BZL Neckar/Fils
FC Frickenh.
FC Heiningen
Ebersbach/F.
FC Donzdorf

Auch in der Saison 2025/2026 lassen wir einen Experten oder eine Expertin die Partien des Spieltags seiner/ihrer Liga tippen. Dabei wechselt die Liga - von der Regionalliga bis zur Kreisliga.

Du bist Spieler oder Spielerin eines Teams aus dem Gebiet von FuPa Württemberg und möchtest auch mal tippen? Kein Problem. Schreibe uns eine E-Mail mit Deinem Namen, dem Link von Deinem FuPa-Profil, dem Namen deiner Mannschaft und Deiner Liga an h.schmidt@fupa.net. Wir melden uns dann bei dir, wenn du an der Reihe bist.

Pro Spieltag gibt es einen FuPa-Expertentipp, der allerdings aufgrund der unterschiedlichen Anzahl der Spiele in den verschiedenen Ligen vorerst nicht ausgewertet wird.

Finn Scheuing vom TSV RSK Esslingen tippt den 16. Spieltag der Bezirksliga Neckar/Fils.

Morgen, 19:30 Uhr
TSG Salach
TSG SalachTSG Salach
1. FC Heiningen
1. FC HeiningenFC Heiningen
19:30live

Finn Scheuing: "Salach zuletzt mit nicht mehr allzu guten Ergebnissen, deswegen setzt sich hier der spielerisch starke Favorit aus Heiningen klar durch."
⚽ mein Tipp: 1:4

---

So., 07.12.2025, 14:00 Uhr
FV Plochingen
FV PlochingenFV Ploching.
VfL Kirchheim/Teck
VfL Kirchheim/TeckKirchheim/T
14:00

Finn Scheuing: "In Plochingen auf einem schlechten Rasen ist es immer eklig zu spielen, jedoch gewinnt hier Kirchheim knapp, da sie höhere individuelle Qualitäten haben."
⚽ mein Tipp: 1:2

---

So., 07.12.2025, 14:00 Uhr
TSV Weilheim/Teck
TSV Weilheim/TeckWeilheim/T.
1. FC Frickenhausen
1. FC FrickenhausenFC Frickenh.
14:00

Finn Scheuing: "Weilheim spielt als Aufsteiger eine sehr ordentliche Saison und Frickenhausen ist weiterhin auf der Suche nach ihrer Form."
⚽ mein Tipp: 2:1

---

So., 07.12.2025, 14:00 Uhr
FV Vorwärts Faurndau
FV Vorwärts FaurndauFaurndau
TSV Denkendorf
TSV DenkendorfDenkendorf
14:00

Finn Scheuing: "Beides sehr offensiv starke Teams, jedoch denke ich, dass sich Faurndau aufgrund der kritischen Torwartsituation der Denkendorfer knapp durchsetzen wird."
⚽ mein Tipp: 3:2

---

So., 07.12.2025, 14:00 Uhr
SC Geislingen
SC GeislingenSC Geisling. II
SV Ebersbach/Fils
SV Ebersbach/FilsEbersbach/F.
14:00

Finn Scheuing: "Ebersbach ist aktuell das formstärkste Team der Liga und wird sich auch gegen den Tabellenletzten aus Geislingen deutlich durchsetzen."
⚽ mein Tipp: 0:6

---

So., 07.12.2025, 14:00 Uhr
TSV Jesingen
TSV JesingenTSV Jesingen
1. FC Donzdorf
1. FC DonzdorfFC Donzdorf
14:00

Finn Scheuing: "Donzdorf wird sich nach der herben Niederlage vergangene Woche nicht vollständig erholt haben und auch gegen ein kompaktes Jesingen Schwierigkeiten haben."
⚽ mein Tipp: 1:1

---

So., 07.12.2025, 14:30 Uhr
TSV Berkheim
TSV BerkheimTSV Berkheim
Türkspor Nürtingen 73
Türkspor Nürtingen 73Türkspor
14:30

Finn Scheuing: "Hier geht es für beide Teams um sehr viel. Auf dem kleinen Kunstrasen in Berkheim ist es sehr eklig zu spielen, jedoch wird Türkspor aufgrund der höheren Kaderqualität knapp siegen."
⚽ mein Tipp: 1:2

---

So., 07.12.2025, 16:30 Uhr
TSV RSK Esslingen
TSV RSK EsslingenRSK Essling.
TSV Oberboihingen
TSV OberboihingenOberboihing.
16:30

Finn Scheuing: "Oberboihingen spielt derzeit etwas unter den eigenen Erwartungen, bleibt aber ein unangenehmer Gegner. Ich hoffe, dass wir uns durchsetzen und das Jahr mit drei Punkten abschließen."
⚽ mein Tipp: 3:1

