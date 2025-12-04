FuPa-Expertentipp mit Finn Scheuing (TSV RSK Esslingen)

Auch in der Saison 2025/2026 lassen wir einen Experten oder eine Expertin die Partien des Spieltags seiner/ihrer Liga tippen. Dabei wechselt die Liga - von der Regionalliga bis zur Kreisliga.
Du bist Spieler oder Spielerin eines Teams aus dem Gebiet von FuPa Württemberg und möchtest auch mal tippen? Kein Problem. Schreibe uns eine E-Mail mit Deinem Namen, dem Link von Deinem FuPa-Profil, dem Namen deiner Mannschaft und Deiner Liga an h.schmidt@fupa.net. Wir melden uns dann bei dir, wenn du an der Reihe bist.
Pro Spieltag gibt es einen FuPa-Expertentipp, der allerdings aufgrund der unterschiedlichen Anzahl der Spiele in den verschiedenen Ligen vorerst nicht ausgewertet wird.
Finn Scheuing vom TSV RSK Esslingen tippt den 16. Spieltag der Bezirksliga Neckar/Fils.
Finn Scheuing: "Salach zuletzt mit nicht mehr allzu guten Ergebnissen, deswegen setzt sich hier der spielerisch starke Favorit aus Heiningen klar durch."
⚽ mein Tipp: 1:4
---
Finn Scheuing: "In Plochingen auf einem schlechten Rasen ist es immer eklig zu spielen, jedoch gewinnt hier Kirchheim knapp, da sie höhere individuelle Qualitäten haben."
⚽ mein Tipp: 1:2
---
Finn Scheuing: "Weilheim spielt als Aufsteiger eine sehr ordentliche Saison und Frickenhausen ist weiterhin auf der Suche nach ihrer Form."
⚽ mein Tipp: 2:1
---
Finn Scheuing: "Beides sehr offensiv starke Teams, jedoch denke ich, dass sich Faurndau aufgrund der kritischen Torwartsituation der Denkendorfer knapp durchsetzen wird."
⚽ mein Tipp: 3:2
---
Finn Scheuing: "Ebersbach ist aktuell das formstärkste Team der Liga und wird sich auch gegen den Tabellenletzten aus Geislingen deutlich durchsetzen."
⚽ mein Tipp: 0:6
---
Finn Scheuing: "Donzdorf wird sich nach der herben Niederlage vergangene Woche nicht vollständig erholt haben und auch gegen ein kompaktes Jesingen Schwierigkeiten haben."
⚽ mein Tipp: 1:1
---
Finn Scheuing: "Hier geht es für beide Teams um sehr viel. Auf dem kleinen Kunstrasen in Berkheim ist es sehr eklig zu spielen, jedoch wird Türkspor aufgrund der höheren Kaderqualität knapp siegen."
⚽ mein Tipp: 1:2
---
Finn Scheuing: "Oberboihingen spielt derzeit etwas unter den eigenen Erwartungen, bleibt aber ein unangenehmer Gegner. Ich hoffe, dass wir uns durchsetzen und das Jahr mit drei Punkten abschließen."
⚽ mein Tipp: 3:1