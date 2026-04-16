FuPa-Expertentipp mit Finn Hieronymi (FC 98 Hennigsdorf)

In der Saison 2025/2026 lassen wir einen Experten oder eine Expertin die Partien des Spieltags seiner/ihrer Liga tippen. Dabei wechselt die Liga - von der 3. Liga bis zur 2. Kreisklasse.
Du bist Spieler oder Spielerin eines Teams aus dem Gebiet von FuPa Brandenburg und möchtest auch mal tippen? Kein Problem. Schreibe uns eine E-Mail mit Deinem Namen, dem Link von Deinem FuPa-Profil, dem Namen deiner Mannschaft und Deiner Liga an brandenburg@fupa.net. Wir melden uns dann bei dir, wenn du an der Reihe bist.
Pro Spieltag gibt es einen FuPa-Expertentipp, der allerdings aufgrund der unterschiedlichen Anzahl der Spiele in den verschiedenen Ligen vorerst nicht ausgewertet wird.
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Finn Hieronymi: "Freitagabend, Flutlichtspiel. Da werden beide Mannschaften hochmotiviert ins Spiel gehen. Beide haben zuletzt deutliche Siege gefeiert, aber aufgrund der Auswärtsschwäche von Schwedt wird Eberswalde in einem spannenden Spiel den Sieg einfahren."
⚽ mein Tipp: 3:1
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Finn Hieronymi: "Zepernick wird gegen Alt Ruppin auch hier seine aktuelle Form unter Beweis stellen und sich keinen Ausrutscher erlauben. Alt Ruppin war bisher in der Rückrunde noch nicht konstant genug."
⚽ mein Tipp: 1:4
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Finn Hieronymi: "Spannendes Duell. Babelsberg macht es seit Anfang der Rückrunde gut, Neustadt ist bisher nicht gut in Form. Hier wird es aber keinen Sieger geben."
⚽ mein Tipp: 2:2
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Finn Hieronymi: "Schönow wird Potsdam alles abverlangen, um den Aufstiegskampf noch einmal spannend zu gestalten. Auch wenn Potsdam aus den letzten zwei Spielen nur einen Punkt geholt hat, werden sie mit ihrer Offensivqualität zurück in die Erfolgsspur finden. Mit ihrer Erfahrung werden sie wissen, worauf es in diesem Spiel ankommt."
⚽ mein Tipp: 1:4
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Finn Hieronymi: "Beide Mannschaften werden sich bewusst sein, wie wichtig das Spiel für sie ist. Zehdenick will aus der Abstiegszone unbedingt raus, Buckow will sich mehr Luft verschaffen. Buckow hat durch das letzte Spiel und den neuen Trainer an Motivation gewonnen. Es wird ein kämpferisches Spiel beider Mannschaften mit dem besseren Spielglück für Buckow."
⚽ mein Tipp: 1:3
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Finn Hieronymi: "Falkensee wird auch hier seine aktuelle Form unter Beweis stellen und ohne Gegentor bleiben. Die zwei Roten Karten für Angermünde aus dem letzten Spiel werden sich bemerkbar machen."
⚽ mein Tipp: 0:4
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Finn Hieronymi: "Glienicke hat bisher auswärts nur einen Punkt gesammelt, und das wird sich gegen Bernau auch nicht ändern. Bernau wird das Spiel mit seiner Spielstärke souverän runterspielen."
⚽ mein Tipp: 3:1
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Finn Hieronymi: "Bei Bornim wissen wir, dass wir nicht auf den gleichen Gegner wie in der Hinrunde treffen werden. Wir wissen, worauf es ankommen wird, und werden das auch im Spiel zeigen."
⚽ mein Tipp: 0:2
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