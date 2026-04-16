 2026-04-16T10:11:10.190Z

Allgemeines

FuPa-Expertentipp mit Finn Hieronymi (FC 98 Hennigsdorf)

Die Partien des 22. Spieltags der Landesliga Nord tippt der Spieler des FC 98 Hennigsdorf im Expertentipp von FuPa.

von red · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Verein / FuPa-Grafik

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LL Nord Brandenburg
SV Viktoria
Fortuna Babg
Zehdenick
SG Bornim

In der Saison 2025/2026 lassen wir einen Experten oder eine Expertin die Partien des Spieltags seiner/ihrer Liga tippen. Dabei wechselt die Liga - von der 3. Liga bis zur 2. Kreisklasse.

Du bist Spieler oder Spielerin eines Teams aus dem Gebiet von FuPa Brandenburg und möchtest auch mal tippen? Kein Problem. Schreibe uns eine E-Mail mit Deinem Namen, dem Link von Deinem FuPa-Profil, dem Namen deiner Mannschaft und Deiner Liga an brandenburg@fupa.net. Wir melden uns dann bei dir, wenn du an der Reihe bist.

Pro Spieltag gibt es einen FuPa-Expertentipp, der allerdings aufgrund der unterschiedlichen Anzahl der Spiele in den verschiedenen Ligen vorerst nicht ausgewertet wird.

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Die Partien des 22. Spieltags der Landesliga Nord tippt der Spieler des FC 98 Hennigsdorf im Expertentippp von FuPa.

Morgen, 19:30 Uhr
FV Preussen Eberswalde
FV Preussen EberswaldeEberswalde
FC Schwedt 02
FC Schwedt 02FC Schwedt
19:30live

Finn Hieronymi: "Freitagabend, Flutlichtspiel. Da werden beide Mannschaften hochmotiviert ins Spiel gehen. Beide haben zuletzt deutliche Siege gefeiert, aber aufgrund der Auswärtsschwäche von Schwedt wird Eberswalde in einem spannenden Spiel den Sieg einfahren."

⚽ mein Tipp: 3:1

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Sa., 18.04.2026, 14:00 Uhr
SV Eintracht Alt Ruppin
SV Eintracht Alt RuppinSV Alt Rupp.
SG Einheit Zepernick 1925
SG Einheit Zepernick 1925SG Zepernick
14:00

Finn Hieronymi: "Zepernick wird gegen Alt Ruppin auch hier seine aktuelle Form unter Beweis stellen und sich keinen Ausrutscher erlauben. Alt Ruppin war bisher in der Rückrunde noch nicht konstant genug."

⚽ mein Tipp: 1:4

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Sa., 18.04.2026, 14:00 Uhr
SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse
SV Schwarz-Rot Neustadt/DosseNeustadt
Fortuna Babelsberg
Fortuna BabelsbergFortuna Babg
14:00

Finn Hieronymi: "Spannendes Duell. Babelsberg macht es seit Anfang der Rückrunde gut, Neustadt ist bisher nicht gut in Form. Hier wird es aber keinen Sieger geben."

⚽ mein Tipp: 2:2

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Sa., 18.04.2026, 15:00 Uhr
Schönower SV 1928
Schönower SV 1928Schönower SV
SV Viktoria Potsdam
SV Viktoria PotsdamSV Viktoria
15:00

Finn Hieronymi: "Schönow wird Potsdam alles abverlangen, um den Aufstiegskampf noch einmal spannend zu gestalten. Auch wenn Potsdam aus den letzten zwei Spielen nur einen Punkt geholt hat, werden sie mit ihrer Offensivqualität zurück in die Erfolgsspur finden. Mit ihrer Erfahrung werden sie wissen, worauf es in diesem Spiel ankommt."

⚽ mein Tipp: 1:4

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Sa., 18.04.2026, 15:00 Uhr
SV 1920 Zehdenick
SV 1920 ZehdenickZehdenick
FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03
FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03FC Concordia
15:00

Finn Hieronymi: "Beide Mannschaften werden sich bewusst sein, wie wichtig das Spiel für sie ist. Zehdenick will aus der Abstiegszone unbedingt raus, Buckow will sich mehr Luft verschaffen. Buckow hat durch das letzte Spiel und den neuen Trainer an Motivation gewonnen. Es wird ein kämpferisches Spiel beider Mannschaften mit dem besseren Spielglück für Buckow."

⚽ mein Tipp: 1:3

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Sa., 18.04.2026, 15:00 Uhr
Angermünder FC
Angermünder FCAngermünde
SV Falkensee-Finkenkrug
SV Falkensee-FinkenkrugSV Falkensee
15:00

Finn Hieronymi: "Falkensee wird auch hier seine aktuelle Form unter Beweis stellen und ohne Gegentor bleiben. Die zwei Roten Karten für Angermünde aus dem letzten Spiel werden sich bemerkbar machen."

⚽ mein Tipp: 0:4

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Sa., 18.04.2026, 15:00 Uhr
FSV Bernau
FSV BernauFSV Bernau
BSC Fortuna Glienicke
BSC Fortuna GlienickeBSC Glien.
15:00

Finn Hieronymi: "Glienicke hat bisher auswärts nur einen Punkt gesammelt, und das wird sich gegen Bernau auch nicht ändern. Bernau wird das Spiel mit seiner Spielstärke souverän runterspielen."

⚽ mein Tipp: 3:1

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Sa., 18.04.2026, 15:00 Uhr
SG Bornim
SG BornimSG Bornim
FC 98 Hennigsdorf
FC 98 HennigsdorfHennigsdorf
15:00

Finn Hieronymi: "Bei Bornim wissen wir, dass wir nicht auf den gleichen Gegner wie in der Hinrunde treffen werden. Wir wissen, worauf es ankommen wird, und werden das auch im Spiel zeigen."

⚽ mein Tipp: 0:2

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