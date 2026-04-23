FuPa-Expertentipp mit Felix Baitz (BSG Stahl Brandenburg)

In der Saison 2025/2026 lassen wir einen Experten oder eine Expertin die Partien des Spieltags seiner/ihrer Liga tippen. Dabei wechselt die Liga - von der 3. Liga bis zur 2. Kreisklasse.
Du bist Spieler oder Spielerin eines Teams aus dem Gebiet von FuPa Brandenburg und möchtest auch mal tippen? Kein Problem. Schreibe uns eine E-Mail mit Deinem Namen, dem Link von Deinem FuPa-Profil, dem Namen deiner Mannschaft und Deiner Liga an brandenburg@fupa.net. Wir melden uns dann bei dir, wenn du an der Reihe bist.
Pro Spieltag gibt es einen FuPa-Expertentipp, der allerdings aufgrund der unterschiedlichen Anzahl der Spiele in den verschiedenen Ligen vorerst nicht ausgewertet wird.
---
Felix Baitz: "Frankfurt spielt eine unfassbare Rückrunde und ist aktuell die stabilste Mannschaft der Liga. Auch auswärts werden die Oder-Städter ihrer Favoritenrolle gerecht und sichern sich drei weitere Punkte im Kampf um den Aufstieg."
⚽ mein Tipp: 0:2
---
Felix Baitz: "Beide Teams mit zuletzt wechselnden Gesichtern und sicherlich auch personellen Problemen. Hier sehe ich keinen klaren Favoriten und ein torreiches Unentschieden nach 90 Minuten. Für beide Teams steht im Hinblick auf die Tabelle einiges auf dem Spiel."
⚽ mein Tipp: 2:2
---
Felix Baitz: "Trotz der aktuellen Mini-Krise denke ich, dass der MSV Neuruppin im Heimspiel gegen Fürstenwalde wieder zurück in die Erfolgsspur findet, auch wenn Fürstenwalde mit positiven Ergebnissen im Rücken kommt."
⚽ mein Tipp: 3:1
---
Felix Baitz: "Werder kommt mit einem Achtungserfolg gegen Neuruppin und wird es für Schöneiche lange schwer machen. Schöneiche spielt jedoch eine starke Rückrunde bisher und wird das Heimspiel letztlich siegreich gestalten können."
⚽ mein Tipp: 2:0
---
Felix Baitz: "Petershagen kann weiterhin eine befreite Rückrunde spielen. Zeuthen ist auf der Suche nach der Erfolgsspur, wird aber im Doppeldorf nur bedingt erfolgreich sein. Mein Tipp hier ist ein leistungsgerechtes Unentschieden."
⚽ mein Tipp: 1:1
---
Felix Baitz: "Ahrensfelde spielt bisher eine sehr solide Rückrunde mit guten Ergebnissen und klarer Tendenz nach oben. Im Auswärtsspiel bei der TSG Einheit Bernau wird auch der ungewohnte Kunstrasenplatz kein Stolperstein sein. Ahrensfelde wird somit Anschluss an das obere Tabellendrittel halten können."
⚽ mein Tipp: 0:2
---
Felix Baitz: "Ludwigsfelde hat sich durch den wichtigen Heimsieg gegen Bernau etwas Luft im Abstiegskampf verschafft und wird alles daran setzen, auch in Oranienburg etwas Zählbares mitzunehmen. Für Oranienburg war der Punktgewinn am letzten Wochenende gegen Stahl ein durchaus glücklicher. Hier sehe ich am Ende des Spiels keinen Sieger."
⚽ mein Tipp: 1:1
---
Felix Baitz: "Ein wahnsinnig schwer zu tippendes Ergebnis. Beide Teams stehen defensiv sehr stabil und wollen natürlich gerade im Derby nichts anbrennen lassen. Die Ergebnisse der letzten Spiele werden wohl kaum eine Rolle spielen. Für beide Seiten wird es ein intensives Duell vor einer hoffentlich großen Kulisse. Am Ende wird bei der BSG Stahl aber der Knoten platzen und der erste Dreier der Rückrunde erkämpft."
⚽ mein Tipp: 1:2
___________
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
__________________________________________________________________________________________________