FuPa-Expertentipp mit Fabio Schneider (FSV 63 Luckenwalde)

In der Saison 2025/2026 lassen wir einen Experten oder eine Expertin die Partien des Spieltags seiner/ihrer Liga tippen. Dabei wechselt die Liga - von der 3. Liga bis zur 2. Kreisklasse.
Du bist Spieler oder Spielerin eines Teams aus dem Gebiet von FuPa Brandenburg und möchtest auch mal tippen? Kein Problem. Schreibe uns eine E-Mail mit Deinem Namen, dem Link von Deinem FuPa-Profil, dem Namen deiner Mannschaft und Deiner Liga an brandenburg@fupa.net. Wir melden uns dann bei dir, wenn du an der Reihe bist.
Pro Spieltag gibt es einen FuPa-Expertentipp, der allerdings aufgrund der unterschiedlichen Anzahl der Spiele in den verschiedenen Ligen vorerst nicht ausgewertet wird.
---
Fabio Schneider: "Lok wird das letzte Spiel in diesem Jahr gewinnen und souverän in die Winterpause gehen."
⚽ mein Tipp: 2:3
---
Fabio Schneider: "Ich sehe in beiden Mannschaften die Stärke in der Offensive. Deshalb wird es ein torreiches Remis geben."
⚽ mein Tipp: 3:3
---
Fabio Schneider: "Im Berliner Duell wird es sehr kämpferisch werden, aber keinen Sieger geben."
⚽ mein Tipp: 1:1
---
Fabio Schneider: "Klarer Heimsieg für den RWE."
⚽ mein Tipp: 3:0
---
Fabio Schneider: "Knapper Sieg für den FSV genau wie im Hinspiel."
⚽ mein Tipp: 1:2
---
Fabio Schneider: "Sehr spannendes Derby in Sachsen-Anhalt. Ich habe das Gefühl, dass der 1. FC Magdeburg II das Spiel für sich entscheiden wird."
⚽ mein Tipp: 1:2
---
Fabio Schneider: "Es wird ein hart umkämpftes Spiel, aber der FSV Zwickau mit seinen Fans im Rücken wird das Spiel gewinnen."
⚽ mein Tipp: 2:1
---
Fabio Schneider: "Jena wird sich mit 2 späten Treffern gegen die Hertha-Bubis durchsetzen."
⚽ mein Tipp: 0:2
---
Fabio Schneider: "Die Kaderqualität wird sich vom GFC durchsetzen."
⚽ mein Tipp: 1:2
___________
__________________________________________________________________________________________________
