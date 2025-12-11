 2025-12-03T05:51:34.672Z

Allgemeines
Foto: Stefan Fiebiger / FuPa-Grafik
Foto: Stefan Fiebiger / FuPa-Grafik

FuPa-Expertentipp mit Fabio Schneider (FSV 63 Luckenwalde)

In der Saison 2025/2026 lassen wir einen Experten oder eine Expertin die Partien des Spieltags seiner/ihrer Liga tippen. Dabei wechselt die Liga - von der 3. Liga bis zur 2. Kreisklasse.

Du bist Spieler oder Spielerin eines Teams aus dem Gebiet von FuPa Brandenburg und möchtest auch mal tippen? Kein Problem. Schreibe uns eine E-Mail mit Deinem Namen, dem Link von Deinem FuPa-Profil, dem Namen deiner Mannschaft und Deiner Liga an brandenburg@fupa.net. Wir melden uns dann bei dir, wenn du an der Reihe bist.

Pro Spieltag gibt es einen FuPa-Expertentipp, der allerdings aufgrund der unterschiedlichen Anzahl der Spiele in den verschiedenen Ligen vorerst nicht ausgewertet wird.

---

Die Partien des 19. Spieltags der Regionalliga Nordost tippt der Spieler des FSV 63 Luckenwalde im Expertentipp von FuPa.

Morgen, 19:00 Uhr
VSG Altglienicke
VSG AltglienickeAltglienicke
1. FC Lokomotive Leipzig
1. FC Lokomotive LeipzigLok Leipzig
19:00live

Fabio Schneider: "Lok wird das letzte Spiel in diesem Jahr gewinnen und souverän in die Winterpause gehen."
⚽ mein Tipp: 2:3

---

Morgen, 19:00 Uhr
SV Babelsberg 03
SV Babelsberg 03Babelsberg
ZFC Meuselwitz
ZFC MeuselwitzMeuselwitz
19:00live

Fabio Schneider: "Ich sehe in beiden Mannschaften die Stärke in der Offensive. Deshalb wird es ein torreiches Remis geben."
⚽ mein Tipp: 3:3

---

Sa., 13.12.2025, 13:00 Uhr
BFC Preussen
BFC PreussenBFC Preussen
FC Hertha 03 Zehlendorf
FC Hertha 03 ZehlendorfFC Hertha 03
13:00live

Fabio Schneider: "Im Berliner Duell wird es sehr kämpferisch werden, aber keinen Sieger geben."
⚽ mein Tipp: 1:1

---

Sa., 13.12.2025, 14:00 Uhr
FC Rot-Weiß Erfurt
FC Rot-Weiß ErfurtErfurt
BFC Dynamo
BFC DynamoBFC Dynamo
14:00live

Fabio Schneider: "Klarer Heimsieg für den RWE."
⚽ mein Tipp: 3:0

---

Sa., 13.12.2025, 14:00 Uhr
Chemnitzer FC
Chemnitzer FCChemnitzerFC
FSV 63 Luckenwalde
FSV 63 LuckenwaldeLuckenwalde
14:00live

Fabio Schneider: "Knapper Sieg für den FSV genau wie im Hinspiel."
⚽ mein Tipp: 1:2

---

So., 14.12.2025, 14:00 Uhr
Hallescher FC
Hallescher FCHallescherFC
1. FC Magdeburg
1. FC MagdeburgMagdeburg II
14:00live

Fabio Schneider: "Sehr spannendes Derby in Sachsen-Anhalt. Ich habe das Gefühl, dass der 1. FC Magdeburg II das Spiel für sich entscheiden wird."
⚽ mein Tipp: 1:2

---

So., 14.12.2025, 14:00 Uhr
FSV Zwickau
FSV ZwickauFSV Zwickau
FC Eilenburg
FC EilenburgEilenburg
14:00live

Fabio Schneider: "Es wird ein hart umkämpftes Spiel, aber der FSV Zwickau mit seinen Fans im Rücken wird das Spiel gewinnen."
⚽ mein Tipp: 2:1

---

So., 14.12.2025, 14:00 Uhr
Hertha BSC
Hertha BSCHertha BSC II
FC Carl Zeiss Jena
FC Carl Zeiss JenaFC CZ Jena
14:00live

Fabio Schneider: "Jena wird sich mit 2 späten Treffern gegen die Hertha-Bubis durchsetzen."
⚽ mein Tipp: 0:2

---

So., 14.12.2025, 14:00 Uhr
BSG Chemie Leipzig
BSG Chemie LeipzigBSG Chemie
Greifswalder FC
Greifswalder FCGreifswald
14:00

Fabio Schneider: "Die Kaderqualität wird sich vom GFC durchsetzen."
⚽ mein Tipp: 1:2

