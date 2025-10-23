 2025-10-15T11:43:40.576Z

Allgemeines
Foto: Matthias Bossler / FuPa-Grafik
Foto: Matthias Bossler / FuPa-Grafik

FuPa-Expertentipp mit Fabian Flinspach (Trainer, FV Asch-Sonderbuch)

In dieser Woche tippt Fabian Flinspach, Trainer des FV Asch-Sonderbuch, den 11. Spieltag in der Bezirksliga Donau/Iller.

Auch in der Saison 2025/2026 lassen wir einen Experten oder eine Expertin die Partien des Spieltags seiner/ihrer Liga tippen. Dabei wechselt die Liga - von der Regionalliga bis zur Kreisliga.

Du bist Spieler oder Spielerin eines Teams aus dem Gebiet von FuPa Württemberg und möchtest auch mal tippen? Kein Problem. Schreibe uns eine E-Mail mit Deinem Namen, dem Link von Deinem FuPa-Profil, dem Namen deiner Mannschaft und Deiner Liga an h.schmidt@fupa.net. Wir melden uns dann bei dir, wenn du an der Reihe bist.

Pro Spieltag gibt es einen FuPa-Expertentipp, der allerdings aufgrund der unterschiedlichen Anzahl der Spiele in den verschiedenen Ligen vorerst nicht ausgewertet wird.

So., 26.10.2025, 15:00 Uhr
TSV Kettershausen-Bebenhausen
TSV Kettershausen-BebenhausenKettershsn-B
SV Westerheim
SV WesterheimWesterheim
15:00

Fabian Flinspach: Kampfstarke Kettershausener machen es Westerheim schwer. Am Ende gewinnt Westerheim knapp.
⚽ Mein Tipp: 1:3

---

So., 26.10.2025, 15:00 Uhr
SV Eggingen
SV EggingenEggingen
SW Donau
SW DonauSW Donau
15:00live

Fabian Flinspach: Für beide Teams ist das ein sehr wichtiges Spiel. Eggingen nutzt den Heimvorteil und siegt nach Rückstand.
⚽ Mein Tipp: 2:1

---

So., 26.10.2025, 15:00 Uhr
FV Asch-Sonderbuch
FV Asch-SonderbuchFV Asch-S.
SV Offenhausen
SV OffenhausenSV Offenhausen
15:00

Fabian Flinspach: Beide Teams wollen sich ganz vorne festsetzen und werden sich ein gutes und intensives Spiel liefern. Wir zeigen die richtige Reaktion auf letzten Sonntag und holen gegen starke Gäste den Heimsieg.
⚽ Mein Tipp: 2:1

---

So., 26.10.2025, 15:00 Uhr
TSV Langenau
TSV LangenauTSV Langenau
SV Jungingen
SV JungingenSV Jungingen
15:00live

Fabian Flinspach: Jungingen wird es Langenau schwer machen. Die individuelle Klasse von Langenau macht am Ende den Unterschied.
⚽ Mein Tipp: 3:1

---

So., 26.10.2025, 15:00 Uhr
SC Türkgücü Ulm
SC Türkgücü UlmTürkgücü Ulm
SGM Aufheim Holzschwang
SGM Aufheim HolzschwangSGM Aufheim Holzschwang
15:00

Fabian Flinspach: Beide Teams wollen oben dran bleiben und liefern sich ein hitziges Duell, bei dem Platzverweise nicht ausgeschlossen sind. Am Ende kommt es zu einer gerechten Punkteteilung.
⚽ Mein Tipp: 2:2

---

So., 26.10.2025, 15:00 Uhr
FC Burlafingen
FC BurlafingenBurlafingen
SGM Senden-Ay
SGM Senden-AySGM Senden-Ay
15:00

Fabian Flinspach: In Spielen von Senden fielen zuletzt viele Tore. Daheim setzt sich Burlafingen jedoch durch.
⚽ Mein Tipp: 3:2

23.10.2025, 19:00 Uhr
Nicolas BläseAutor