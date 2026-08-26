FuPa-Expertentipp mit Erik Schameitke (FC Schönberg 95) Die Partien des 1. Spieltags der Verbandsliga tippt der Spieler des FC Schönberg 95 im Expertentipp von FuPa. von red · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

Foto: Jens Upahl / FuPa-Grafik

In der Saison 2026/2027 lassen wir einen Experten oder eine Expertin die Partien eines Spieltags seiner/ihrer Liga tippen. Dabei wechselt die Liga - von der 3. Liga bis zur Kreisklasse.

Du bist Spieler oder Spielerin eines Teams aus dem Gebiet von FuPa Mecklenburg-Vorpommern und möchtest auch mal tippen? Kein Problem. Schreibe uns eine E-Mail mit Deinem Namen, dem Link von Deinem FuPa-Profil, dem Namen deiner Mannschaft und Deiner Liga an mecklenburg-vorpommern@fupa.net. Wir melden uns dann bei dir, wenn du an der Reihe bist. Pro Spieltag gibt es einen FuPa-Expertentipp, der allerdings aufgrund der unterschiedlichen Anzahl der Spiele in den verschiedenen Ligen vorerst nicht ausgewertet wird.

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Die Partien des 1. Spieltags der Verbandsliga tippt der Spieler des FC Schönberg 95 im Expertentipp von FuPa.

Fr., 28.08.2026, 19:30 Uhr MSV Pampow MSV Pampow SV Pastow SV Pastow 19:30 PUSH

Erik Schameitke: "Nach dem Pokalaus vom MSV Pampow ist der SV Pastow der klare Favorit. Der SV Pastow wird dem Spiel seinen Stempel aufdrücken." ⚽ mein Tipp: 1:4 ---

Fr., 28.08.2026, 19:30 Uhr Malchower SV 90 Malchower SV FSV Kühlungsborn Kühlungsborn 19:30 PUSH

Erik Schameitke: "Die Heimstärke des Malchower SV zahlt sich aus." ⚽ mein Tipp: 3:1 ---

Fr., 28.08.2026, 19:45 Uhr FSV Bentwisch Bentwisch Penzliner SV Penzliner SV 19:45 PUSH

Erik Schameitke: "Der FSV Bentwisch gehört für mich zu den Favoriten in diesem Jahr. Bei der Qualität im Kader sind sie in vielen Duellen der Favorit. Klarer Heimsieg!" ⚽ mein Tipp: 3:1 ---

Erik Schameitke: "Der 1. FC Neubrandenburg war letzte Saison eines der stärksten Teams und wird auch in dieser Saison wieder zeigen, dass sie ein großer Anwärter auf den Titel sind." ⚽ mein Tipp: 4:1 ---

Sa., 29.08.2026, 14:00 Uhr FC Förderkader Rene Schneider Förderkader Greifswalder FC Greifswald II 14:00 PUSH

Erik Schameitke: "Für mich das offenste Spiel. Beide Mannschaften liegen leistungsmäßig relativ nah beieinander. Ein Remis mit vielen Toren ist gut vorstellbar." ⚽ mein Tipp: 2:2 ---

Erik Schameitke: "Der SV Warnemünde hat einen Heimvorteil und dürfte leicht favorisiert sein." ⚽ mein Tipp: 2:1 ---

Erik Schameitke: "Dynamo sehe ich qualitativ etwas stärker. Bergen wird zu Hause aber vermutlich lange im Spiel bleiben." ⚽ mein Tipp: 1:2 ---

So., 30.08.2026, 15:00 Uhr Doberaner FC Doberaner FC FC Schönberg 95 FC Schönberg 15:00 PUSH