FuPa-Expertentipp mit Erik Schameitke (FC Schönberg 95)

In der Saison 2026/2027 lassen wir einen Experten oder eine Expertin die Partien eines Spieltags seiner/ihrer Liga tippen. Dabei wechselt die Liga - von der 3. Liga bis zur Kreisklasse.
Du bist Spieler oder Spielerin eines Teams aus dem Gebiet von FuPa Mecklenburg-Vorpommern und möchtest auch mal tippen? Kein Problem. Schreibe uns eine E-Mail mit Deinem Namen, dem Link von Deinem FuPa-Profil, dem Namen deiner Mannschaft und Deiner Liga an mecklenburg-vorpommern@fupa.net. Wir melden uns dann bei dir, wenn du an der Reihe bist.
Pro Spieltag gibt es einen FuPa-Expertentipp, der allerdings aufgrund der unterschiedlichen Anzahl der Spiele in den verschiedenen Ligen vorerst nicht ausgewertet wird.
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Erik Schameitke: "Nach dem Pokalaus vom MSV Pampow ist der SV Pastow der klare Favorit. Der SV Pastow wird dem Spiel seinen Stempel aufdrücken."
⚽ mein Tipp: 1:4
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Erik Schameitke: "Die Heimstärke des Malchower SV zahlt sich aus."
⚽ mein Tipp: 3:1
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Erik Schameitke: "Der FSV Bentwisch gehört für mich zu den Favoriten in diesem Jahr. Bei der Qualität im Kader sind sie in vielen Duellen der Favorit. Klarer Heimsieg!"
⚽ mein Tipp: 3:1
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Erik Schameitke: "Der 1. FC Neubrandenburg war letzte Saison eines der stärksten Teams und wird auch in dieser Saison wieder zeigen, dass sie ein großer Anwärter auf den Titel sind."
⚽ mein Tipp: 4:1
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Erik Schameitke: "Für mich das offenste Spiel. Beide Mannschaften liegen leistungsmäßig relativ nah beieinander. Ein Remis mit vielen Toren ist gut vorstellbar."
⚽ mein Tipp: 2:2
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Erik Schameitke: "Der SV Warnemünde hat einen Heimvorteil und dürfte leicht favorisiert sein."
⚽ mein Tipp: 2:1
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Erik Schameitke: "Dynamo sehe ich qualitativ etwas stärker. Bergen wird zu Hause aber vermutlich lange im Spiel bleiben."
⚽ mein Tipp: 1:2
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Erik Schameitke: "Schwieriges erstes Auswärtsspiel für den FC Schönberg 95 beim Aufsteiger Doberaner FC. Wenn der FC Schönberg an seine Leistungsgrenze kommt, werden sie den ersten Auswärtsdreier einfahren."
⚽ mein Tipp: 1:2
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