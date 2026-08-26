 2026-08-25T09:27:31.124Z

Allgemeines

FuPa-Expertentipp mit Erik Schameitke (FC Schönberg 95)

Die Partien des 1. Spieltags der Verbandsliga tippt der Spieler des FC Schönberg 95 im Expertentipp von FuPa.

von red · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser
Foto: Jens Upahl / FuPa-Grafik
Foto: Jens Upahl / FuPa-Grafik

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Verbandsliga MV
Malchower SV
Neubranden.
FC Schönberg
MSV Pampow

In der Saison 2026/2027 lassen wir einen Experten oder eine Expertin die Partien eines Spieltags seiner/ihrer Liga tippen. Dabei wechselt die Liga - von der 3. Liga bis zur Kreisklasse.

Du bist Spieler oder Spielerin eines Teams aus dem Gebiet von FuPa Mecklenburg-Vorpommern und möchtest auch mal tippen? Kein Problem. Schreibe uns eine E-Mail mit Deinem Namen, dem Link von Deinem FuPa-Profil, dem Namen deiner Mannschaft und Deiner Liga an mecklenburg-vorpommern@fupa.net. Wir melden uns dann bei dir, wenn du an der Reihe bist.

Pro Spieltag gibt es einen FuPa-Expertentipp, der allerdings aufgrund der unterschiedlichen Anzahl der Spiele in den verschiedenen Ligen vorerst nicht ausgewertet wird.

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Die Partien des 1. Spieltags der Verbandsliga tippt der Spieler des FC Schönberg 95 im Expertentipp von FuPa.

Fr., 28.08.2026, 19:30 Uhr
MSV Pampow
MSV PampowMSV Pampow
SV Pastow
SV PastowSV Pastow
19:30

Erik Schameitke: "Nach dem Pokalaus vom MSV Pampow ist der SV Pastow der klare Favorit. Der SV Pastow wird dem Spiel seinen Stempel aufdrücken."

⚽ mein Tipp: 1:4

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Fr., 28.08.2026, 19:30 Uhr
Malchower SV 90
Malchower SV 90Malchower SV
FSV Kühlungsborn
FSV KühlungsbornKühlungsborn
19:30

Erik Schameitke: "Die Heimstärke des Malchower SV zahlt sich aus."

⚽ mein Tipp: 3:1

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Fr., 28.08.2026, 19:45 Uhr
FSV Bentwisch
FSV BentwischBentwisch
Penzliner SV
Penzliner SVPenzliner SV
19:45

Erik Schameitke: "Der FSV Bentwisch gehört für mich zu den Favoriten in diesem Jahr. Bei der Qualität im Kader sind sie in vielen Duellen der Favorit. Klarer Heimsieg!"

⚽ mein Tipp: 3:1

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Sa., 29.08.2026, 13:00 Uhr
1. FC Neubrandenburg 04
1. FC Neubrandenburg 04Neubranden.
Rostocker FC
Rostocker FCRostocker FC
13:00

Erik Schameitke: "Der 1. FC Neubrandenburg war letzte Saison eines der stärksten Teams und wird auch in dieser Saison wieder zeigen, dass sie ein großer Anwärter auf den Titel sind."

⚽ mein Tipp: 4:1

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Sa., 29.08.2026, 14:00 Uhr
FC Förderkader Rene Schneider
FC Förderkader Rene SchneiderFörderkader
Greifswalder FC
Greifswalder FCGreifswald II
14:00

Erik Schameitke: "Für mich das offenste Spiel. Beide Mannschaften liegen leistungsmäßig relativ nah beieinander. Ein Remis mit vielen Toren ist gut vorstellbar."

⚽ mein Tipp: 2:2

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Sa., 29.08.2026, 14:00 Uhr
SV Warnemünde
SV WarnemündeSV Warnemü.
SV Hafen Rostock 1961
SV Hafen Rostock 1961SV Hafen
14:00

Erik Schameitke: "Der SV Warnemünde hat einen Heimvorteil und dürfte leicht favorisiert sein."

⚽ mein Tipp: 2:1

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So., 30.08.2026, 14:00 Uhr
VfL Bergen 94
VfL Bergen 94Bergen 94
SG Dynamo Schwerin
SG Dynamo SchwerinDyn.Schwerin
14:00

Erik Schameitke: "Dynamo sehe ich qualitativ etwas stärker. Bergen wird zu Hause aber vermutlich lange im Spiel bleiben."

⚽ mein Tipp: 1:2

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So., 30.08.2026, 15:00 Uhr
Doberaner FC
Doberaner FCDoberaner FC
FC Schönberg 95
FC Schönberg 95FC Schönberg
15:00

Erik Schameitke: "Schwieriges erstes Auswärtsspiel für den FC Schönberg 95 beim Aufsteiger Doberaner FC. Wenn der FC Schönberg an seine Leistungsgrenze kommt, werden sie den ersten Auswärtsdreier einfahren."

⚽ mein Tipp: 1:2

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