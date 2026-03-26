FuPa-Expertentipp mit Eric Möbus (FC Bad Liebenwerda)

In der Saison 2025/2026 lassen wir einen Experten oder eine Expertin die Partien des Spieltags seiner/ihrer Liga tippen. Dabei wechselt die Liga - von der 3. Liga bis zur 2. Kreisklasse.
Du bist Spieler oder Spielerin eines Teams aus dem Gebiet von FuPa Brandenburg und möchtest auch mal tippen? Kein Problem. Schreibe uns eine E-Mail mit Deinem Namen, dem Link von Deinem FuPa-Profil, dem Namen deiner Mannschaft und Deiner Liga an brandenburg@fupa.net. Wir melden uns dann bei dir, wenn du an der Reihe bist.
Pro Spieltag gibt es einen FuPa-Expertentipp, der allerdings aufgrund der unterschiedlichen Anzahl der Spiele in den verschiedenen Ligen vorerst nicht ausgewertet wird.
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Eric Möbus: "Das ist das Spitzenspiel der Landesklasse Süd. Ich wünsche hier unseren Freunden aus Schlieben maximale Erfolge. Die Zuschauer werden mit Sicherheit einiges zu sehen bekommen."
⚽ mein Tipp: 3:3
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Eric Möbus: "Die SG aus Groß Gaglow ist schlecht in die Rückrunde gestartet. Wir hingegen haben alles gewonnen und fahren mit ordentlich Rückenwind zum Auswärtsspiel. Wenn wir wieder eine geschlossene Mannschaftsleistung auf den Rasen bekommen, haben wir die Chance, dort etwas mitzunehmen."
⚽ mein Tipp: 1:1
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Eric Möbus: "Die Kolkwitzer gehen als klarer Favorit in die Partie. Sie spielen eine bisher sehr starke Saison und sind auf Tuchfühlung mit Sielow und Schlieben. Die Germanen brauchen dringend Punkte im Abstiegskampf und haben mit Kolkwitz, die seit neun Spielen ungeschlagen sind, eines der schwersten Lose für diese Aufgabe gezogen."
⚽ mein Tipp: 3:1
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Eric Möbus: "Mit Marvin Riedel hat Saspow einen der besten Spieler der Landesklasse in den eigenen Reihen, der in jedem Spiel der Dreh- und Angelpunkt ist. Ich denke, Saspow wird das Ding auswärts knapp ziehen."
⚽ mein Tipp: 2:3
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Eric Möbus: "Die SG aus Burg hat sich diese Saison sicher ganz anders vorgestellt und steckt trotz des überraschenden Sieges in Sielow voll im Abstiegskampf. Die Luckauer stehen hingegen auf einem sehr guten siebten Platz in ihrer Aufstiegssaison. Hier könnte die Tagesform entscheiden, wer am Ende mit einem Lächeln vom Platz geht."
⚽ mein Tipp: 2:2
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Eric Möbus: "Großräschen muss aufpassen, nicht so langsam in den Abstiegsstrudel zu rutschen. Peitz geht mit Blick auf die Tabelle favorisiert in die Partie und wird das Ding auch ziehen."
⚽ mein Tipp: 3:1
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Eric Möbus: "Herzberg geht trotz der bisher mäßigen Ausbeute in der Rückrunde als klarer Favorit in das Elbe-Elster-Derby. Wenn die Herzberger Offensive ins Rollen kommen sollte, wird es für die 'Alm-Kicker' aus Friedersdorf mit Sicherheit schwer, etwas Zählbares aus der Kreisstadt mitzunehmen."
⚽ mein Tipp: 4:1
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Eric Möbus: "Wir konnten die Mannen aus Forst am zurückliegenden Wochenende schlagen und die Jungs vom SC Spremberg konnten in Herzberg die ersten drei Punkte der Rückrunde bejubeln. Ich tendiere hier zu einem sehr ausgeglichenen Spiel, wobei die Lausitzer bei einer Niederlage voll im Abstiegskampf angekommen wären."
⚽ mein Tipp: 2:2
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