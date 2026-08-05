FuPa-Expertentipp mit Emanuel Taffertshofer (SSV Ulm 1846 Fußball)

Auch in der Saison 2026/2027 lassen wir einen Experten oder eine Expertin die Partien des Spieltags seiner/ihrer Liga tippen. Dabei wechselt die Liga - von der 3. Liga bis zur Kreisliga.
Du bist Spieler oder Spielerin eines Teams aus dem Gebiet von FuPa Württemberg und möchtest auch mal tippen? Kein Problem. Schreibe uns eine E-Mail mit Deinem Namen, dem Link von Deinem FuPa-Profil, dem Namen deiner Mannschaft und Deiner Liga an h.schmidt@fupa.net. Wir melden uns dann bei dir, wenn du an der Reihe bist.
Pro Spieltag gibt es einen FuPa-Expertentipp, der allerdings aufgrund der unterschiedlichen Anzahl der Spiele in den verschiedenen Ligen vorerst nicht ausgewertet wird.
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Emanuel Taffertshofer vom SSV Ulm 1846 Fußball tippt den 1. Spieltag der Regionalliga Südwest.
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⚽ mein Tipp: -
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Emanuel Taffertshofer: "Der FSV wird sich vor heimischer Kulisse gegen den Aufsteiger knapp durchsetzen."
⚽ mein Tipp: 2:0
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Emanuel Taffertshofer: "Homburg schätze ich als sehr stabile Mannschaft ein. Mit ihrer Erfahrung traue ich ihnen zum Auftakt einen Heimsieg zu."
⚽ mein Tipp: 2:1
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Emanuel Taffertshofer: "Die U23 der Eintracht wird über ihre Stärken mit dem Ball kommen, Kassel ist zu Hause aber immer unangenehm. Deshalb sehe ich die Gastgeber knapp vorne."
⚽ mein Tipp: 2:1
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Emanuel Taffertshofer: "Für mich treffen hier zwei Mannschaften aufeinander, die beide viel Qualität mitbringen. Das ist eines der ausgeglichensten Spiele des ersten Spieltags, deshalb tippe ich auf ein Unentschieden."
⚽ mein Tipp: 1:1
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Emanuel Taffertshofer: "Ich glaube an ein enges Spiel, das Trier auch dank der Unterstützung der Fans knapp für sich entscheiden wird."
⚽ mein Tipp: 1:0
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Emanuel Taffertshofer: "Offenbach gehört für mich zu den stärkeren Mannschaften der Liga. Deshalb glaube ich, dass sie mit einem Heimsieg in die Saison starten."
⚽ mein Tipp: 3:1
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Emanuel Taffertshofer: "Kaiserslautern wird es Heilbronn-Freiberg sicher nicht leicht machen. Nach der starken Vorsaison traue ich den Gästen aber einen knappen Auftaktsieg zu."
⚽ mein Tipp: 1:2
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Emanuel Taffertshofer: "Aalen wird die Euphorie des Aufstiegs mitnehmen wollen. Trotzdem glaube ich, dass sich die spielstarken Freiburger am Ende knapp durchsetzen."
⚽ mein Tipp: 1:2