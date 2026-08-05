 2026-08-04T13:27:00.809Z

Allgemeines

FuPa-Expertentipp mit Emanuel Taffertshofer (SSV Ulm 1846 Fußball)

Emanuel Taffertshofer vom SSV Ulm 1846 Fußball tippt den 1. Spieltag der Regionalliga Südwest

von red · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser
Foto: Lucca Fundel / SSV Ulm 1846 Fußball / FuPa-Grafik
Foto: Lucca Fundel / SSV Ulm 1846 Fußball / FuPa-Grafik

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Regionalliga Südwest
SSV Ulm 1846 Fußball
FSV Mainz 05 II
SC Freiburg II
FSV Frankfurt

Auch in der Saison 2026/2027 lassen wir einen Experten oder eine Expertin die Partien des Spieltags seiner/ihrer Liga tippen. Dabei wechselt die Liga - von der 3. Liga bis zur Kreisliga.

Du bist Spieler oder Spielerin eines Teams aus dem Gebiet von FuPa Württemberg und möchtest auch mal tippen? Kein Problem. Schreibe uns eine E-Mail mit Deinem Namen, dem Link von Deinem FuPa-Profil, dem Namen deiner Mannschaft und Deiner Liga an h.schmidt@fupa.net. Wir melden uns dann bei dir, wenn du an der Reihe bist.

Pro Spieltag gibt es einen FuPa-Expertentipp, der allerdings aufgrund der unterschiedlichen Anzahl der Spiele in den verschiedenen Ligen vorerst nicht ausgewertet wird.

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Emanuel Taffertshofer vom SSV Ulm 1846 Fußball tippt den 1. Spieltag der Regionalliga Südwest.

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Fr., 07.08.2026, 19:00 Uhr
Stuttgarter Kickers
Stuttgarter KickersStuttgarter Kickers
SSV Ulm 1846 Fußball
SSV Ulm 1846 FußballSSV Ulm 1846 Fußball
19:00live

⚽ mein Tipp: -

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Sa., 08.08.2026, 14:00 Uhr
FSV Frankfurt
FSV FrankfurtFSV Frankfurt
VfR Mannheim
VfR MannheimVfR Mannheim
14:00

Emanuel Taffertshofer: "Der FSV wird sich vor heimischer Kulisse gegen den Aufsteiger knapp durchsetzen."

⚽ mein Tipp: 2:0

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Sa., 08.08.2026, 14:00 Uhr
FC 08 Homburg
FC 08 HomburgFC 08 Homburg
FSV Mainz 05
FSV Mainz 05FSV Mainz 05 II
14:00

Emanuel Taffertshofer: "Homburg schätze ich als sehr stabile Mannschaft ein. Mit ihrer Erfahrung traue ich ihnen zum Auftakt einen Heimsieg zu."

⚽ mein Tipp: 2:1

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Sa., 08.08.2026, 14:00 Uhr
KSV Hessen Kassel
KSV Hessen KasselKSV Hessen Kassel
Eintracht Frankfurt
Eintracht FrankfurtE. Frankfurt II
14:00live

Emanuel Taffertshofer: "Die U23 der Eintracht wird über ihre Stärken mit dem Ball kommen, Kassel ist zu Hause aber immer unangenehm. Deshalb sehe ich die Gastgeber knapp vorne."

⚽ mein Tipp: 2:1

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Sa., 08.08.2026, 14:00 Uhr
SV Sandhausen
SV SandhausenSV Sandhausen
TSV Steinbach Haiger
TSV Steinbach HaigerTSV Steinbach Haiger
14:00live

Emanuel Taffertshofer: "Für mich treffen hier zwei Mannschaften aufeinander, die beide viel Qualität mitbringen. Das ist eines der ausgeglichensten Spiele des ersten Spieltags, deshalb tippe ich auf ein Unentschieden."

⚽ mein Tipp: 1:1

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Sa., 08.08.2026, 14:00 Uhr
SV Eintracht Trier 05
SV Eintracht Trier 05SV Eintracht Trier 05
SG Barockstadt Fulda Lehnerz
SG Barockstadt Fulda LehnerzSG Barockstadt Fulda Lehnerz
14:00live

Emanuel Taffertshofer: "Ich glaube an ein enges Spiel, das Trier auch dank der Unterstützung der Fans knapp für sich entscheiden wird."

⚽ mein Tipp: 1:0

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Sa., 08.08.2026, 14:00 Uhr
Kickers Offenbach
Kickers OffenbachKickers Offenbach
FC-Astoria Walldorf
FC-Astoria WalldorfFC-Astoria Walldorf
14:00

Emanuel Taffertshofer: "Offenbach gehört für mich zu den stärkeren Mannschaften der Liga. Deshalb glaube ich, dass sie mit einem Heimsieg in die Saison starten."

⚽ mein Tipp: 3:1

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Sa., 08.08.2026, 14:00 Uhr
1. FC Kaiserslautern
1. FC KaiserslauternFC K´lautern II
SGV Heilbronn-Freiberg
SGV Heilbronn-FreibergSGV Heilbronn-Freiberg
14:00

Emanuel Taffertshofer: "Kaiserslautern wird es Heilbronn-Freiberg sicher nicht leicht machen. Nach der starken Vorsaison traue ich den Gästen aber einen knappen Auftaktsieg zu."

⚽ mein Tipp: 1:2

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So., 09.08.2026, 14:00 Uhr
VfR Aalen
VfR AalenVfR Aalen
SC Freiburg
SC FreiburgSC Freiburg II
14:00live

Emanuel Taffertshofer: "Aalen wird die Euphorie des Aufstiegs mitnehmen wollen. Trotzdem glaube ich, dass sich die spielstarken Freiburger am Ende knapp durchsetzen."

⚽ mein Tipp: 1:2