 2026-04-09T03:39:01.720Z

Allgemeines

FuPa-Expertentipp mit Dominik Beyer (SV Döbern)

Die Partien des 21. Spieltags der Landesliga Süd tippt der Spieler des SV Döbern im Expertentipp von FuPa.

von red · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: N.K. / FuPa-Grafik

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LL Süd Brandenburg
Brieske/SFB
Luckenwalde II
SV Wacker 09
VfB HL 1912

In der Saison 2025/2026 lassen wir einen Experten oder eine Expertin die Partien des Spieltags seiner/ihrer Liga tippen. Dabei wechselt die Liga - von der 3. Liga bis zur 2. Kreisklasse.

Du bist Spieler oder Spielerin eines Teams aus dem Gebiet von FuPa Brandenburg und möchtest auch mal tippen? Kein Problem. Schreibe uns eine E-Mail mit Deinem Namen, dem Link von Deinem FuPa-Profil, dem Namen deiner Mannschaft und Deiner Liga an brandenburg@fupa.net. Wir melden uns dann bei dir, wenn du an der Reihe bist.

Pro Spieltag gibt es einen FuPa-Expertentipp, der allerdings aufgrund der unterschiedlichen Anzahl der Spiele in den verschiedenen Ligen vorerst nicht ausgewertet wird.

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Die Partien des 21. Spieltags der Landesliga Süd tippt der Spieler des SV Döbern im Expertentippp von FuPa.

Sa., 11.04.2026, 15:00 Uhr
SG Phönix Wildau 95
SG Phönix Wildau 95SG Wildau
VfB Trebbin
VfB TrebbinVfB Trebbin
15:00

Dominik Beyer: "Wildau ist besonders zu Hause eine unangenehme Mannschaft und spielt mutig nach vorne. Trebbin wird versuchen, über Konter gefährlich zu werden. Am Ende könnte die Heimstärke den Ausschlag geben."

⚽ mein Tipp: 2:1

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Morgen, 19:30 Uhr
FSV 63 Luckenwalde
FSV 63 LuckenwaldeLuckenwalde II
SV Grün-Weiß Lübben
SV Grün-Weiß LübbenLübben
19:30live

Dominik Beyer: "Luckenwalde II ist zu Hause sehr spielstark und kann mit viel Tempo über die Außen gefährlich werden. Wenn sie früh in Führung gehen, kann das Spiel schnell eine klare Richtung bekommen. Lübben dürfte es schwer haben, die Offensive der Gastgeber über 90 Minuten zu stoppen."

⚽ mein Tipp: 5:0

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Morgen, 20:00 Uhr
1. FC Guben
1. FC Guben1. FC Guben
FC Eisenhüttenstadt
FC EisenhüttenstadtFC Eisenh.
20:00

Dominik Beyer: "Guben tritt auf heimischem Platz meist sehr selbstbewusst auf und setzt den Gegner früh unter Druck. Eisenhüttenstadt kann zwar offensiv Akzente setzen, lässt defensiv aber immer wieder Chancen zu. Deshalb sehe ich Vorteile für die Gastgeber."

⚽ mein Tipp: 3:1

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Sa., 11.04.2026, 15:00 Uhr
SV Wacker 09 Ströbitz
SV Wacker 09 StröbitzSV Wacker 09
FC Lauchhammer
FC LauchhammerLauchhammer
15:00

Dominik Beyer: "Ströbitz gehört zu den stabileren Teams der Liga und überzeugt mit einer gut organisierten Defensive. Lauchhammer hat auswärts häufig Probleme, ins Spiel zu finden. Wenn Ströbitz seine Chancen nutzt, ist ein klarer Heimsieg möglich."

⚽ mein Tipp: 3:0

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Sa., 11.04.2026, 15:00 Uhr
SG Großziethen
SG GroßziethenGroßziethen
SV Döbern
SV DöbernSV Döbern
15:00

Dominik Beyer: "Großziethen wird über Einsatz und Zweikämpfe versuchen, das Spiel offen zu halten. Döbern bringt jedoch viel Tempo in der Offensive mit und kann Spiele entscheiden. Dementsprechend gibt es nur eine Richtung: Sieg."

⚽ mein Tipp: 0:2

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Sa., 11.04.2026, 15:00 Uhr
SV Victoria Seelow
SV Victoria SeelowSeelow
FSV Glückauf Brieske/Senftenberg
FSV Glückauf Brieske/SenftenbergBrieske/SFB
15:00live

Dominik Beyer: "Seelow ist zu Hause traditionell sehr stark und tritt mit viel Selbstvertrauen auf. Brieske/Senftenberg hat zwar Qualität im Angriff, wird defensiv aber stark gefordert sein. Die Gastgeber könnten ihre Chancen konsequenter nutzen."

⚽ mein Tipp: 3:1

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Sa., 11.04.2026, 15:00 Uhr
VfB Hohenleipisch 1912
VfB Hohenleipisch 1912VfB HL 1912
SV Frankonia Wernsdorf 1919
SV Frankonia Wernsdorf 1919Wernsdorf
15:00

Dominik Beyer: "Beide Mannschaften suchen oft den Weg nach vorne, was ein torreiches Spiel erwarten lässt. Hohenleipisch hat vor heimischem Publikum jedoch meist die bessere Durchschlagskraft. Deshalb sehe ich die Gastgeber vorne."

⚽ mein Tipp: 4:2

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Sa., 11.04.2026, 14:00 Uhr
VfB 1921 Krieschow
VfB 1921 KrieschowKrieschow II
FV Erkner 1920
FV Erkner 1920FV Erkner
14:00

Dominik Beyer: "Krieschow II verfügt über viel Qualität im Kader und kann das Spiel kontrollieren. Erkner wird versuchen, kompakt zu stehen, doch über die gesamte Spielzeit dürfte der Druck der Gastgeber zu groß werden. Ein deutlicher Heimsieg ist daher möglich."

⚽ mein Tipp: 3:0

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