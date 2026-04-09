FuPa-Expertentipp mit Dominik Beyer (SV Döbern) Die Partien des 21. Spieltags der Landesliga Süd tippt der Spieler des SV Döbern im Expertentipp von FuPa. von red · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: N.K. / FuPa-Grafik

In der Saison 2025/2026 lassen wir einen Experten oder eine Expertin die Partien des Spieltags seiner/ihrer Liga tippen. Dabei wechselt die Liga - von der 3. Liga bis zur 2. Kreisklasse.

Du bist Spieler oder Spielerin eines Teams aus dem Gebiet von FuPa Brandenburg und möchtest auch mal tippen? Kein Problem. Schreibe uns eine E-Mail mit Deinem Namen, dem Link von Deinem FuPa-Profil, dem Namen deiner Mannschaft und Deiner Liga an brandenburg@fupa.net. Wir melden uns dann bei dir, wenn du an der Reihe bist. Pro Spieltag gibt es einen FuPa-Expertentipp, der allerdings aufgrund der unterschiedlichen Anzahl der Spiele in den verschiedenen Ligen vorerst nicht ausgewertet wird.

--- Die Partien des 21. Spieltags der Landesliga Süd tippt der Spieler des SV Döbern im Expertentippp von FuPa.

Sa., 11.04.2026, 15:00 Uhr SG Phönix Wildau 95 SG Wildau VfB Trebbin VfB Trebbin 15:00 PUSH

Dominik Beyer: "Wildau ist besonders zu Hause eine unangenehme Mannschaft und spielt mutig nach vorne. Trebbin wird versuchen, über Konter gefährlich zu werden. Am Ende könnte die Heimstärke den Ausschlag geben." ⚽ mein Tipp: 2:1 ---

Dominik Beyer: "Luckenwalde II ist zu Hause sehr spielstark und kann mit viel Tempo über die Außen gefährlich werden. Wenn sie früh in Führung gehen, kann das Spiel schnell eine klare Richtung bekommen. Lübben dürfte es schwer haben, die Offensive der Gastgeber über 90 Minuten zu stoppen." ⚽ mein Tipp: 5:0 ---

Dominik Beyer: "Guben tritt auf heimischem Platz meist sehr selbstbewusst auf und setzt den Gegner früh unter Druck. Eisenhüttenstadt kann zwar offensiv Akzente setzen, lässt defensiv aber immer wieder Chancen zu. Deshalb sehe ich Vorteile für die Gastgeber." ⚽ mein Tipp: 3:1 ---

Sa., 11.04.2026, 15:00 Uhr SV Wacker 09 Ströbitz SV Wacker 09 FC Lauchhammer Lauchhammer 15:00 PUSH

Dominik Beyer: "Ströbitz gehört zu den stabileren Teams der Liga und überzeugt mit einer gut organisierten Defensive. Lauchhammer hat auswärts häufig Probleme, ins Spiel zu finden. Wenn Ströbitz seine Chancen nutzt, ist ein klarer Heimsieg möglich." ⚽ mein Tipp: 3:0 ---

Sa., 11.04.2026, 15:00 Uhr SG Großziethen Großziethen SV Döbern SV Döbern 15:00 PUSH

Dominik Beyer: "Großziethen wird über Einsatz und Zweikämpfe versuchen, das Spiel offen zu halten. Döbern bringt jedoch viel Tempo in der Offensive mit und kann Spiele entscheiden. Dementsprechend gibt es nur eine Richtung: Sieg." ⚽ mein Tipp: 0:2 ---

Dominik Beyer: "Seelow ist zu Hause traditionell sehr stark und tritt mit viel Selbstvertrauen auf. Brieske/Senftenberg hat zwar Qualität im Angriff, wird defensiv aber stark gefordert sein. Die Gastgeber könnten ihre Chancen konsequenter nutzen." ⚽ mein Tipp: 3:1 ---

Sa., 11.04.2026, 15:00 Uhr VfB Hohenleipisch 1912 VfB HL 1912 SV Frankonia Wernsdorf 1919 Wernsdorf 15:00 PUSH

Dominik Beyer: "Beide Mannschaften suchen oft den Weg nach vorne, was ein torreiches Spiel erwarten lässt. Hohenleipisch hat vor heimischem Publikum jedoch meist die bessere Durchschlagskraft. Deshalb sehe ich die Gastgeber vorne." ⚽ mein Tipp: 4:2 ---

Sa., 11.04.2026, 14:00 Uhr VfB 1921 Krieschow Krieschow II FV Erkner 1920 FV Erkner 14:00 PUSH