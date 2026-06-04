 2026-06-03T09:07:03.210Z

Allgemeines

FuPa-Expertentipp mit Dominic Wolter (BSC Fortuna Glienicke)

Die Partien des 29. Spieltags der Landesliga Nord tippt der Spieler des BSC Fortuna Glienicke im Expertentipp von FuPa.

von red · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser
Foto: Verein / FuPa-Grafik
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LL Nord Brandenburg
SV Viktoria
Fortuna Babg
Zehdenick
SG Bornim

In der Saison 2025/2026 lassen wir einen Experten oder eine Expertin die Partien des Spieltags seiner/ihrer Liga tippen. Dabei wechselt die Liga - von der 3. Liga bis zur 2. Kreisklasse.

Du bist Spieler oder Spielerin eines Teams aus dem Gebiet von FuPa Brandenburg und möchtest auch mal tippen? Kein Problem. Schreibe uns eine E-Mail mit Deinem Namen, dem Link von Deinem FuPa-Profil, dem Namen deiner Mannschaft und Deiner Liga an brandenburg@fupa.net. Wir melden uns dann bei dir, wenn du an der Reihe bist.

Pro Spieltag gibt es einen FuPa-Expertentipp, der allerdings aufgrund der unterschiedlichen Anzahl der Spiele in den verschiedenen Ligen vorerst nicht ausgewertet wird.

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Die Partien des 29. Spieltags der Landesliga Nord tippt der Spieler des BSC Fortuna Glienicke im Expertentipp von FuPa.

Morgen, 19:30 Uhr
FV Preussen Eberswalde
FV Preussen EberswaldeEberswalde
SG Einheit Zepernick 1925
SG Einheit Zepernick 1925SG Zepernick
19:30

Dominic Wolter: "Zwei spielstarke Teams. Ich erwarte einen knappen Sieg für Zepernick."

⚽ mein Tipp: 1:2

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Morgen, 20:00 Uhr
BSC Fortuna Glienicke
BSC Fortuna GlienickeBSC Glien.
SV Falkensee-Finkenkrug
SV Falkensee-FinkenkrugSV Falkensee
20:00live

Dominic Wolter: "In unserem letzten Heimspiel der Saison gegen die stärkste Rückrundenmannschaft werden wir alles reinwerfen."

⚽ mein Tipp: 2:1

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Sa., 06.06.2026, 14:00 Uhr
FC Schwedt 02
FC Schwedt 02FC Schwedt
SV Viktoria Potsdam
SV Viktoria PotsdamSV Viktoria
14:00

Dominic Wolter: "Viktoria wird sich zur verdienten Meisterschaft schießen und bei einem starken Heimteam gewinnen."

⚽ mein Tipp: 2:4

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Sa., 06.06.2026, 14:00 Uhr
FC 98 Hennigsdorf
FC 98 HennigsdorfHennigsdorf
FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03
FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03FC Concordia
14:00live

Dominic Wolter: "Buckow wird alles reinwerfen, um einen Sieg zu holen."

⚽ mein Tipp: 0:2

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Sa., 06.06.2026, 14:00 Uhr
SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse
SV Schwarz-Rot Neustadt/DosseNeustadt
Angermünder FC
Angermünder FCAngermünde
14:00

Dominic Wolter: "Neustadt, mit der schlechtesten Rückrunde, wird gegen Angermünde sicherlich einen großen Kampf liefern."

⚽ mein Tipp: 2:2

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Sa., 06.06.2026, 15:00 Uhr
Fortuna Babelsberg
Fortuna BabelsbergFortuna Babg
SV Eintracht Alt Ruppin
SV Eintracht Alt RuppinSV Alt Rupp.
15:00

Dominic Wolter: "Zwei Teams auf Augenhöhe."

⚽ mein Tipp: 1:1

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Sa., 06.06.2026, 15:00 Uhr
FSV Bernau
FSV BernauFSV Bernau
SV 1920 Zehdenick
SV 1920 ZehdenickZehdenick
15:00

Dominic Wolter: "Bernau setzt sich im letzten Heimspiel der Saison durch."

⚽ mein Tipp: 3:1

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Sa., 06.06.2026, 15:00 Uhr
SG Bornim
SG BornimSG Bornim
Schönower SV 1928
Schönower SV 1928Schönower SV
15:00

Dominic Wolter: "Bornim wird die Dynamik aus den letzten Spielen mitnehmen und das kleine Wunder schaffen."

⚽ mein Tipp: 2:1

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