FuPa-Expertentipp mit Dominic Wolter (BSC Fortuna Glienicke)

In der Saison 2025/2026 lassen wir einen Experten oder eine Expertin die Partien des Spieltags seiner/ihrer Liga tippen. Dabei wechselt die Liga - von der 3. Liga bis zur 2. Kreisklasse.
Du bist Spieler oder Spielerin eines Teams aus dem Gebiet von FuPa Brandenburg und möchtest auch mal tippen? Kein Problem. Schreibe uns eine E-Mail mit Deinem Namen, dem Link von Deinem FuPa-Profil, dem Namen deiner Mannschaft und Deiner Liga an brandenburg@fupa.net. Wir melden uns dann bei dir, wenn du an der Reihe bist.
Pro Spieltag gibt es einen FuPa-Expertentipp, der allerdings aufgrund der unterschiedlichen Anzahl der Spiele in den verschiedenen Ligen vorerst nicht ausgewertet wird.
---
Dominic Wolter: "Zwei spielstarke Teams. Ich erwarte einen knappen Sieg für Zepernick."
⚽ mein Tipp: 1:2
---
Dominic Wolter: "In unserem letzten Heimspiel der Saison gegen die stärkste Rückrundenmannschaft werden wir alles reinwerfen."
⚽ mein Tipp: 2:1
---
Dominic Wolter: "Viktoria wird sich zur verdienten Meisterschaft schießen und bei einem starken Heimteam gewinnen."
⚽ mein Tipp: 2:4
---
Dominic Wolter: "Buckow wird alles reinwerfen, um einen Sieg zu holen."
⚽ mein Tipp: 0:2
---
Dominic Wolter: "Neustadt, mit der schlechtesten Rückrunde, wird gegen Angermünde sicherlich einen großen Kampf liefern."
⚽ mein Tipp: 2:2
---
Dominic Wolter: "Zwei Teams auf Augenhöhe."
⚽ mein Tipp: 1:1
---
Dominic Wolter: "Bernau setzt sich im letzten Heimspiel der Saison durch."
⚽ mein Tipp: 3:1
---
Dominic Wolter: "Bornim wird die Dynamik aus den letzten Spielen mitnehmen und das kleine Wunder schaffen."
⚽ mein Tipp: 2:1
___________
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
__________________________________________________________________________________________________