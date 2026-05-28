 2026-05-15T09:36:57.455Z

Allgemeines

FuPa-Expertentipp mit Dennis Aerts (BSV Rot-Weiß Schönow)

Die Partien des 28. Spieltags der Landesklasse Nord tippt der Spieler des BSV Rot-Weiß Schönow im Expertentipp von FuPa.

von red · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser
Foto: Lars Klug / FuPa-Grafik
Foto: Lars Klug / FuPa-Grafik

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SC Templin
BW Wriezen
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Birkenwerder

In der Saison 2025/2026 lassen wir einen Experten oder eine Expertin die Partien des Spieltags seiner/ihrer Liga tippen. Dabei wechselt die Liga - von der 3. Liga bis zur 2. Kreisklasse.

Du bist Spieler oder Spielerin eines Teams aus dem Gebiet von FuPa Brandenburg und möchtest auch mal tippen? Kein Problem. Schreibe uns eine E-Mail mit Deinem Namen, dem Link von Deinem FuPa-Profil, dem Namen deiner Mannschaft und Deiner Liga an brandenburg@fupa.net. Wir melden uns dann bei dir, wenn du an der Reihe bist.

Pro Spieltag gibt es einen FuPa-Expertentipp, der allerdings aufgrund der unterschiedlichen Anzahl der Spiele in den verschiedenen Ligen vorerst nicht ausgewertet wird.

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Die Partien des 28. Spieltags der Landesklasse Nord tippt der Spieler des BSV Rot-Weiß Schönow im Expertentipp von FuPa.

Sa., 30.05.2026, 12:00 Uhr
SpG Lunow/Oderberg
SpG Lunow/OderbergSpG Lunow/Oderberg
SG Union 1919 Klosterfelde
SG Union 1919 KlosterfeldeKlosterfelde II
12:00

Dennis Aerts: "Die körperlich starke Heimmannschaft wird es den spielerisch starken Klosterfeldern nicht leicht machen."

⚽ mein Tipp: 1:1

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Sa., 30.05.2026, 15:00 Uhr
FSV Schorfheide Joachimsthal
FSV Schorfheide JoachimsthalJoachimsthal
TuS 1896 Sachsenhausen
TuS 1896 SachsenhausenTuS 1896 II
15:00

Dennis Aerts: "Beide sind aktuell nicht gut drauf. Ich denke, dass Sachsenhausen das Spiel für sich entscheidet."

⚽ mein Tipp: 1:2

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Sa., 30.05.2026, 15:00 Uhr
1. SV Oberkrämer 11
1. SV Oberkrämer 11Oberkrämer
BSV Rot-Weiß Schönow
BSV Rot-Weiß SchönowBSV Schönow
15:00

Dennis Aerts: "Wir freuen uns auf die Partie in Oberkrämer. Ich denke, dass wir das Ding souverän ziehen werden."

⚽ mein Tipp: 1:3

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Sa., 30.05.2026, 14:00 Uhr
SC Oberhavel Velten
SC Oberhavel VeltenVelten
FC Strausberg
FC StrausbergStrausberg
14:00

Dennis Aerts: "Das Spitzenspiel verspricht Spannung. Velten ist zwar gut drauf, ich denke aber, dass sich Strausberg die drei Punkte dennoch nicht nehmen lassen wird."

⚽ mein Tipp: 1:2

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Sa., 30.05.2026, 12:00 Uhr
SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde
SV 1908 Grün-Weiss AhrensfeldeAhrensfelde II
FSV Rot-Weiß Prenzlau
FSV Rot-Weiß PrenzlauRW Prenzlau
12:00

Dennis Aerts: "Auf dem großen Rasen wird es keinen Heimvorteil geben. Ich denke, Prenzlau wird es auswärts machen."

⚽ mein Tipp: 0:2

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Sa., 30.05.2026, 15:00 Uhr
VfB Gramzow
VfB GramzowVfB Gramzow
1. FV Eintracht Wandlitz
1. FV Eintracht WandlitzFV Wandlitz
15:00

Dennis Aerts: "Entscheidende Spiele für Gramzow – ich denke, dass Wandlitz die Punkte mitnimmt."

⚽ mein Tipp: 1:2

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Sa., 30.05.2026, 15:00 Uhr
FSV Blau-Weiß Wriezen
FSV Blau-Weiß WriezenBW Wriezen
Birkenwerder BC 1908
Birkenwerder BC 1908Birkenwerder
15:00live

Dennis Aerts: "Für Wriezen geht es um alles. Ich hoffe, dass sie die letzten Spiele ziehen und in der Liga bleiben."

⚽ mein Tipp: 2:0

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Morgen, 18:00 Uhr
SC Victoria 1914 Templin
SC Victoria 1914 TemplinSC Templin
SV Blau-Weiß 90 Gartz
SV Blau-Weiß 90 GartzBW Gartz
18:00

Dennis Aerts: "Flutlicht, Derby – das verspricht Spannung. Gartz wird sich das aktuell nicht nehmen lassen."

⚽ mein Tipp: 0:1

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