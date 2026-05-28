FuPa-Expertentipp mit Dennis Aerts (BSV Rot-Weiß Schönow) Die Partien des 28. Spieltags der Landesklasse Nord tippt der Spieler des BSV Rot-Weiß Schönow im Expertentipp von FuPa. von red · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser

Foto: Lars Klug / FuPa-Grafik

In der Saison 2025/2026 lassen wir einen Experten oder eine Expertin die Partien des Spieltags seiner/ihrer Liga tippen. Dabei wechselt die Liga - von der 3. Liga bis zur 2. Kreisklasse.

Du bist Spieler oder Spielerin eines Teams aus dem Gebiet von FuPa Brandenburg und möchtest auch mal tippen? Kein Problem. Schreibe uns eine E-Mail mit Deinem Namen, dem Link von Deinem FuPa-Profil, dem Namen deiner Mannschaft und Deiner Liga an brandenburg@fupa.net. Wir melden uns dann bei dir, wenn du an der Reihe bist. Pro Spieltag gibt es einen FuPa-Expertentipp, der allerdings aufgrund der unterschiedlichen Anzahl der Spiele in den verschiedenen Ligen vorerst nicht ausgewertet wird.

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Die Partien des 28. Spieltags der Landesklasse Nord tippt der Spieler des BSV Rot-Weiß Schönow im Expertentipp von FuPa.

Dennis Aerts: "Die körperlich starke Heimmannschaft wird es den spielerisch starken Klosterfeldern nicht leicht machen." ⚽ mein Tipp: 1:1 ---

Sa., 30.05.2026, 15:00 Uhr FSV Schorfheide Joachimsthal Joachimsthal TuS 1896 Sachsenhausen TuS 1896 II 15:00 PUSH

Dennis Aerts: "Beide sind aktuell nicht gut drauf. Ich denke, dass Sachsenhausen das Spiel für sich entscheidet." ⚽ mein Tipp: 1:2 ---

Dennis Aerts: "Wir freuen uns auf die Partie in Oberkrämer. Ich denke, dass wir das Ding souverän ziehen werden." ⚽ mein Tipp: 1:3 ---

Sa., 30.05.2026, 14:00 Uhr SC Oberhavel Velten Velten FC Strausberg Strausberg 14:00 PUSH

Dennis Aerts: "Das Spitzenspiel verspricht Spannung. Velten ist zwar gut drauf, ich denke aber, dass sich Strausberg die drei Punkte dennoch nicht nehmen lassen wird." ⚽ mein Tipp: 1:2 ---

Dennis Aerts: "Auf dem großen Rasen wird es keinen Heimvorteil geben. Ich denke, Prenzlau wird es auswärts machen." ⚽ mein Tipp: 0:2 ---

Dennis Aerts: "Entscheidende Spiele für Gramzow – ich denke, dass Wandlitz die Punkte mitnimmt." ⚽ mein Tipp: 1:2 ---

Dennis Aerts: "Für Wriezen geht es um alles. Ich hoffe, dass sie die letzten Spiele ziehen und in der Liga bleiben." ⚽ mein Tipp: 2:0 ---