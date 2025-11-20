 2025-11-18T09:22:12.436Z

Allgemeines
– Foto: Ottmar Winter / FuPa-Grafik

FuPa-Expertentipp mit Daniel Hemicker (Ludwigsfelder FC)

Die Partien des 12. Spieltags der Brandenburgliga tippt der Torhüter des Ludwigsfelder FC im Expertentipp von FuPa.

Verlinkte Inhalte

Brandenburgliga
Ludwigsfelde
Miersdorf
BSC Preußen
FSV Union

In der Saison 2025/2026 lassen wir einen Experten oder eine Expertin die Partien des Spieltags seiner/ihrer Liga tippen. Dabei wechselt die Liga - von der 3. Liga bis zur 2. Kreisklasse.

Du bist Spieler oder Spielerin eines Teams aus dem Gebiet von FuPa Brandenburg und möchtest auch mal tippen? Kein Problem. Schreibe uns eine E-Mail mit Deinem Namen, dem Link von Deinem FuPa-Profil, dem Namen deiner Mannschaft und Deiner Liga an brandenburg@fupa.net. Wir melden uns dann bei dir, wenn du an der Reihe bist.

Pro Spieltag gibt es einen FuPa-Expertentipp, der allerdings aufgrund der unterschiedlichen Anzahl der Spiele in den verschiedenen Ligen vorerst nicht ausgewertet wird.

---

Die Partien des 12. Spieltags der Brandenburgliga tippt der Torhüter des Ludwigsfelder FC im Expertentipp von FuPa.

Morgen, 19:30 Uhr
1. FC Frankfurt (Oder)
1. FC Frankfurt (Oder)1.FC Frankf.
FSV Union Fürstenwalde
FSV Union FürstenwaldeFSV Union
19:30live

Daniel Hemicker: "Frankfurt nutzt die Heimstärke und holt einen Punkt gegen zuletzt starke Fürstenwalder."
⚽ mein Tipp: 1:1

---

Sa., 22.11.2025, 13:00 Uhr
TuS 1896 Sachsenhausen
TuS 1896 SachsenhausenTuS 1896
SV Germania 90 Schöneiche
SV Germania 90 SchöneicheSV Schöne.
13:00

Daniel Hemicker: "Sachsenhausen gewinnt ungefährdet zuhause."
⚽ mein Tipp: 2:0

---

Sa., 22.11.2025, 13:00 Uhr
TSG Einheit Bernau
TSG Einheit BernauTSG Bernau
Oranienburger FC Eintracht 1901
Oranienburger FC Eintracht 1901Oranienburg
13:00live

Daniel Hemicker: "Punkteteilung in einem offensiv geführten Spiel."
⚽ mein Tipp: 2:2

---

Sa., 22.11.2025, 13:00 Uhr
SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf
SV Blau-Weiß Petershagen/EggersdorfPetershagen
Brandenburger SC Süd 05
Brandenburger SC Süd 05BSC Süd
13:00

Daniel Hemicker: "Brandenburg setzt sich knapp durch und Petershagen muss weiter auf den ersten Heimsieg warten."
⚽ mein Tipp: 1:2

---

Sa., 22.11.2025, 13:00 Uhr
SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen
SC Eintracht Miersdorf/ZeuthenMiersdorf
SV Altlüdersdorf
SV AltlüdersdorfSVA
13:00

Daniel Hemicker: "Mit einem späten Tor macht Zeuthen zuhause den Deckel drauf."
⚽ mein Tipp: 3:1

---

Sa., 22.11.2025, 13:00 Uhr
SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde
SV 1908 Grün-Weiss AhrensfeldeAhrensfelde
BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow
BSC Preußen 07 Blankenfelde-MahlowBSC Preußen
13:00

Daniel Hemicker: "Ahrensfelde unterstreicht die zuletzt starke Form mit einem Heimsieg."
⚽ mein Tipp: 2:0

---

Sa., 22.11.2025, 13:00 Uhr
Ludwigsfelder FC
Ludwigsfelder FCLudwigsfelde
MSV 1919 Neuruppin
MSV 1919 NeuruppinNeuruppin
13:00

Daniel Hemicker: "In einer umkämpften Partie schlagen wir knapp den Tabellenführer."
⚽ mein Tipp: 1:0

---

Sa., 22.11.2025, 13:00 Uhr
BSG Stahl Brandenburg
BSG Stahl BrandenburgBSG Stahl
Werderaner FC Viktoria 1920
Werderaner FC Viktoria 1920Werder
13:00

Daniel Hemicker: "Der Aufsteiger setzt sich zuhause mit Stahl-Feuer gegen Werder durch."
⚽ mein Tipp: 2:1

___________

Zum Spielerprofil hier klicken.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________

Aufrufe: 020.11.2025, 20:00 Uhr
redAutor