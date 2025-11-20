FuPa-Expertentipp mit Daniel Hemicker (Ludwigsfelder FC)

In der Saison 2025/2026 lassen wir einen Experten oder eine Expertin die Partien des Spieltags seiner/ihrer Liga tippen. Dabei wechselt die Liga - von der 3. Liga bis zur 2. Kreisklasse.
Du bist Spieler oder Spielerin eines Teams aus dem Gebiet von FuPa Brandenburg und möchtest auch mal tippen? Kein Problem. Schreibe uns eine E-Mail mit Deinem Namen, dem Link von Deinem FuPa-Profil, dem Namen deiner Mannschaft und Deiner Liga an brandenburg@fupa.net. Wir melden uns dann bei dir, wenn du an der Reihe bist.
Pro Spieltag gibt es einen FuPa-Expertentipp, der allerdings aufgrund der unterschiedlichen Anzahl der Spiele in den verschiedenen Ligen vorerst nicht ausgewertet wird.
---
Daniel Hemicker: "Frankfurt nutzt die Heimstärke und holt einen Punkt gegen zuletzt starke Fürstenwalder."
⚽ mein Tipp: 1:1
---
Daniel Hemicker: "Sachsenhausen gewinnt ungefährdet zuhause."
⚽ mein Tipp: 2:0
---
Daniel Hemicker: "Punkteteilung in einem offensiv geführten Spiel."
⚽ mein Tipp: 2:2
---
Daniel Hemicker: "Brandenburg setzt sich knapp durch und Petershagen muss weiter auf den ersten Heimsieg warten."
⚽ mein Tipp: 1:2
---
Daniel Hemicker: "Mit einem späten Tor macht Zeuthen zuhause den Deckel drauf."
⚽ mein Tipp: 3:1
---
Daniel Hemicker: "Ahrensfelde unterstreicht die zuletzt starke Form mit einem Heimsieg."
⚽ mein Tipp: 2:0
---
Daniel Hemicker: "In einer umkämpften Partie schlagen wir knapp den Tabellenführer."
⚽ mein Tipp: 1:0
---
Daniel Hemicker: "Der Aufsteiger setzt sich zuhause mit Stahl-Feuer gegen Werder durch."
⚽ mein Tipp: 2:1
___________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________