FuPa-Expertentipp mit Carolin Walker (SGM Dettingen)

Die Partien des 18. Spieltags der Frauen-Regionenliga, Staffel 6, tippt die Stürmerin der SGM Dettingen im Expertentipp von FuPa.

So., 04.05.2025, 11:00 Uhr SV Bergatreute Bergatreute TSV Grünkraut Grünkraut 11:00

Carolin Walker: "Punktetechnisch hat der SV Bergatreute fast doppelt so viel Punkte, sodass dieser als klarer Favorit in dieses Spiel geht und auch für sich entscheidet."

⚽ mein Tipp: 2:0 ---

So., 04.05.2025, 11:00 Uhr TSV Warthausen Warthausen SV Reinstetten Reinstetten 11:00

Carolin Walker: "Wie im Hinspiel wird auch hier im Derby erneut der TSV Warthausen punkten."

⚽ mein Tipp: 3:0 ---

Carolin Walker: "Die SG Renhardsweiler wird in einem Kampf um den ersten Platz alles tun, um diesen zu verteidigen. Ein knapper Sieg könnte erst einmal reichen und Verfolger Tettnang II auf Abstand halten."

⚽ mein Tipp: 2:1 ---

Carolin Walker: "Mit einem Sieg von Tettnang II bleibt es im Kampf um die Meisterschaft weiter spannend."

⚽ mein Tipp: 0:4 ---

Carolin Walker: "Der SV Beuren versteckt sich seit der Rückrunde nicht und zeigt, was er kann. In den letzten Spielen hat der SV das nötige Selbstvertrauen getankt und dürfte hier auch auswärts punkten."

⚽ mein Tipp: 1:2 ---

So., 04.05.2025, 11:00 Uhr SGM Dettingen SGM Dettingen SV Immenried Immenried 11:00

Carolin Walker: "An die guten Leistungen der Vorrunde kann die SGM Dettingen aktuell leider nicht anknüpfen. Aufgrund verletzungsbedingter Ausfälle in der Abwehr und im Tor wird es für die SGM Dettingen auch in diesem Spiel sehr schwer sein zu punkten."

⚽ mein Tipp: 1:4