Allgemeines
– Foto: privat/FuPa-Grafik

FuPa-Expertentipp mit Bastian Plocher (SGM Unterzeil/Seibranz)

Der Trainer der SGM Unterzeil/Seibranz tippt den 2. Spieltag der Bezirksliga Bodensee

Bezirksliga Bodensee
Bad Waldsee
FC Dostluk
Aichstetten
Bergatreute

Der Trainer der SGM Unterzeil/Seibranz, Bastian Plocher, tippt den 2. Spieltag der Bezirksliga Bodensee.

Morgen, 18:30 Uhr
SV Oberzell
SV OberzellSV Oberzell
SV Bergatreute
SV BergatreuteBergatreute
18:30

Bastian Plocher: Mein Heimatverein kämpft bis zur letzten Minute am Ende setzt sich aber die Individuelle Klasse des Absteigers durch

⚽ Mein Tipp: 2:0

---

So., 17.08.2025, 15:00 Uhr
FC Leutkirch
FC LeutkirchFC Leutkirch
TSV Tettnang
TSV TettnangTSV Tettnang
15:00live

Bastian Plocher: Tettnang nimmt den Schwung und die Euphorie aus dem Sieg gegen Vogt mit und gewinnt am Ende verdient in Leutkirch

⚽ Mein Tipp: 0:2

---

So., 17.08.2025, 15:00 Uhr
SV Vogt
SV VogtSV Vogt
SV Maierhöfen/Grünenbach
SV Maierhöfen/GrünenbachMaierh./Grün
15:00live

Bastian Plocher: Vogt zeigt Reaktion und siegt zu Hause am Ende verdient

⚽ Mein Tipp: 3:1

---

So., 17.08.2025, 15:00 Uhr
SGM Unterzeil/Seibranz
SGM Unterzeil/SeibranzSGM Unterzeil/Seibranz
TSG Ailingen
TSG AilingenTSG Ailingen
15:00

Bastian Plocher: Die SGM zeigt ihr Gesicht der guten Vorbereitung und gewinnt ihr erstes Heimspiel gegen starke Ailinger

⚽ Mein Tipp: 2:1

So., 17.08.2025, 15:00 Uhr
TSV Meckenbeuren
TSV MeckenbeurenMeckenbeuren
FV Ravensburg
FV RavensburgFV Ravensb. II
15:00live

Bastian Plocher: Nullnummer in Mecka beide Teams neutralisieren sich über 90 Minuten

⚽ Mein Tipp: 0:0

---

So., 17.08.2025, 15:00 Uhr
VfL Brochenzell
VfL BrochenzellBrochenzell
SV Weingarten
SV WeingartenWeingarten
15:00live

Bastian Plocher: Weingarten wetzt die Pleite vom Auftakt aus und gewinnt eine intensive Partie

⚽ Mein Tipp: 1:3

---

So., 17.08.2025, 15:00 Uhr
SV Baindt
SV BaindtSV Baindt
TSV Eschach
TSV EschachTSV Eschach
15:00

Bastian Plocher: Beide Teams zeigen eine gute Leistung und trennen sich verdient mit einem Unentschieden

⚽ Mein Tipp: 2:2

---

So., 17.08.2025, 15:00 Uhr
SV Aichstetten
SV AichstettenAichstetten
FV Bad Waldsee
FV Bad WaldseeBad Waldsee
15:00live

Bastian Plocher: Im Aufsteigerduell zeigen beide Teams eine gute Leistung und trennen sich Leistungsgerecht

⚽ Mein Tipp: 1:1

