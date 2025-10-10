 2025-10-02T08:44:29.515Z

Allgemeines
Foto: Benedikt Aichele / FuPa-Grafik
Foto: Benedikt Aichele / FuPa-Grafik

FuPa-Expertentipp mit Aleksandar Mojasevic (FC Esslingen)

In dieser Woche tippt Aleksandar Mojasevic, Spieler des FC Esslingen, den 11. Spieltag der Verbandsliga Württemberg.

Auch in der Saison 2025/2026 lassen wir einen Experten oder eine Expertin die Partien des Spieltags seiner/ihrer Liga tippen. Dabei wechselt die Liga - von der Regionalliga bis zur Kreisliga.

Du bist Spieler oder Spielerin eines Teams aus dem Gebiet von FuPa Württemberg und möchtest auch mal tippen? Kein Problem. Schreibe uns eine E-Mail mit Deinem Namen, dem Link von Deinem FuPa-Profil, dem Namen deiner Mannschaft und Deiner Liga an h.schmidt@fupa.net. Wir melden uns dann bei dir, wenn du an der Reihe bist.

Pro Spieltag gibt es einen FuPa-Expertentipp, der allerdings aufgrund der unterschiedlichen Anzahl der Spiele in den verschiedenen Ligen vorerst nicht ausgewertet wird.

Heute, 19:00 Uhr
Young Boys Reutlingen
Young Boys ReutlingenYoung Boys R
FC Holzhausen
FC HolzhausenHolzhausen
19:00live

⚽ Mein Tipp: 3:2

---

Morgen, 15:30 Uhr
SSV Ehingen-Süd
SSV Ehingen-SüdEhingen-Süd
Sportfreunde Schwäbisch Hall
Sportfreunde Schwäbisch HallSpf. S.-Hall
15:30

⚽ Mein Tipp: 3:1

---

Morgen, 15:30 Uhr
TSG Tübingen
TSG TübingenTSG Tübingen
Sportfreunde Dorfmerkingen
Sportfreunde DorfmerkingenDorfmerking.
15:30

⚽ Mein Tipp: 0:2

---

Heute, 19:30 Uhr
FC Esslingen
FC EsslingenFC Esslingen
TSV Oberensingen
TSV OberensingenOberensingen
19:30

⚽ Mein Tipp: 1:1

---

Morgen, 14:00 Uhr
VfR Heilbronn
VfR HeilbronnVfR Heilbr.
TSG Hofherrnweiler-Unterrombach
TSG Hofherrnweiler-UnterrombachHofherrnw.
14:00

⚽ Mein Tipp: 1:3

---

Morgen, 15:30 Uhr
FC Rottenburg
FC RottenburgRottenburg
VfB Friedrichshafen
VfB FriedrichshafenVfB FN
15:30

⚽ Mein Tipp: 3:3

---

Heute, 19:00 Uhr
SV Fellbach
SV FellbachSV Fellbach
FSV Waiblingen
FSV WaiblingenFSV Waiblin.
19:00

⚽ Mein Tipp: 1:2

---

Morgen, 15:30 Uhr
TSV Weilimdorf
TSV WeilimdorfWeilimdorf
Calcio Leinfelden-Echterdingen
Calcio Leinfelden-EchterdingenCalcio L-E
15:30live

⚽ Mein Tipp: 3:2

---

Aufrufe: 010.10.2025, 09:30 Uhr
Timo BabicAutor