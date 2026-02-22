FuPa-Elf und FuPa-Spieler(in) der Woche: Stimme jetzt ab

Mannschaftsaufstellungen von vielen Spielen vom Wochenende sind eingepflegt. Noch bis zum Dienstag um 8 Uhr kann abgestimmt und den Lieblingsspieler(in) in die Bestenauswahl gebracht werden. Zudem werden alle abgegebenen Stimmen bei der Auswertung des FuPa-Spielers und der FuPa-Spielerin der Woche gezählt.
Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer. > Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: Erfahre mehr: https://www.fupa.net/auth/login
Jeder kennt sie aus den Bundesligen: Die Elf der Woche. Gewählt wird sie von Experten - auf FuPa seid Ihr die Experten! Wählt jede Woche Eure Elf des Spieltages, und das in jeder Liga.
Eure Meinung ist gefragt: Wer hat bei seiner Mannschaft die beste Leistung gebracht? Wer war der Matchwinner? Ihr könnt abstimmen, in jeder Liga und bei jeder Mannschaft - dafür müsst Ihr lediglich als FuPaner oder Vereinsverwalter angemeldet sein. Alles was Ihr für die Abstimmung braucht, ist nach dem Spieltag ein eingepflegter Kader von Eurem/Euren Vereinsverwalter(n)!
Abstimmen könnt Ihr, indem ihr einfach auf den Spielbericht der jeweiligen Mannschaft klickt.
________________________________________________________________________________________________
Für jeden Spieler, der einen Einsatz von mindestens 20 Minuten hatte, kann für die "Elf der Woche" abgestimmt werden (eine Stimme pro User). Voraussetzung: Die Aufstellung des Spiels/Spieltags wurde bei FuPa gespeichert (So kannst du Aufstellungen speichern).
WICHTIG: Je schneller die Daten (Aufstellung, Tore, Assists, ...) deines Teams im System sind, desto größer ist die Chance in die Elf der Woche gewählt zu werden. Du willst Daten erfassen, bist aber noch kein Vereinsverwalter? Dann registriere dich als FuPaner und speichere die Aufstellungen deines Klubs.
Abstimmen kannst du direkt im Spielbericht (bis zur Auswertung dienstags 8 Uhr) im Reiter "Aufstellungen"
1. Die Stimmenanzahl des jeweiligen Spielers durch die FuPa-User
2. Der Anteil der Stimmen des Spielers innerhalb seines Teams
3. Das Spieltags-Resultat seines Teams (Höhe des Sieges / Niederlage)
4. Die Anzahl der geschossenen Tore des Spielers
5. Die Anzahl der vorbereiteten Tore des Spielers
6. Die Anzahl der Gegentore seines Teams. Bonus auf den Endwert bei keinem Gegentreffer oder einem Gegentor, Punktabzug bei zwei oder mehr Gegentreffern.
7. Die Stärke des Spieltaggegners laut Tabelle
8. Punktabzug bei einer gelb-roten oder roten Karte
9. Die Anzahl an gehaltenen Strafstößen (nur bei Torhütern)
Außerdem: Punktabzug bei einer gelb-roten oder roten Karte
Jetzt liegt es an Euch! Werdet Vereinsverwalter, erstellt Eure Kader für die Saison und wählt in Eurer Liga die besten Spieler des Spieltags!
---
Hier geht es zu den Spielen der 3. Liga.
Hier geht es zu den Spielen der Regionalliga Nordost.
Hier geht es zu den Spielen der NOFV-Oberliga Nord.
Hier geht es zu den Spielen der NOFV-Oberliga Süd.
Hier geht es zu den Spielen der Brandenburgliga.
Hier geht es zu den Spielen der Landesliga Nord.
Hier geht es zu den Spielen der Landesliga Süd.
Hier geht es zu den Spielen der Landesklasse Nord.
Hier geht es zu den Spielen der Landesklasse West.
Hier geht es zu den Spielen der Landesklasse Ost.
Hier geht es zu den Spielen der Landesklasse Süd.
---
Hier geht es zu den Spielen der Dahme/Fläming-Liga.
Hier geht es zu den Spielen der Kreisliga.
Hier geht es zu den Spielen der 1. Kreisklasse, Staffel A.
Hier geht es zu den Spielen der 1. Kreisklasse, Staffel B.
---
Hier geht es zu den Spielen der Kreisoberliga.
Hier geht es zu den Spielen der Kreisliga A.
Hier geht es zu den Spielen der Kreisliga B.
Hier geht es zu den Spielen der 1. Kreisklasse A.
Hier geht es zu den Spielen der 1. Kreisklasse B.
Hier geht es zu den Spielen der 2. Kreisklasse A.
Hier geht es zu den Spielen der 2. Kreisklasse B.
Hier geht es zu den Spielen der 2. Kreisklasse C.
---
Hier geht es zu den Spielen der Kreisoberliga.
Hier geht es zu den Spielen der Kreisliga.
Hier geht es zu den Spielen der 1. Kreisklasse.
Hier geht es zu den Spielen der 2. Kreisklasse.
---
Hier geht es zu den Spielen der Kreisoberliga.
Hier geht es zu den Spielen der Kreisliga West.
Hier geht es zu den Spielen der Kreisliga Ost.
Hier geht es zu den Spielen der 1. Kreisklasse West.
Hier geht es zu den Spielen der 1. Kreisklasse Ost.
Hier geht es zu den Spielen der 2. Kreisklasse West.
Hier geht es zu den Spielen der 2. Kreisklasse Ost.
---
Hier geht es zu den Spielen der Ostbrandenburgliga.
Hier geht es zu den Spielen der Kreisliga Nord.
Hier geht es zu den Spielen der Kreisliga Süd.
Hier geht es zu den Spielen der Kreisklasse Nord.
Hier geht es zu den Spielen der Kreisklasse Mitte.
Hier geht es zu den Spielen der Kreisklasse Süd.
---
Hier geht es zu den Spielen der Kreisoberliga.
Hier geht es zu den Spielen der Kreisliga Ost.
Hier geht es zu den Spielen der Kreisliga West.
Hier geht es zu den Spielen der Kreisklasse 1.
Hier geht es zu den Spielen der Kreisklasse 2.
Hier geht es zu den Spielen der Kreisklasse 3.
---
Hier geht es zu den Spielen der Südbrandenburgliga.
Hier geht es zu den Spielen der Kreisliga Nord.
Hier geht es zu den Spielen der Kreisliga Süd.
Hier geht es zu den Spielen der 1. Kreisklasse Nord.
Hier geht es zu den Spielen der 1. Kreisklasse West.
Hier geht es zu den Spielen der 1. Kreisklasse Süd.
Hier geht es zu den Spielen der 2. Kreisklasse Nord.
Hier geht es zu den Spielen der 2. Kreisklasse West.
Hier geht es zu den Spielen der 2. Kreisklasse Süd.
---
Hier geht es zu den Spielen der Uckermarkliga.
Hier geht es zu den Spielen der Kreisliga.
Hier geht es zu den Spielen der 1. Kreisklasse A.
Hier geht es zu den Spielen der 1. Kreisklasse B.
---
Hier geht es zu den Spielen der 2. Bundesliga.
Hier geht es zu den Spielen der Regionalliga Nordost.
Hier geht es zu den Spielen der Landesliga.
Hier geht es zu den Spielen der Kreisliga Dahme/Fläming.
Hier geht es zu den Spielen der Kreisliga Großfeld Havelland.
Hier geht es zu den Spielen der Kreisliga Kleinfeld Havelland.
Hier geht es zu den Spielen der Kreisliga Niederlausitz.
Hier geht es zu den Spielen der Kreisliga Oberhavel/Barnim.
Hier geht es zu den Spielen der Kreisliga Ostbrandenburg.
Hier geht es zu den Spielen der Kreisklasse Ostbrandenburg.
Hier geht es zu den Spielen der Kreisliga Prignitz/Ruppin.
Hier geht es zu den Spielen der Kreisliga Südbrandenburg.
Hier geht es zu den Spielen der Kreisliga Uckermark.