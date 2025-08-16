 2025-08-14T11:39:53.462Z

Allgemeines
– Foto: Andreas Santner

FuPa-Elf und FuPa-Spieler(in) der Woche: Stimme jetzt ab!

In den Ligen sind viele Mannschaftsaufstellungen bereits eingepflegt.

Regionalliga Südwest
BZL Südb. Bodensee
Kreisliga A II
Kreisliga A III
Kreisliga B I

In den Ligen sind die meisten Mannschaftsaufstellungen von den Spielen vom Wochenende eingepflegt. Noch bis zum Dienstag um 8 Uhr kann abgestimmt und den Lieblingsspieler(in) in die Bestenauswahl gebracht werden. Zudem werden alle abgegebenen Stimmen bei der Auswertung des FuPa-Spielers und der FuPa-Spielerin der Woche gezählt.

Jeder kennt sie aus den Bundesligen: Die Elf der Woche. Gewählt wird sie von Experten - auf FuPa Rems-Murr seid Ihr die Experten! Wählt jede Woche Eure Elf des Spieltages, und das in jeder Liga.

Eure Meinung ist gefragt: Wer hat bei seiner Mannschaft die beste Leistung gebracht? Wer war der Matchwinner? Ihr könnt abstimmen, in jeder Liga und bei jeder Mannschaft - dafür müsst Ihr lediglich als FuPaner oder Vereinsverwalter angemeldet sein. Alles was Ihr für die Abstimmung braucht, ist nach dem Spieltag ein eingepflegter Kader von Eurem/Euren Vereinsverwalter(n)!

Abstimmen könnt Ihr, indem ihr einfach auf den Spielbericht der jeweiligen Mannschaft klickt.

________________________________________________________________________________________________

  • Wie kann ich Spieler für die "Elf der Woche" nominieren?

Für jeden Spieler, der einen Einsatz von mindestens 20 Minuten hatte, kann für die "Elf der Woche" abgestimmt werden (eine Stimme pro User). Voraussetzung: Die Aufstellung des Spiels/Spieltags wurde bei FuPa gespeichert (So kannst du Aufstellungen speichern).

  • Wie kann ich abstimmen bzw. wie kann ich die "Elf der Woche" beeinflussen?
    Zum Einen natürlich mit der Abgabe der Stimmen für deine Favoriten! Dafür hast du 72 Stunden nach Anpfiff der Partie Zeit bzw. bis zur Auswertung am Dienstag gegen 8 Uhr morgens.

WICHTIG: Je schneller die Daten (Aufstellung, Tore, Assists, ...) deines Teams im System sind, desto größer ist die Chance in die Elf der Woche gewählt zu werden. Du willst Daten erfassen, bist aber noch kein Vereinsverwalter? Dann registriere dich als FuPaner und speichere die Aufstellungen deines Klubs.

Abstimmen kannst du direkt im Spielbericht (bis zur Auswertung dienstags 8 Uhr) im Reiter "Aufstellungen"

  • Welche Faktoren wirken auf die Elf der Woche ein?

1. Die Stimmenanzahl des jeweiligen Spielers durch die FuPa-User

2. Der Anteil der Stimmen des Spielers innerhalb seines Teams (FuPa-User)

3. Das Spieltags-Resultat seines Teams (Höhe des Sieges / Niederlage)

4. Die Anzahl der geschossenen Tore des Spielers

5. Die Anzahl der vorbereiteten Tore des Spielers

6. Die Anzahl der Gegentore seines Teams (nur bei Abwehrspielern und Torhütern) Bonus auf den Endwert bei keinem Gegentreffer oder einem Gegentor, Punktabzug bei zwei oder mehr Gegentreffern.

7. Die Stärke des Spieltaggegners laut Tabelle

Außerdem: Punktabzug bei einer gelb-roten oder roten Karte

Jetzt liegt es an Euch! Werdet Vereinsverwalter, erstellt Eure Kader für die Saison und wählt in Eurer Liga die besten Spieler des Spieltags!

Überregional Herren

Bundesliga

2. Bundesliga

3. Liga

Regionalliga Südwest

Oberliga Baden-Württemberg

Verbandsliga Württemberg

Landesliga Württemberg, Staffel 1

Landesliga Württemberg, Staffel 2

Landesliga Württemberg, Staffel 3

Landesliga Württemberg, Staffel 4

Bezirk Alb

Bezirksliga

Kreisliga A1 Kreisliga A2 Kreisliga A3

Kreisliga B1 Kreisliga B2 Kreisliga B3 Kreisliga B4 Kreisliga B5 Kreisliga B6 Kreisliga B7

Bezirk Bodensee

Bezirksliga

Kreisliga A1 Kreisliga A2 Kreisliga A3

Kreisliga B1 Kreisliga B2 Kreisliga B3 Kreisliga B4 Kreisliga B5 Kreisliga B6

Bezirk Donau/Iller

Bezirksliga

Kreisliga A1 Kreisliga A2 Kreisliga A3

Kreisliga B1 Kreisliga B2 Kreisliga B3 Kreisliga B4 Kreisliga B5

Bezirk Enz/Murr

Bezirksliga

Kreisliga A1 Kreisliga A2 Kreisliga A3

Kreisliga B1 Kreisliga B2 Kreisliga B3 Kreisliga B4 Kreisliga B5 Kreisliga B6 Kreisliga B7 Kreisliga B8

Bezirk Franken

Bezirksliga

Kreisliga A1 Kreisliga A2 Kreisliga A3

Kreisliga B1 Kreisliga B2 Kreisliga B3 Kreisliga B4 Kreisliga B5 Kreisliga B6 Kreisliga B7

Bezirk Neckar/Fils

Bezirksliga

Kreisliga A1 Kreisliga A2 Kreisliga A3

Kreisliga B1 Kreisliga B2 Kreisliga B4 Kreisliga B5 Kreisliga B6 Kreisliga B7 Kreisliga B8 Kreisliga B9 Kreisliga B10

Bezirk Nordschwarzwald

Bezirksliga

Kreisliga A1 Kreisliga A2 Kreisliga A3

Kreisliga B1 Kreisliga B2 Kreisliga B3

Bezirk Oberschwaben

Bezirksliga

Kreisliga A1 Kreisliga A2 Kreisliga A3

Kreisliga B1 Kreisliga B2 Kreisliga B3 Kreisliga B4

Bezirk Ostwürttemberg

Bezirksliga

Kreisliga A1 Kreisliga A2 Kreisliga A3

Kreisliga B1 Kreisliga B2 Kreisliga B3 Kreisliga B4

Bezirk Rems/Murr/Hall

Bezirksliga

Kreisliga A1 Kreisliga A2 Kreisliga A3 Kreisliga A4

Kreisliga B1 Kreisliga B2 Kreisliga B3 Kreisliga B4 Kreisliga B5 Kreisliga B6 Kreisliga B7

Bezirk Schwarzwald/Zollern

Bezirksliga

Kreisliga A1 Kreisliga A2 Kreisliga A3 Kreisliga A4

Kreisliga B1 Kreisliga B2 Kreisliga B3 Kreisliga B4

Kreisliga C1 Kreisliga C2 Kreisliga C3 Kreisliga C4

Bezirk Stuttgart/Böblingen

Bezirksliga

Kreisliga A1 Kreisliga A2 Kreisliga A3

Kreisliga B1 Kreisliga B2 Kreisliga B3 Kreisliga B4 Kreisliga B5 Kreisliga B6 Kreisliga B7 Kreisliga B8

Frauen

2. Frauen-Bundesliga

Regionalliga Süd

Oberliga

Verbandsliga

Landesliga, Staffel 1

Landesliga, Staffel 2

Regionenliga Württemberg Staffel 1

Regionenliga Württemberg Staffel 2

Regionenliga Württemberg Staffel 3

Regionenliga Württemberg Staffel 6

Bezirksliga Enz/Murr

Junioren

A-Junioren Oberliga

B-Junioren Oberliga

C-Junioren Oberliga

