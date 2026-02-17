FuPa-Elf der Woche: Der große Überblick in Brandenburg

Die Elf der Woche von FuPa für die Ligen mit den Teams aus Brandenburg steht auch in der Spielzeit 2025/2026 im besonderen Fokus. Wer es in welcher Liga in die Elf der Woche geschafft hat, könnt ihr diesem Text entnehmen.
In deiner Liga fehlt die FuPa-Elf der Woche bzw. du möchtest dabei helfen, dauerhaft eine Elf der Woche in deiner Liga zu garantieren? Dann schreibe uns gerne eine E-Mail mit dem Betreff "Ligaleiter" an h.schmidt@fupa.net. Als Ligaleiter kannst du auch die Aufstellungen der Gegner pflegen. Es müssen 70 Prozent aller Mannschaften einer Liga ihre Aufstellungen erfasst haben, damit eine Elf der Woche entstehen kann.
Regionalliga Nordost - hier geht es zur Elf der Woche!
Brandenburgliga - hier geht es zur Elf der Woche!
Landesliga Nord - hier geht es zur Elf der Woche!
Landesliga Süd - hier geht es zur Elf der Woche!
Landesklasse Nord - hier geht es zur Elf der Woche!
Landesklasse West - hier geht es zur Elf der Woche!
Landesklasse Ost - hier geht es zur Elf der Woche!
Landesklasse Süd - hier geht es zur Elf der Woche!
+++
Dahme/Fläming-Liga - hier geht es zur Elf der Woche!
Kreisliga - hier geht es zur Elf der Woche!
1. Kreisklasse, Staffel A - hier geht es zur Elf der Woche!
1. Kreisklasse, Staffel B - hier geht es zur Elf der Woche!
+++
Kreisoberliga - hier geht es zur Elf der Woche!
Kreisliga A - hier geht es zur Elf der Woche!
Kreisliga B - hier geht es zur Elf der Woche!
1. Kreisklasse A - hier geht es zur Elf der Woche!
1. Kreisklasse B - hier geht es zur Elf der Woche!
2. Kreisklasse A - hier geht es zur Elf der Woche!
2. Kreisklasse B - hier geht es zur Elf der Woche!
2. Kreisklasse C - hier geht es zur Elf der Woche!
+++
Kreisoberliga - hier geht es zur Elf der Woche!
Kreisliga - hier geht es zur Elf der Woche!
1. Kreisklasse - hier geht es zur Elf der Woche!
2. Kreisklasse - hier geht es zur Elf der Woche!
+++
Kreisoberliga - hier geht es zur Elf der Woche!
Kreisliga West - hier geht es zur Elf der Woche!
Kreisliga Ost - hier geht es zur Elf der Woche!
1. Kreisklasse West - hier geht es zur Elf der Woche!
1. Kreisklasse Ost - hier geht es zur Elf der Woche!
2. Kreisklasse West - hier geht es zur Elf der Woche!
2. Kreisklasse Ost - hier geht es zur Elf der Woche!
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
__________________________________________________________________________________________________
Ostbrandenburgliga - hier geht es zur Elf der Woche!
Kreisliga Nord - hier geht es zur Elf der Woche!
Kreisliga Süd - hier geht es zur Elf der Woche!
Kreisklasse Nord - hier geht es zur Elf der Woche!
Kreisklasse Mitte - hier geht es zur Elf der Woche!
Kreisklasse Süd - hier geht es zur Elf der Woche!
+++
Kreisoberliga - hier geht es zur Elf der Woche!
Kreisliga Ost - hier geht es zur Elf der Woche!
Kreisliga West - hier geht es zur Elf der Woche!
Kreisklasse 1 - hier geht es zur Elf der Woche!
Kreisklasse 2 - hier geht es zur Elf der Woche!
Kreisklasse 3 - hier geht es zur Elf der Woche!
+++
Südbrandenburgliga - hier geht es zur Elf der Woche!
Kreisliga Ost - hier geht es zur Elf der Woche!
Kreisliga West - hier geht es zur Elf der Woche!
1. Kreisklasse Nord - hier geht es zur Elf der Woche!
1. Kreisklasse West - hier geht es zur Elf der Woche!
1. Kreisklasse Süd - hier geht es zur Elf der Woche!
2. Kreisklasse Nord - hier geht es zur Elf der Woche!
2. Kreisklasse West - hier geht es zur Elf der Woche!
2. Kreisklasse Süd - hier geht es zur Elf der Woche!
+++
Uckermarkliga - hier geht es zur Elf der Woche!
Kreisliga - hier geht es zur Elf der Woche!
1. Kreisklasse A - hier geht es zur Elf der Woche!
1. Kreisklasse B - hier geht es zur Elf der Woche!
+++
2. Bundesliga - hier geht es zur Elf der Woche!
Regionalliga Nordost - hier geht es zur Elf der Woche!
Landesliga - hier geht es zur Elf der Woche!
Kreisliga Dahme/Fläming - hier geht es zur Elf der Woche!
Kreisliga Großfeld Havelland - hier geht es zur Elf der Woche!
Kreisliga Kleinfeld Havelland - hier geht es zur Elf der Woche!
Kreisliga Niederlausitz - hier geht es zur Elf der Woche!
Kreisliga Oberhavel/Barnim - hier geht es zur Elf der Woche!
Kreisliga Ostbrandenburg - hier geht es zur Elf der Woche!
Kreisklasse Ostbrandenburg - hier geht es zur Elf der Woche!
Kreisliga Prignitz/Ruppin - hier geht es zur Elf der Woche!
Kreisliga Südbrandenburg - hier geht es zur Elf der Woche!
Kreisliga Uckermark - hier geht es zur Elf der Woche!
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
__________________________________________________________________________________________________
Die wesentlichen Faktoren zur FuPa-Elf der Woche:
»Wie kann ich die Elf der Woche beeinflussen?
Zum Einen natürlich mit der Abgabe der Stimmen für deine Favoriten! Dafür hast du 72 Stunden nach Anpfiff der Partie Zeit bzw. bis zur Auswertung am Dienstagmorgen um 8 Uhr. WICHTIG: Je schneller die Daten (Aufstellung, Tore, Assists, ...) deines Teams im System sind, desto größer ist die Chance in die Elf der Woche gewählt zu werden. Du willst Daten erfassen, bist aber noch kein Vereinsverwalter? Dann registriere dich hier.
Die Elf der Woche wird jeden Dienstag und Freitag gegen 08:00 Uhr morgens ausgewertet.
Es müssen in der entsprechenden Liga mindestens 70% der Aufgebote gespeichert werden.
Nein, es wird lediglich der Auswertvorgang manuell angestoßen. Für die Auswertung werden die abgegeben Stimmen und einige Kriterien (siehe Punkt "Welche Faktoren wirken auf die "Elf der Woche" ein?") herangezogen.
1. Die Stimmenanzahl des jeweiligen Spielers durch die FuPa-User
2. Der Anteil der Stimmen des Spielers innerhalb seines Teams
3. Das Spieltags-Resultat seines Teams (Höhe des Sieges / Niederlage)
4. Die Anzahl der geschossenen Tore des Spielers
5. Die Anzahl der vorbereiteten Tore des Spielers
6. Die Anzahl der Gegentore seines Teams. Bonus auf den Endwert bei keinem Gegentreffer oder einem Gegentor, Punktabzug bei zwei oder mehr Gegentreffern.
7. Die Stärke des Spieltaggegners laut Tabelle
8. Punktabzug bei einer gelb-roten oder roten Karte
9. Die Anzahl an gehaltenen Strafstößen (nur bei Torhütern)
Hat ein Spieler weniger als 15 Minuten in einem Spiel absolviert, wird er bei der Berechnung der "Elf der Woche" nicht berücksichtigt. Ist keine Spielposition ausgewählt (Abwehr, Mittelfeld, ...) ist es ebenfalls nicht möglich, in der "Elf der Woche" zu stehen.