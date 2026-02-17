FuPa-Elf der Woche: Der große Überblick in Brandenburg

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________

Die wesentlichen Faktoren zur FuPa-Elf der Woche:



»Wie kann ich die Elf der Woche beeinflussen?



Zum Einen natürlich mit der Abgabe der Stimmen für deine Favoriten! Dafür hast du 72 Stunden nach Anpfiff der Partie Zeit bzw. bis zur Auswertung am Dienstagmorgen um 8 Uhr. WICHTIG: Je schneller die Daten (Aufstellung, Tore, Assists, ...) deines Teams im System sind, desto größer ist die Chance in die Elf der Woche gewählt zu werden. Du willst Daten erfassen, bist aber noch kein Vereinsverwalter? Dann registriere dich hier.





Wann wird die "Elf der Woche" ausgewertet?

Die Elf der Woche wird jeden Dienstag und Freitag gegen 08:00 Uhr morgens ausgewertet.

Wann kommt die "Elf der Woche" zustande?

Es müssen in der entsprechenden Liga mindestens 70% der Aufgebote gespeichert werden.

Nimmt FuPa Einfluss auf die "Elf der Woche"?

Nein, es wird lediglich der Auswertvorgang manuell angestoßen. Für die Auswertung werden die abgegeben Stimmen und einige Kriterien (siehe Punkt "Welche Faktoren wirken auf die "Elf der Woche" ein?") herangezogen.

Welche Faktoren wirken auf die Elf der Woche ein?

1. Die Stimmenanzahl des jeweiligen Spielers durch die FuPa-User

2. Der Anteil der Stimmen des Spielers innerhalb seines Teams

3. Das Spieltags-Resultat seines Teams (Höhe des Sieges / Niederlage)

4. Die Anzahl der geschossenen Tore des Spielers

5. Die Anzahl der vorbereiteten Tore des Spielers

6. Die Anzahl der Gegentore seines Teams. Bonus auf den Endwert bei keinem Gegentreffer oder einem Gegentor, Punktabzug bei zwei oder mehr Gegentreffern.

7. Die Stärke des Spieltaggegners laut Tabelle

8. Punktabzug bei einer gelb-roten oder roten Karte

9. Die Anzahl an gehaltenen Strafstößen (nur bei Torhütern)

Gibt es Ausschlusskriterien?

Hat ein Spieler weniger als 15 Minuten in einem Spiel absolviert, wird er bei der Berechnung der "Elf der Woche" nicht berücksichtigt. Ist keine Spielposition ausgewählt (Abwehr, Mittelfeld, ...) ist es ebenfalls nicht möglich, in der "Elf der Woche" zu stehen.