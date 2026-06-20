FuPa-Elf der Saison: Welcher Trainer gehört dazu?

Wer ist der Trainer des Jahres? – Foto: FuPa

Über die einzelnen Positionsgruppen haben wir euch bereits nach einer Meinung für die elf besten Spieler der Saison gefragt. Abrunden möchten wir unseren Aufruf aber auch mit einer Würdigung für die Übungsleiter. Welcher Coach stach aus eurer Sicht in der abgelaufenen Spielzeit besonders positiv heraus? Übermittelt uns gerne eure Vorschläge über das untenstehende Formular.

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Die Saison ist nahezu beendet, bis auf einige Entscheidungs- und Relegationsspiele sind alle Entscheidungen um die Meisterschaft und den Abstieg gefallen. Da ist es an der Zeit, die Spielzeit noch einmal in Gänze zu beleuchten. Wer hat am meisten überzeugt? Welcher Torwart seinen Kasten immer sauber gehalten? Wer spielt die klügsten Pässe im Spielaufbau? Wer senst in der Defensive alles weg? Wer ist der absolute Super-Knipser?

Abseits des bekannten Formats der "Elf der Woche" wollen wir mit eurer Hilfe eine Bestenauswahl der abgelaufenen Saison zusammenstellen. Dafür benötigen wir eure Vorschläge für den besten Torhüter, Verteidiger, Mittelfeldspieler, Stürmer und natürlich auch Trainer. Zudem wollen wir von euch wissen: Wer war euer Spieler der Saison? Bis zum 31. Juni habt ihr nun Zeit, eure Vorschläge einzureichen. Im Anschluss werten wir die Ergebnisse aus und stellen gegebenenfalls ein Voting ein, sollte es auf einer Position zwei oder mehr Spieler geben, die eine ähnliche Anzahl an Nominierungen auf sich vereinen.