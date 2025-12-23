FuPa: Das sind die meistgeklickten Teams 2025

FuPa Niederrhein präsentiert euch jährlich die Teams mit den meisten Aufrufen. Im Kalenderjahr grüßt wenig überraschend der KFC Uerdingen von der Spitze, doch Platz zwei ist mit Delay Sports Berlin eine Überraschung.

Dass der KFC Uerdingen nach diesem Jahr an der Spitze stehen würde, dürfte nur die wenigsten verwundern. Insolvenz, Regionalliga-Rückzug, ungewisse Zukunft, Neustart in der Oberliga und diverse Streitigkeiten im Vorstand und Kämpfe um Führungspositionen: 2025 war das turbulenteste Jahr der jüngeren Vergangenheiten beim KFC Uerdingen - und das mag was heißen. Die vergangenen Monate zeigen aber auch, dass es rund um die Grotenburg endlich dauerhaft ruhig werden könnte.

Ein Team aus Berlin auf Rang zwei mit den meisten Aufrufen. Wahnsinn, oder? Dieses Phänomen können fast alle FuPa-Regionen aus Deutschland bestätigen, denn der Influencer-Klub um Elias Nerlich und Sidney Friede begeistert insbesondere die junge Zielgruppe.

3. Platz: FC Kosova Düsseldorf (Landesliga)

Der FC Kosova Düsseldorf verpasste um Haaresbreite den Aufstieg in die Oberliga, der Kader veränderte sich in der Folge deutlich. Erst spät im August stand die Mannschaft, die erneut in der Landesliga vorne mitmischt, deshalb steht der Klub auch weiter im Fokus. Darüber hinaus gibt es regelmäßig Bilder und Ticker zu den Partien durch den Klub auf FuPa.

4. Platz: SC St. Tönis (Oberliga)

Eine hervorragende Oberliga-Saison gespielt, die Leistungen wurden in der Hinrunde vom Team von Bekim Kastrati bestätigt. Der SC St. Tönis hat sich zu einer Top-Adresse am Niederrhein entwickelt und darf als Niederrheinpokal-Halbfinalist sogar vom DFB-Pokal träumen. Mit Jens Terhardt hat der Klub darüber hinaus einen Top-FuPaner in seinen Reihen, der wöchentlich von der Seitenlinie mit Ticker und Kamera informiert. Ein nach wie vor vorbildlicher und perfekter FuPa-Auftritt.

5. Platz: Holzheimer SG (Oberliga), SV Sonsbeck (Oberliga), 1. Spvg Solingen-Wald 03 (Landesliga)

Da die Mannschaften fast gleichauf liegen - wir reden von wenigen hundert Aufrufen Unterschied - belegen die Holzheimer SG, der SV Sonsbeck und die 1. Spvg Solingen-Wald 03 den geteilten fünften Platz. Die HSG ist erstmals in die Oberliga aufgestiegen, der SV Sonsbeck bestätigte nicht nur sein bestes Oberliga-Ergebnis, sondern kämpfte in der Frühphase der Saison auch um die Tabellenführung. Möglicherweise spielt demnächst auch Solingen-Wald in der höchsten Liga am Niederrhein, denn das Team von Daniele Varveri hat zur Winterpause zwölf Punkte Rückstand auf Rang zwei - als Landesliga-Aufsteiger.

15. Platz: Hier liegen auch wieder drei Klubs fast gleichauf: