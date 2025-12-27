FuPa: Das sind die meistgeklickten Spieler 2025

FuPa Niederrhein präsentiert euch jährlich die Spieler mit den meisten Aufrufen. Dass Arne Wessels und Conor Tönnies ganz oben auftauchen würde, dürfte nicht viele überraschen.

Arne Wessels ist ein folgerichtiger Erstplatzierter in dieser Liste, denn der junge Stürmer stand 2025 so sehr im Fokus wie fast kein Zweiter. Im Januar wechselte er zu Borussia Dortmund, wurde dann zurück zur SpVg Schonnebeck verliehen, wo er seine brillante erste Senioren-Saison mit 34 Toren und 16 Vorlagen abschloss. Mittlerweile spielt er dauerhaft in der U23 des BVB.

Ex-Profi Samed Yesil schoss so viele Tore wie kein anderer Spieler am Niederrhein. Mit 96 Treffern und 37 Vorlagen katapultierte der 31-Jährige Anadolu Türkspor Krefeld in die Kreisliga A, mittlerweile spielt er für Türkgücü Ratingen in Düsseldorfs Oberhaus (13 Spiele, 20 Tore, neun Vorlagen).

3. Platz: Sinan Kurt (MSV Düsseldorf / Holzheimer SG)

Für FuPa-Leiter André Nückel ist Sinan Kurt der Spieler des Jahres, was am Durchhaltevermögen trotz andauerndem Scheinwerferlicht liegt. Er stieg erst mit der Holzheimer SG in die Oberliga auf, dann war der ehemalige Bayern-Spieler ein Hauptfaktor für die starken Leistungen des Bezirksligisten MSV Düsseldorf in der Hinrunde. Allerdings haben auch ein, zwei virale Artikel für reichlich Profil-Aufrufe gesorgt.

4. Platz: Conor Tönnies (Fortuna Düsseldorf / SpVg Schonnebeck)

Was für Wessels gilt, kann mehr oder weniger identisch auch über Conor David Tönnies erzählt werden. Er wechselte nach 25 Toren und zehn Vorlagen von Schonnebeck in die U23 von Fortuna Düsseldorf, bleibt bislang aber ohne Scorerpunkte in der Regionalliga West. Das hat sicherlich auch mit dem Verletzungspech zu tun, weshalb Tönnies die ersten Saisonwochen verpasste.

5. Platz: Stanislao Apicella (FC Remscheid / SC Velbert)

Geht es um die Spieler mit reichlich Profil-Aufrufen, mischt Stanislao Apicella oft oben mit. Der 21-Jährige hat aber auch sportlich von sich reden gemacht, denn nach 32 Toren in 64 Landesliga-Spielen wechselte der Stürmer vom SC Velbert zum FC Remscheid, bei dem es allerdings nicht recht laufen mag. Das gilt aber für den gesamten Klub, denn der Traditionsverein steht auf einem Abstiegsplatz.

