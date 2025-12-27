FuPa: Das sind die meistgeklickten Spiele 2025

FuPa Niederrhein präsentiert euch die Spiele mit den meisten Aufrufen im Kalenderjahr 2025. Es geht um Pokaldramen, Relegations-Thriller sowie Auf- und Abstiegskampf.

Was war das für ein tolles Spiel! Der SC Union Nettetal bot dem Drittligisten MSV Duisburg Paroli und schaffte es gar in die Verlängerung. Allerdings reichte es nur knapp nicht zum Elfmeterschießen, weil Thilo Töpken die Zebras rettete.

Im Duell der beiden Erzrivalen hatte Rot-Weiss Essen gegen RW Oberhausen im Pokal zuletzt oft die Überhand, doch nicht in der 2. Runde der diesjährigen Ausgabe! RWO rang den Rivalen nach Rückstand nieder und eliminierten den Rekordsieger.

3. Platz: Sportfreunde Baumberg - SSVg Velbert (Oberliga)

Am letzten Spieltag der Oberliga Niederrhein 2024/25 musste die SSVg Velbert beim noch amtierenden Meister Sportfreunde Baumberg gewinnen, um die Nachfolge anzutreten. Ansonsten hätte es im Rennen um die Regionalliga West noch einmal eng werden können. Marco De Stefano erlöste Velbert im letzten Saisonspiel und sorgte so für den Aufstieg und natürlich auch die Meisterschaft.

4. Platz: Holzheimer SG - FC Kosova Düsseldorf (Landesliga)

Der FC Kosova Düsseldorf führte nach 60 Minuten in Unterzahl mit 4:0 in Holzheim und die Gastgeber waren angesichts der Bürde überfordert. In einer dramatischen Schlussphase verkürzte die HSG jedoch auf 3:4, verpasste mit einem verschossenen Elfmeter sogar den Ausgleich, weshalb die Gäste ausgelassen feierten - der Aufstieg in die Oberliga war zum Greifen nahe. Aufgestiegen am Ende dennoch die Holzheimer SG.

5. Platz: KFC Uerdingen - MSV Duisburg (Niederrheinpokal)

Zwei große Namen, gute Stimmung, ein Flutlichtausfall und dann am Ende verdiente Sieger: Der KFC Uerdingen empfing den MSV Duisburg, doch die Gäste stellten nach einer längeren Unterbrechung auf 3:0 und kamen letztlich klar weiter.

Sichert euch jetzt das Winter-Angebot von FuPa und der Rheinischen Post: RP+ 6 Monate für einmalig 1€ lesen - hier geht es zum Angebot!

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion:

