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FuPa-Bier von Falter für die Mannschaft mit den meisten Toren
Freibier für die torreichsten Mannschaften – jede Woche und in jeder Ligaebene!
von Redaktion · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Falter / Montage FuPa
Jetzt wird Spieltag um Spieltag um die meisten Tore gerittert: Die Privatbrauerei Falter spendiert nämlich jeweils einem Team aus A-Klasse, Kreisklasse & Kreisliga zwei FuPa-Bier-Pakete á 12 Flaschen pro Spieltag, welches die meisten Tore erzielt hat.
So funktioniert’s:
In der Saison 2026/27 erhält an jedem Spieltag die torreichste Mannschaft aus den Ligaebenen der Region Niederbayern Ost (s. unten) jeweils zwei FuPa-Bier-Pakete á 12 Flaschen. Jeden Montag werden die Gewinner in einem redaktionellen Artikel auf FuPa bekanntgegeben. Um in den Genuss des Bieres zu kommen, müssen die Gewinnervereine bis Donnerstag 08.00 Uhr ihre Versandadresse an gewinnspiel@fupa.net schicken.
Folgende Ligen gehen in der Saison 2026/27 an den Start:
KREISLIGA:
Kreisliga Passau
Kreisliga Bayerwald
KREISKLASSE:
Kreisklasse Deggendorf
Kreisklasse Regen / Freyung
Kreisklasse Passau
Kreisklasse Pocking
Kreisklasse Straubing
A-KLASSE:
A-Klasse Straubing
A-Klasse Viechtach
A-Klasse Deggendorf
A-Klasse Regen
A-Klasse Lalling
A-Klasse Grafenau / Zwiesel
A-Klasse Freyung
A-Klasse Hauzenberg
A-Klasse Passau
A-Klasse Vilshofen
A-Klasse Pocking
Falls ein Verein gleich viele Tore wie ein anderer Verein erzielt hat, dann greifen zwei weitere Komponenten:
Anzahl der Gegentore (z.B. 6:0 schlägt 6:1)
Tabellenstand des Gegners (z.B. Gegner 2. Platz schlägt Gegner 6. Platz)
Gesamtanzahl der geschossenen Tore in der Saison
Losentscheid
Die Privatbrauerei Falter und FuPa wünschen euch viel Glück bei der Jagd nach den meisten Toren.