FuPa-Bier von Falter für die Mannschaft mit den meisten Toren Freibier für die torreichsten Mannschaften – jede Woche und in jeder Ligaebene!

So funktioniert’s:

In der Saison 2025/26 erhält an jedem Spieltag die torreichste Mannschaft aus den Ligaebenen der Region Niederbayern Ost (s. unten) jeweils zwei FuPa-Bier-Pakete á 12 Flaschen. Jeden Montag werden die Gewinner in einem redaktionellen Artikel auf FuPa bekanntgegeben. Um in den Genuss des Bieres zu kommen, müssen die Gewinnervereine bis Donnerstag 08.00 Uhr ihre Versandadresse an gewinnspiel@fupa.net schicken.