FuPa Berlin-Newsticker: Tasmania verlängert mit Stammspielern

Am kommenden Sonntag finden die NOFV Hallenmeisterschaften der Frauen statt. Berlin wird dabei von der U23 des 1. FC Union Berlin vertreten. Bei den B-Juniorinnen am 22. Februar starten ebenfalls die Köpenickerinnen.

10.02. +++ Berliner Erfolge bei NOFV Hallenmeisterschaften

Am Wochenende traten die U17 des SV Empor und die U19 des Berliner SC jeweils bei den NOFV Hallenmeisterschaften an. Die A-Junioren des Berliner SC konnten sich dabei im Finale gegen Energie Cottbus durchsetzen. Die B-Junioren des SV Empor verloren im Finale gegen Hansa Rostock.

07.02. +++ Verteidiger verlässt TeBe

Martin Krizic verlässt Tennis Borussia. Der Vertrag des Innenverteidigers wurde in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst. Der 21-Jährige, der im Sommer aus Österreich nach Berlin wechselte, kehrt in seine Heimat zurück und spielt künftig für den österreichischen Regionalligisten SC Imst.

07.02. +++ Innenverteidiger von Hilalspor wechselt in die Oberliga

Tyrone Watson hat Hilalspor verlassen und schließt sich dem Oberligisten TSG Neustrelitz an. Sein Vertrag bei den Mecklenburgern läuft zunächst bis Saisonende. Für Hilalspor absolvierte Watson in der Hinrunde 12 Berlin-Liga-Spiele.

07.02. +++ Erstes Heimspiel für Hertha 03

Hertha 03 Zehlendorf bestreitet am Wochenende das erste richtige Heimspiel der Saison. Nachdem der Regionalligist bisher ins Stadion Lichterfelde ausweichen musste, wird die Partie gegen Meuselwitz am Sonntag auf dem Ernst-Reuter-Sportfeld in Zehlendorf ausgetragen.

07.02. +++ NOFV Hallenmeisterschaften am Wochenende

Am Wochenende finden die NOFV Hallenmeisterschaften der A- und B-Junioren in Berlin statt. Am Samstag kämpfen die B-Junioren im Romain-Rolland-Gymnasium in Wittenau um den Titel. Aus Berlin tritt dabei der SV Empor an. Am Sonntag spielen die A-Junioren mit Beteiligung des Berliner SC den Titel aus.

02.02. +++ Vertragsauflösung beim BFC Dynamo

Der BFC Dynamo und Timo Friedrich gehen getrennte Wege. Der Vertrag des Mittelfeldspielers wurde in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst. Nach seinem Wechsel aus Österreich nach Berlin absolvierte Friedrich sieben Spiele für den Klub aus Hohenschönhausen.

02.02. +++ Hallenmeisterschaft: Empor und Berliner SC triumphieren

Am Sonntag fand jeweils die Endrunde der Berliner Hallenmeisterschaften der A- und B-Junioren statt. Bei der U19 sicherte sich der Berliner SC im Finale gegen Charlottenburg-Wilmersdorf (2:1) den Titel, bei der U17 jubelte der SV Empor nach einem 5:4-Finalsieg gegen die Füchse.

01.02. +++ Union-Nachwuchs in der Halle erfolgreich

Während der Winterpause veranstaltet der Berliner Fußballverband traditionell die Berliner Hallenmeisterschaften. Bei den Frauen sicherte sich die U23 vom 1. FC Union den Titel. Die Köpenickerinnen konnten zudem die Turniersiege bei den U17- sowie den U13-Juniorinnen sichern. Bei den U15-Juniorinnen setzte sich Hertha BSC im Finale gegen Union durch.

13.01. +++ Hertha und Union beim Pape-Cup

Hertha BSC und Union Berlin haben am vergangenen Wochenende am Pape-Cup in Magdeburg teilgenommen. Bei dem international besetzten U15-Turnier verlor Hertha nach starker Vor- und Zwischenrunde im Viertelfinale gegen Liverpool. Der 1. FC Union musste sich dem Team aus England im Finale geschlagen geben.

13.01. +++ Union ist Berliner Hallenmeister

Die B-Juniorinnen des 1. FC Union Berlin haben sich den Titel bei den Berliner Hallenmeisterschaften gesichert. In der Endrunde setzte sich die U17 der Eisernen nach einem Auftakt-Unentschieden (1:1 vs. Viktoria) gegen Staaken, Viktoria Mitte, Hertha BSC und Stern Britz durch und qualifizierte sich somit auch für die NOFV-Hallenmeisterschaft.

11.01. +++ Union-Frauen im Trainingslager

Die Frauen des 1. FC Union sind am Dienstag ins neue Jahr gestartet. Gestern flog das Zweitliga-Team von Trainerin Ailien Poese ins Trainingslager nach Spanien. Mit dabei sind auch die vier Winter-Neuzugänge Nele Bauereisen, Tomke Schneider, Elli Seiro und Leonie Köster. An der Mittelmeerküste wird unter anderem gegen den Bundesligisten Bayer 04 Leverkusen (18.01.) getestet.

11.01. +++ Veränderungen im Trainerteam bei Tasmania

Das Trainerteam des SV Tasmania Berlin wurde in der Winterpause leicht verändert. Tino Nuzzo folgt auf Mehmet Okan Kirli als Co-Trainer. Zudem ist David-Lee Pinzel wieder Torwarttrainer des Oberligisten.

11.01. +++ neuer Trainer beim BSV Oranke

C-Ligist Oranke hat einen neuen Trainer. Jason Künzel, der selbst für den Verein spielte und zuletzt bei Concordia Wilhelmsruh II das Tor hütete, übernimmt für Maik Krug.