FuPa-Ausfallticker: Diese Spiele fallen in Hamburg im Januar aus

Das schlechte Januar-Wetter sorgt für reichlich Absagen - im FuPa-Ausfallticker könnt ihr verfolgen, welche Spiele in Hamburg nicht stattfinden.

Der Winter ist da - und deshalb kann es sein, dass im Fußballverband Hamburg insbesondere kurzfristig viele Spiele im Januar 2026 ausfallen. Der FuPa-Ausfallticker hält euch auf dem Laufenden.

>>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp

  • Den FuPa-Ausfallticker für Hamburg findet ihr an dieser Stelle - hierklicken!
  • Sobald ihr den Ausfallticker aufgerufen habt, könnt ihr euch durch die verschiedenen Tage navigieren. Bei Testspielen ist entscheidend, dass die Spiele auch angelegt sind, ansonsten werden sie nicht angezeigt.
  • Händisch könnt ihr Ausfallticker jederzeit über de Kalender aktivieren, indem ihr rechts neben dem Datum auf "alle" klickt. Dann öffnet sich nämlich das entsprechende Menü.
  • Fragen? Fehler? Schreibt uns: hamburg@fupa.net!

>>> Hier geht es zum FuPa-Ausfallticker in Hamburg

Sobald die Redaktion oder ein Vereinsverwalter eine Absage im System erfasst, werden die abgesagten Partien in der Übersicht angezeigt. Über die Filter-Funktion (hierfür "alle" klicken) könnt ihr euch außerdem die Liveticker eines Kreises anzeigen lassen. Sollte es hierzu Fragen geben, wendet euch jederzeit gerne an die Redaktion von FuPa per E-Mail an hamburg@fupa.net.

Testspiele auf FuPa anlegen

Rechtzeitig zum Start der Vorbereitung auf die neue Saison können alle Vereinsverwalter von FuPa nun ihre Testspiele eintragen und so Fans und Fußballinteressierte rechtzeitig über Termine, Spielorte und schließlich über die Ergebnisse informieren. Wir zeigen dir, wie das geht.

  1. Wähle in der Vereinsverwaltung https://www.fupa.net/fupa/admin/index.php das entsprechende Team, gehe auf "Testspiele" und dann auf "Testspiele anlegen".
  2. Trage als erstes das entsprechende Spieldatum und Uhrzeit an.
  3. Wer hat "Heimrecht" beim Testspiel, bzw. wo wird gespielt? Ist das Spiel beim Gegner, wähle bitte "Gastspiel" aus, ansonsten musst du hier nichts einstellen.
  4. Wähle nun das gegnerische Team aus. Suche dazu einfach nach dem Vereinsnamen und klicke auf das gewünschte Team.
  5. Nur noch ein Klick: Wähle jetzt "Testspiel eintragen" aus und das Spiel wird gespeichert.

❗Wer noch auf der Suche nach Testspiel-Gegnern ist, für den lohnt es sich, der FuPa-Vereinsbörse in Hamburg einen Besuch abzustatten. Dort kannst du ganz einfach nach Gegnern Ausschau zu halten oder selbst ein Inserat nach den eigenen Vorstellungen stellen.

FuPa Hamburg startet im Jahr 2026 neu durch - mit dir und deiner Mannschaft! Schickt uns bitte eure Neuigkeiten und Texte an hamburg@fupa.net oder nehmt direkt Kontakt zu uns per E-Mail oder WhatsApp auf. Unsere WhatsApp-Nummer lautet: +49 163 1979449

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion:

