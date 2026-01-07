FuPa-Ausfallticker: Diese Spiele fallen in Hamburg im Januar aus

Sobald die Redaktion oder ein Vereinsverwalter eine Absage im System erfasst, werden die abgesagten Partien in der Übersicht angezeigt. Über die Filter-Funktion (hierfür "alle" klicken) könnt ihr euch außerdem die Liveticker eines Kreises anzeigen lassen. Sollte es hierzu Fragen geben, wendet euch jederzeit gerne an die Redaktion von FuPa per E-Mail an hamburg@fupa.net.

Rechtzeitig zum Start der Vorbereitung auf die neue Saison können alle Vereinsverwalter von FuPa nun ihre Testspiele eintragen und so Fans und Fußballinteressierte rechtzeitig über Termine, Spielorte und schließlich über die Ergebnisse informieren. Wir zeigen dir, wie das geht.

Wähle in der Vereinsverwaltung https://www.fupa.net/fupa/admin/index.php das entsprechende Team, gehe auf "Testspiele" und dann auf "Testspiele anlegen". Trage als erstes das entsprechende Spieldatum und Uhrzeit an. Wer hat "Heimrecht" beim Testspiel, bzw. wo wird gespielt? Ist das Spiel beim Gegner, wähle bitte "Gastspiel" aus, ansonsten musst du hier nichts einstellen. Wähle nun das gegnerische Team aus. Suche dazu einfach nach dem Vereinsnamen und klicke auf das gewünschte Team. Nur noch ein Klick: Wähle jetzt "Testspiel eintragen" aus und das Spiel wird gespeichert.

❗Wer noch auf der Suche nach Testspiel-Gegnern ist, für den lohnt es sich, der FuPa-Vereinsbörse in Hamburg einen Besuch abzustatten. Dort kannst du ganz einfach nach Gegnern Ausschau zu halten oder selbst ein Inserat nach den eigenen Vorstellungen stellen.

