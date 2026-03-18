FuPa-Amateur-Torschütze des Jahres: "Widme meinem Vater das Tor"

Tim Jüterbock von der SG DJK Hattersheim ist Amateur-Torschütze des Jahres. – Foto: Foto: SG DJK Hattersheim

Hattersheim. Mit einem sehenswerten Freistoß hat Tim Jüterbock von der SG DJK Hattersheim das FuPa-Amateurtor des Jahres erzielt. Doch hinter seinem Tor aus dem März 2025, einem sehenswerten Freistoß im Spiel der hessischen Kreisliga B Main-Taunus, steckt ein sehr emotionaler Hintergrund, wie uns Jüterbock im Interview erzählt.

FuPa: Hallo Tim, lass uns dich erstmal den Leser näherbringen. Wer bist du und wie sah dein Karriereweg bisher aus?

Wenn du nochmal zurückblickst - wie würdest du dein Tor für die SG DJK in der Partie beim BSC Altenhain beschreiben?

Tim: Hallo zusammen. Ich bin Tim Jüterbock, 20 Jahre alt und spiele bei der SG DJK Hattersheim, wo ich auch mit dem Fußball angefangen und bis zur D-Jugend gespielt habe. Dann bin ich für 3 Jahre zu Germania Weilbach gewechselt und habe noch ein Jahr bei der SG Praunheim gespielt. Nach einem Jahr beim SV Kriftel bin ich dann in der A-Jugend wieder nach Hattersheim gekommen und spiele mittlerweile in der ersten Mannschaft. Letzte Saison konnten wir den Aufstieg von der C- in die B-Liga schaffen.

Es war einfach unfassbar. Ich wollte den Freistoß unbedingt schießen und habe dann einfach abgezogen. Der Ball ist einfach immer weiter geflogen und perfekt im Winkel eingeschlagen. Ich konnte es erst gar nicht richtig realisieren.

War es dein schönstes Tor bislang?

Ja definitiv! Ich habe davor noch nie so ein schönes Tor geschossen.

Was bedeutet das Tor für dich persönlich?

Sehr sehr viel. Es war an dem letzten Geburtstag meines Vaters. Er ist vergangenen Sommer an Krebs verstorben. Ich wusste bis vor Spielbeginn nicht, ob er es aus gesundheitlichen Gründen nach Altenhain schafft. Ihn an diesem Tag an der Seitenlinie zu sehen, hat mich natürlich überaus gefreut. Und es erfüllt mich auch mit Stolz und Glück, dass er das Tor noch sehen konnte. Daher widme ich ihm das Tor.

Wie fühlt sich denn so ein Amateur-Torschütze des Jahres?

Es ist ein surreales Gefühl. Keiner rechnet mit so einer Auszeichnung. Dann hatte ich natürlich auch das Glück, dass das Spiel aufgenommen wurde. Ich bin natürlich auch extrem dankbar an jeden, der für mich gestimmt hat. Und natürlich auch an meine Mannschaft und ganz Hattersheim. Es ist sehr besonders, diesen Titel tragen zu dürfen.

Jetzt zum wichtigen Teil - du hast ja 100 Liter Freibier von der Privatbrauerei Falter gewonnen - Schmeckt das Bier denn?

Ja, es schmeckt gut. Als es ankam, haben wir es natürlich gleich getestet.

Als Amateur-Torschütze des Jahres darfst du auch im Sportstudio an der Torwand antreten. Wann sehen wir dich also im Fernsehen?

Dazu habe ich leider noch keine Infos, freue mich aber natürlich sehr darauf.