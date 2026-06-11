FuPa-AllStarGame kehrt zum Ursprung zurück

Muhamed Aljija wird auch dieses Jahr beim FuPa-AllStarGame dabei sein. – Foto: © Marie-Charlott Klee

Bereits 2018 wurde das besondere Format erstmals in Haina ausgetragen. Seitdem treten regelmäßig die besten Fußballer verschiedener Fußballkreise in Auswahlmannschaften gegeneinander an – ganz im Stil einer „Nationalmannschaft“ des jeweiligen Kreises und passend zur aktuell laufenden WM 2026.

Ab 18.30 Uhr trifft auf dem Sportplatz in Haina die FuPa-Auswahl des Kreises Hildburghausen auf die Auswahl des Kreises Sonneberg. Damit geht es um die Frage, welcher Fußballkreis im KFA Südthüringen die stärksten Kicker stellt.

Betreut werden die Teams von Dirk Forkel und Marcus Kellner (Hildburghausen) sowie Christian Häusler und René Queck (Sonneberg). Beide Trainerteams haben in den vergangenen Wochen starke Kader zusammengestellt. Für Hildburghausen stehen unter anderem Spieler aus Hildburghausen, Erlau, Goßmannsrod und Haina auf dem Platz. Verstärkt wird die Auswahl durch das Grabfeld-Trio Tobias Hummel, Dominik Franke und Muhames Aljija sowie den ehemaligen Oberligaspieler Konrad Schneider. Auf Sonneberger Seite sind unter anderem mehrere Akteure der SG Lauscha/Neuhaus und des SV 08 Steinach vertreten.