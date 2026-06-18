FuPa-AllStarGame in Haina: Die besten Kicker der Region

Im Rahmen des 80-jährigen Vereinsjubiläums des Hainaer SV kehrt das FuPa-AllStarGame dabei an den Ort seiner Premiere zurück. Bereits 2018 wurde das besondere Auswahlformat erstmals in Haina ausgetragen. Seitdem hat sich das Event zu einem festen Bestandteil des regionalen Fußballkalenders entwickelt.

Die Hildburghäuser Auswahl setzt unter anderem auf mehrere Akteure des FSV Eintracht Hildburghausen sowie des Hainaer SV, Erlauer SV und der SG Goßmannsrod/Oberland/Waldau. Mit Tobias Hummel und Muhamed Aljija vom VfL Meiningen sowie Konrad Schneider, der höherklassige Erfahrung mitbringt, erhält die Mannschaft zusätzliche Qualität.

Die Trainerteams um Dirk Forkel und Marcus Kellner (Hildburghausen) sowie Christian Häusler und René Queck (Sonneberg) haben in den vergangenen Wochen ihre Aufgebote zusammengestellt. Auf beiden Seiten stehen zahlreiche Spieler, die in ihren Vereinen zu den Leistungsträgern gehören.

Dirk Forkel blickt der Partie mit Vorfreude entgegen: „Ich finde solche Auswahlspiele für den guten Zweck grundsätzlich gut. Man hat richtig gute Fußballer zur Verfügung und nach der Saison ist das eine tolle Sache. Ich bin überzeugt, dass es ein gutes Spiel wird und hoffe, meinen alten Kumpel Christian mal zu schlagen. So schlecht ist meine Bilanz gegen ihn allerdings nicht. Wir fahren motiviert nach Haina, um das Spiel für uns zu entscheiden. Das Wetter und der sportliche Rahmen sollten super sein.“

Auch die Sonneberger Auswahl kann sich sehen lassen. Mehrere Spieler des SV ISO Neuhaus-Schierschnitz, der SG Lauscha/Neuhaus und des SV 08 Steinach bilden das Gerüst des Teams. Ergänzt wird der Kader durch Akteure aus Schalkau, Oberlind, Effelder, Ludwigsstadt, Steinbach am Wald und Mupperg.

Auch Christian Häusler freut sich auf das Kräftemessen: „Auswahlspiele haben immer ihren besonderen Reiz, gerade dann, wenn sie im Sinne eines Benefizspiels stattfinden. Für solche Aktionen habe ich immer ein großes Herz. Es war nicht einfach, in der kurzen fußballlosen Zeit eine schlagkräftige Truppe auf die Beine zu stellen. Letztendlich ist uns das gelungen und wir haben eine gute Mannschaft mit einem breiten Feld an Spielern verschiedenster Vereine. Wir wollen den Zuschauern etwas bieten. Jeder Fußballer ist ehrgeizig und will selbst im Training kein Spiel verlieren.“

Die Aufgebote

FuPa-Auswahl Hildburghausen: Luca Ullrich (Hainaer SV), Jonathan Morgenroth (SV EK Veilsdorf), William Simon, Dennis Krüger, Elias Mitzenheim (alle FSV Eintracht Hildburghausen), Jonas Vogt (Erlauer SV Grün-Weiß), Björn Weißbrodt (Erlauer SV Grün-Weiß), Pascal Gerhardt (SG Goßmannsrod/Oberland/Waldau), Bene Strebinger (SG Goßmannsrod/Oberland/Waldau), Tobias Hummel, Muhamed Aljija (beide VfL Meiningen 04), Konrad Schneider (SV Blau-Weiß 91 Bad Frankenhausen), Christopher Hopf, Lorenz Voit (beide SV Eintracht Heldburg), Sascha Lautensack (SV 07 Milz), Jonas Reichl (SG Sachsenbrunn/Crock), Lennox Schleußing (SG Mendhausen/Römhild).

Trainer: Dirk Forkel, Marcus Kellner.

FuPa-Auswahl Sonneberg: Paul Eichhorn-Nelson, Frederic Wohlleben (beide SV 08 Steinach), Adrian Enke, David Motschmann, Niklas Rockstroh (alle SV ISO Neuhaus-Schierschnitz), Lukas Häusler, André Gottschalk (beide TSV Ludwigsstadt), Dominik Lorenz (SC Steinbach am Wald), Felix Häusler (SC 06 Oberlind), Joel Meyer (SC 09 Effelder), Josef Hienzsch, Maximilian Töpfer, Nico Leipold-Büttner (alle SG Lauscha/Neuhaus), Marvin Jakob (FC Blau-Weiß Schalkau), Maximilian Wohlleben (SV 1920 Mupperg)

Trainer: Christian Häusler, René Queck.

Fußballabend mit Benefizcharakter

Neben dem sportlichen Vergleich steht erneut der gute Zweck im Mittelpunkt. Ein Teil der Eintrittsgelder (5 Euro) kommt der Stiftung Rehabilitationszentrum Thüringer Wald – Haus Sonnenblume in Schleusingen zugute. Mit den Einnahmen soll der von Theresa Gehring initiierte „Garten der Sinne“ weiter ausgebaut werden – ein Ort, der den Bewohnerinnen und Bewohnern Erholung, Begegnung und neue Sinneseindrücke ermöglichen soll.

Theresa Gehring freut sich über die Unterstützung: „Wir freuen uns riesig über diese ungeplante Unterstützung. Mit den Spenden können wir den Garten für unsere Mitbewohner noch schöner gestalten und weitere Ideen verwirklichen. Es ist schön zu sehen, dass der regionale Fußball ein solches Projekt unterstützt. Besonders freuen wir uns darauf, dass einige unserer Bewohner nach Haina kommen und das Spiel live miterleben werden. Für sie wird das sicher ein ganz besonderer Ausflug und ein unvergessliches Erlebnis.“

Der Hainaer SV sorgt während des gesamten Abends für die Bewirtung der Besucher mit Speisen und Getränken. Für die jüngsten Gäste steht zudem eine Hüpfburg bereit. Den Abschluss bildet das Public Viewing des zweiten deutschen WM-Gruppenspiels gegen die Elfenbeinküste (Anstoß 22 Uhr), sodass einem stimmungsvollen Fußballabend mit Sport, Geselligkeit und sozialem Engagement nichts im Wege stehen dürfte.