Funktionsteams der SF Oberried für die Saison 2025/26 steht!

Die Sportfreunde Oberried freut es sehr, dass sowohl Spielertrainer Kerem Okay , als auch der spielende Co-Trainer Michael Müller auch in der Saison 2025/26 die sportliche Verantwortung für die 1. Mannschat übernehmen.
Das Traineramt der 2. Mannschaft übernimmt ab dieser Saison der letztjährige spielende Co-Trainer Christoph Lorenz. Unterstützt wird er durch den langjährigen Jugend- und Aktivenspieler Tim Andris als Co-Trainer.
Marco Schuler bleibt weiterhin Torwart-Trainer der Aktivität.
Zusammen mit den Teammanagern Adel Rees, Fabian Schweizer (beide 1. Mannschaft) sowie Daniele Verta und Malik Schweizer (beide 2. Mannschaft) blickt die Vorstandschaft in eine vielversprechende Zukunft und wünscht beiden Teams sowie Ihren Trainern einer erfolgreiche, und verletzungsfreie Saison.
Die Vorstandschaft der SF Oberried