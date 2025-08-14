Funktionsteams der SF Oberried für die Saison 2025/26 steht!

Die Sportfreunde Oberried freut es sehr, dass sowohl Spielertrainer Kerem Okay , als auch der spielende Co-Trainer Michael Müller auch in der Saison 2025/26 die sportliche Verantwortung für die 1. Mannschat übernehmen.

Das Traineramt der 2. Mannschaft übernimmt ab dieser Saison der letztjährige spielende Co-Trainer Christoph Lorenz. Unterstützt wird er durch den langjährigen Jugend- und Aktivenspieler Tim Andris als Co-Trainer.

Marco Schuler bleibt weiterhin Torwart-Trainer der Aktivität.