Funkel: „Man kann sich wieder mit dem Verein identifizieren“

Funkel lobt die Arbeit beim KFC – Foto: Pressefoto Eibner

Der Name Friedhelm Funkel ist untrennbar mit der Vereinsgeschichte von Bayer Uerdingen verbunden. Vor 40 Jahren war er Teil der Mannschaft, die gegen Dynamo Dresden in das Halbfinale des Europapokals einzog. Zum Ende seiner aktiven Karriere in Uerdingen coachte er seinen Jugendverein VfR Neuss parallel, bevor er schließlich Anfang der 90er-Jahre in Uerdingen auch seine erste Trainerstation im Profifußball erlebte. In den vergangenen Jahren schien das Verhältnis zwischen Funkel und dem KFC Uerdingen allerdings etwas erkaltet.

Am Sonntag war Funkel vom SV Rosellen, wo er jahrelang in der Nähe lebte, zum Pokalspiel gegen den KFC Uerdingen eingeladen worden. Er habe sich darüber sehr gefreut, sagte der 72-Jährige vor dem Spiel im Gespräch mit dem Stadionsprecher. Angesprochen wurde Funkel, wie könnte es anders sein, natürlich auch auf das legendäre Spiel, das Wunder von der Grotenburg. So versuchte der Stadionsprecher gemeinsam mit Funkel, zu eruieren, wie er nach der anschließenden Feier noch sicher nach Rosellen gekommen sei. „Ich gehe davon aus, dass meine Frau gefahren ist“, sagte er mit einem Lachen. Jeder fußballbegeisterte Mensch kenne das Spiel und die Geschichte dahinter, betonte Funkel.

Der KFC macht wieder Spaß

Anschließend wurde das Gespräch auf die Gegenwart gerichtet und auf das, was aktuell beim KFC Uerdingen so los ist. Der KFC habe sich seit einem Jahr als Verein sehr gefestigt. Es mache wieder Spaß, dorthin zu gehen, attestierte Funkel den Verantwortlichen eine gute Arbeit. „Ich bin gespannt, wie sie sich dieses Jahr in der Oberliga präsentieren und werde mir mit Sicherheit auch das eine oder andere Spiel anschauen“, kündigte der ehemalige Uerdinger Spieler und Trainer an. Ihn beeindrucke der Ansatz der handelnden Personen, nicht zu viel auf einmal zu wollen, sondern Schritt für Schritt mit solider Arbeit wieder nach oben kommen zu wollen. „Man kann sich wieder mit diesem Verein identifizieren“, schloss Funkel seine Ausführungen. Worte, die dem Vorstandsvorsitzenden Norbert Philipp und seinen Mitstreitern gefallen dürften.