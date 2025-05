Funino-Tag in Weeze. – Foto: Markus Becker

Funino-Unterricht für Oma und Opa in Weeze 700 Mädchen und Jungen sind beim „Tag des Jugendfußballs“ in Weeze am Ball.

Der Fußball-Kreis Kleve/Geldern und der TSV Weeze machen zurzeit gemeinsame Sache. Und zwar sehr erfolgreich. Schon der Endspieltag um die Kreispokale der Männer und Frauen hatte am Ostermontag rund 1.000 Besucher ins August-Janssen-Sportzentrum gelockt. Der „Tag des Jugendfußballs“ setzte jetzt sogar noch einen obendrauf. „Über den ganzen Tag verteilt haben wir bestimmt 2.000 Zuschauer begrüßen dürfen. Das war eine rundum gelungene Veranstaltung, das Wetter hat auch mitgespielt. Und der TSV Weeze hat wieder einmal alles perfekt organisiert“, sagte Dirk Heckershoff, Jugend-Geschäftsführer des Fußball-Kreises.

Goch und Kevelaer siegreich Der jüngste Nachwuchs aus dem Kreis 8 traf sich bereits zum 30. Mal in Weeze. Die Gemeinde liegt genau in der Mitte – da können sich weder Nord- noch Südkreis-Vertreter über eine zu weite Anreise beklagen.

Diesmal waren 70 Mannschaften mit knapp 700 Kickern von den Bambini bis hinauf zu den D-Junioren am Ball. „Richtige“ Wettbewerbe mit Ergebnissen, Jungschiedsrichtern und Turniersiegern gab’s nur bei der D-Jugend. Der Pokal der Leistungsklassen-Teams ging an den Kevelaerer SV, die zweite Trophäe des Tages sicherte sich der Nachwuchs von Viktoria Goch. In den Altersklassen darunter geht’s ausschließlich um Fairplay und den Spaß am Ball. Viele Besucher – besonders nachmittags bei den Bambini war die Anlage rappelvoll – dürften spätesten jetzt wissen, was „Funino“ bedeutet. Die Mädchen und Jungen spielen auf vier Mini-Tore, bei den E- und F-Junioren dürfen es auch zwei sogenannte Knabentore sein. Wie viele Tore fallen, wissen die beteiligten Akteure wahrscheinlich selber nicht. Streitigkeiten gibt’s äußerst selten. Und wenn, regeln die Kinder diese unter sich. „Manchmal staune ich immer noch, wie gut das funktioniert“, so Heckershoff.