Fünffache Junge führt SG Otterfing/Holzkirchen zum Sieg 5:1-Erfolg in Polling

Im letzten Spiel des Jahres kann die SG Otterfing/Holzkirchen den ersten Saisonsieg bejubeln.

Landkreis – Mit dem ersten Saisonsieg verabschieden sich die Damen der SG Otterfing/Holzkirchen in der Bezirksliga 1 in die Winterpause. Frau des Tages war Annina Junge, die alle fünf Treffer erzielte. In der Kreisklasse 2 konnten die Damen des SV Parsberg hingegen nicht bei der SG Farchant/Garmisch-Partenkirchen antreten, da zu viele Spielerinnen ausfielen. Die Punkte werden den Gastgeberinnen nun am grünen Tisch zugesprochen werden.

SG Polling-Mühldorf – SG Otterfing/Holzkirchen 1:5 (0:3)

Tore: 0:1/0:2/0:3/0:4/0:5 Junge (4./6./42./50./57.), 1:5 Laggerbauer (87.).

„Wir wurden bislang unter Wert geschlagen und haben uns nun stabilisiert. Das liegt auch daran, dass wir zum ersten Mal mit dem gleichen Kader wie in der Woche zuvor antreten konnten. Der Sieg war in der Höhe verdient. Wir gehen jetzt mit einem guten Gefühl in die Winterpause“, erklärte SG-Trainer Artur Zigelski. „Für die Rückrunde hoffen wir, dass unsere Verletzten zurückkommen. Dann haben wir eine gute Basis, um in der Tabelle weiter nach oben zu klettern.“ Die Gästinnen erwischten bei der SG Polling-Mühldorf einen optimalen Start. Steffi Killer setzte sich auf der rechten Außenbahn durch und Annina Junge traf nach einem Querpass zum 1:0. Das 2:0 fiel nur zwei Minuten später nach dem gleichen Muster. Anschließend kontrollierte die SG Otterfing/Holzkirchen das Spiel und legte kurz vor der Pause das 3:0 nach. Christiane Engl schickte Junge, die umspielte die Keeperin und schob ein. Nach der Pause nahmen die Gästinnen den Pollingerinnen den Wind aus den Segeln und setzten zwei weitere Konter, die beide wiederum Junge verwertete. Damit war das Spiel gelaufen. Die Gastgeberinnen kamen kurz vor Schluss noch zum Ehrentreffer. „Alle von der Nummer eins bis zur fünfzehn haben eine super Leistung gezeigt“, resümierte Zigelski. ts