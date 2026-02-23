Fulminanter Sturmlauf des FV Erkner, packender Krimi in Müncheberg

SV 1919 Woltersdorf – FC Neuenhagen 1913 abgesagt

Das Spiel wurde abgesagt.

FV Erkner 1920 II – SG Hangelsberg 47 9:0

Ein fulminanter Sturmlauf in Erkner! Die Hausherren spielten mit einer unglaublichen Leidenschaft und ließen von der ersten Minute an keinen Zweifel an ihrem Siegeswillen aufkommen. Jan Philipp Siohl (7.) eröffnete den Torreigen früh, bevor Sydney Cochius (34.) und Julian Dick (37.) noch vor der Pause für riesigen Jubel sorgten. Auch im zweiten Durchgang kannte der Offensivdrang keine Grenzen: Siohl (53.), Felix Reichelt (57.) und Maximilian Marschner (68.) schraubten das Ergebnis unaufhaltsam in die Höhe. In einer begeisternden Schlussphase krönten Kevin Domke mit einem Doppelpack (81., 85.) und erneut Cochius (86.) diesen berauschenden Fußballnachmittag. Eine Machtdemonstration voller Spielfreude und purer Offensivkraft.

FC Union Frankfurt – MTV 1860 Altlandsberg abgesagt

Das Spiel wurde abgesagt.

SG Müncheberg – SV Rot-Weiß Reitwein 1:0

Ein packender Krimi, der von enormer Intensität und glühendem Kampfgeist geprägt war. In einem Spiel, in dem beide Mannschaften ihr ganzes Herz auf dem Platz ließen, avancierte Nico Helm zum gefeierten Helden des Tages. Sein Treffer in der 20. Minute versetzte den heimischen Anhang in helle Aufregung. Reitwein versuchte in der Folge mit aller Macht und großem Mut zu antworten, doch die Müncheberger Defensive verteidigte den knappen Vorsprung mit einer leidenschaftlichen Hingabe bis zum Schlusspfiff. Ein emotionaler Sieg des Willens, der bis zur letzten Sekunde unter Strom stand.

SpG Tauche/Ahrensdorf – SG 47 Bruchmühle abgesagt

Das Spiel wurde abgesagt.

Storkower SC – BSG Pneumant Fürstenwalde abgesagt

Das Spiel wurde abgesagt.